México

Profepa asegura más de 200 toneladas de carbón y clausura empresa en Durango

El aseguramiento se llevó a cabo tras denuncias ciudadanas

Guardar
Google icon
Profepa asegura más de 200 toneladas de carbón y clausura empresa en Durango. (Fotos: Profepa)
Profepa asegura más de 200 toneladas de carbón y clausura empresa en Durango. (Fotos: Profepa)

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Prfepa) aseguró 223,280 kilogramos de carbón vegetal y clausuró dos establecimientos en Durango tras detectar aprovechamiento forestal irregular y descarga de aguas contaminadas con residuos peligrosos al drenaje municipal. Ambas acciones, ejecutadas entre el 3 y el 4 de junio, derivaron de denuncias ciudadanas y abrieron procedimientos administrativos para determinar responsabilidades.

Las inspecciones se sustentan en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley de Aguas Nacionales y la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996.

PUBLICIDAD

Profepa asegura más de 200 toneladas de carbón

El 3 de junio, personal de la Profepa realizó una visita de inspección a un Centro de Almacenamiento y Transformación de Materias Primas Forestales ubicado en el ejido Lauro del Villar, municipio de Nombre de Dios, en respuesta a una denuncia sobre el aprovechamiento irregular de arbolado de huizache (Acacia spp.).

Profepa asegura más de 200 toneladas de carbón y clausura empresa en Durango. (Foto: Profepa)
Profepa asegura más de 200 toneladas de carbón y clausura empresa en Durango. (Foto: Profepa)

Al llegar al predio, los inspectores encontraron una carbonera en plena operación. Los responsables no presentaron autorizaciones para la transformación de leña de huizache ni acreditaron la procedencia legal de la materia prima forestal localizada en el sitio.

PUBLICIDAD

Ante las irregularidades, la Profepa instauró un procedimiento administrativo e impuso el aseguramiento precautorio de los siguientes materiales:

  • 11,164 costales con 223,280 kilogramos de carbón vegetal
  • 30 hornos en proceso de elaboración, con 216 m³ de leña en rollo
  • 297 m³ adicionales de leña almacenada en el predio

Además del aseguramiento, la autoridad impuso la clausura temporal parcial del establecimiento para frenar las actividades irregulares mientras avanza el procedimiento administrativo.

Cadusa, sancionada por verter aceites y grasas al drenaje de la capital

Un día después, el 4 de junio, inspectores de la Profepa se presentaron en las instalaciones de Camionera de Durango (Cadusa), ubicada en la ciudad de Durango, también en atención a una denuncia ciudadana. La visita se realizó en materia de residuos peligrosos.

Profepa asegura más de 200 toneladas de carbón y clausura empresa en Durango. (Foto: Profepa)
Profepa asegura más de 200 toneladas de carbón y clausura empresa en Durango. (Foto: Profepa)

La revisión del sistema de drenaje conectado a la red municipal confirmó la presencia de aceites y grasas provenientes de actividades de mantenimiento y lavado de tractocamiones, autobuses, motores y piezas metálicas.

El establecimiento contaba con dos trampas para retención de aceites y grasas, pero la Profepa determinó que son insuficientes para controlar el volumen de descargas que genera la operación. El problema se agrava porque Cadusa no dispone de planta ni sistema de tratamiento de aguas residuales que permita controlar el vertido de líquidos contaminados con residuos peligrosos.

Por el riesgo inminente de contaminación al sistema de saneamiento municipal, la Profepa impuso la clausura temporal parcial de las áreas vinculadas a dichas actividades.

Denuncias ciudadanas, motor de los operativos en Durango

Los dos operativos tienen un origen común: reportes de habitantes de la región que alertaron a la autoridad ambiental sobre prácticas irregulares. En el caso de la carbonera de Nombre de Dios, la denuncia apuntaba al aprovechamiento de arbolado sin permisos; en el de Cadusa, a la contaminación del drenaje urbano.

La Profepa continuará con los procedimientos administrativos para determinar las responsabilidades que correspondan en cada caso y garantizar la protección de los recursos naturales y el medio ambiente en el estado de Durango.

Temas Relacionados

ProfepaCarbónDurangoMedio AmbientePolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Estudiantes del Edomex crean bicicleta plegable con función de carrito de carga y obtienen patente del IMPI

El innovador proyecto cuenta con protección industrial y busca facilitar la movilidad sustentable

Estudiantes del Edomex crean bicicleta plegable con función de carrito de carga y obtienen patente del IMPI

Resultados del Gana Gato: ganadores y números premiados del 16 de junio

Como todos los martes, aquí están los ganadores del sorteo Gana Gato de la Lotería Nacional

Resultados del Gana Gato: ganadores y números premiados del 16 de junio

La hierba prehispánica que los médicos de la UNAM estudian para tratar diabetes y anemia

Una hierba de origen mesoamericano podría aportar nuevas alternativas naturales para el tratamiento de diabetes y anemia

La hierba prehispánica que los médicos de la UNAM estudian para tratar diabetes y anemia

Pastel de zanahoria casero: así puedes preparar un postre libre de gluten

Esta versión es apta para personas celiacas o con sensibilidad

Pastel de zanahoria casero: así puedes preparar un postre libre de gluten

Así es el viral entrenamiento extremo de Corea del Sur antes de enfrentar a México en el Mundial 2026

Los surcoreanos se volvieron tendencia en redes al revelarse la manera en que entrenan previo a su partido contra el Tri

Así es el viral entrenamiento extremo de Corea del Sur antes de enfrentar a México en el Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Desarticulan célula del Cártel de Santa Rosa de Lima ligada a extorsión y secuestro en Guanajuato

Desarticulan célula del Cártel de Santa Rosa de Lima ligada a extorsión y secuestro en Guanajuato

SSC reporta cerca de 11 mil detenidos por delitos de alto impacto en la CDMX desde que gobierna Clara Brugada

Aseguran laboratorio de metanfetamina valuado en más de 2 mil millones de pesos en Puebla

Padre de desaparecido le pide a la Selección Mexicana que alce la voz por las personas que faltan en el país

Detienen en Colima a “El Valdo”, objetivo prioritario ligado al Cártel del Golfo y exintegrante del CJNG

ENTRETENIMIENTO

Luego de fuertes críticas por ‘La niña futbolista’, Julieta Venegas vuelve al Auditorio Nacional como parte de su gira Norteña

Luego de fuertes críticas por ‘La niña futbolista’, Julieta Venegas vuelve al Auditorio Nacional como parte de su gira Norteña

Fans de Oliver Tree preparan homenaje en CDMX para celebrar su legado

Clarita Videla rompe el silencio: el accidente que cambió su vida y cómo logro volver a brillar

La trágica historia de la “hermana mayor” del pato Merlín, la cual murió envenenada y dejó a la familia en depresión

Poncho Herrera muestra su faceta como entrevistador: Anahí, Martha Higareda y Hugo Sánchez entre sus invitados de lujo

DEPORTES

Así es el viral entrenamiento extremo de Corea del Sur antes de enfrentar a México en el Mundial 2026

Así es el viral entrenamiento extremo de Corea del Sur antes de enfrentar a México en el Mundial 2026

Guadalajara espera la presencia de Checo Pérez en el partido de  México contra Corea del Sur: esto ha dicho el piloto tapatío

Tortas ahogadas, birria y Fan Fest: las mejores opciones para ver el partido México vs Corea en Guadalajara

La Selección Mexicana llega a Guadalajara con el objetivo se convertirse en líder de grupo

Estos son los entrenadores mexicanos que han dirigido en Champions League