Profepa asegura más de 200 toneladas de carbón y clausura empresa en Durango. (Fotos: Profepa)

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Prfepa) aseguró 223,280 kilogramos de carbón vegetal y clausuró dos establecimientos en Durango tras detectar aprovechamiento forestal irregular y descarga de aguas contaminadas con residuos peligrosos al drenaje municipal. Ambas acciones, ejecutadas entre el 3 y el 4 de junio, derivaron de denuncias ciudadanas y abrieron procedimientos administrativos para determinar responsabilidades.

Las inspecciones se sustentan en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley de Aguas Nacionales y la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996.

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Profepa asegura más de 200 toneladas de carbón

El 3 de junio, personal de la Profepa realizó una visita de inspección a un Centro de Almacenamiento y Transformación de Materias Primas Forestales ubicado en el ejido Lauro del Villar, municipio de Nombre de Dios, en respuesta a una denuncia sobre el aprovechamiento irregular de arbolado de huizache (Acacia spp.).

Profepa asegura más de 200 toneladas de carbón y clausura empresa en Durango. (Foto: Profepa)

Al llegar al predio, los inspectores encontraron una carbonera en plena operación. Los responsables no presentaron autorizaciones para la transformación de leña de huizache ni acreditaron la procedencia legal de la materia prima forestal localizada en el sitio.

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Ante las irregularidades, la Profepa instauró un procedimiento administrativo e impuso el aseguramiento precautorio de los siguientes materiales:

11,164 costales con 223,280 kilogramos de carbón vegetal

30 hornos en proceso de elaboración, con 216 m³ de leña en rollo

297 m³ adicionales de leña almacenada en el predio

Además del aseguramiento, la autoridad impuso la clausura temporal parcial del establecimiento para frenar las actividades irregulares mientras avanza el procedimiento administrativo.

Cadusa, sancionada por verter aceites y grasas al drenaje de la capital

Un día después, el 4 de junio, inspectores de la Profepa se presentaron en las instalaciones de Camionera de Durango (Cadusa), ubicada en la ciudad de Durango, también en atención a una denuncia ciudadana. La visita se realizó en materia de residuos peligrosos.

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Profepa asegura más de 200 toneladas de carbón y clausura empresa en Durango. (Foto: Profepa)

La revisión del sistema de drenaje conectado a la red municipal confirmó la presencia de aceites y grasas provenientes de actividades de mantenimiento y lavado de tractocamiones, autobuses, motores y piezas metálicas.

El establecimiento contaba con dos trampas para retención de aceites y grasas, pero la Profepa determinó que son insuficientes para controlar el volumen de descargas que genera la operación. El problema se agrava porque Cadusa no dispone de planta ni sistema de tratamiento de aguas residuales que permita controlar el vertido de líquidos contaminados con residuos peligrosos.

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Por el riesgo inminente de contaminación al sistema de saneamiento municipal, la Profepa impuso la clausura temporal parcial de las áreas vinculadas a dichas actividades.

Denuncias ciudadanas, motor de los operativos en Durango

Los dos operativos tienen un origen común: reportes de habitantes de la región que alertaron a la autoridad ambiental sobre prácticas irregulares. En el caso de la carbonera de Nombre de Dios, la denuncia apuntaba al aprovechamiento de arbolado sin permisos; en el de Cadusa, a la contaminación del drenaje urbano.

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La Profepa continuará con los procedimientos administrativos para determinar las responsabilidades que correspondan en cada caso y garantizar la protección de los recursos naturales y el medio ambiente en el estado de Durango.