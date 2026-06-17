Pastel de zanahoria casero: así puedes preparar un postre libre de gluten

El pastel de zanahoria es una opción popular para quienes buscan un postre casero, húmedo y lleno de sabor.
Prepararlo sin gluten permite que personas con enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten disfruten de este clásico sin preocupaciones.
Usando harinas alternativas y cuidando cada detalle del proceso, es posible lograr una versión segura y deliciosa para todos.
Ingredientes
- 3 zanahorias grandes ralladas (aprox. 300 g)
- 3 huevos
- 100 g de azúcar
- 80 ml de aceite vegetal
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 150 g de harina de arroz
- 50 g de fécula de maíz (maicena)
- 1 cucharadita de polvo para hornear sin gluten
- 1 cucharadita de canela en polvo
- 1 pizca de sal
- 50 g de nuez picada (opcional)
Instrucciones
- Precalienta el horno a 180°C. Engrasa y enharina un molde con harina de arroz.
- En un tazón, bate los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla esponjosa.
- Añade el aceite y la vainilla. Mezcla bien.
- Incorpora la zanahoria rallada.
- Aparte, mezcla la harina de arroz, la fécula de maíz, el polvo para hornear, la canela y la sal.
- Agrega los ingredientes secos a la mezcla húmeda poco a poco, integrando con movimientos envolventes.
- Añade la nuez si lo deseas.
- Vierte la mezcla en el molde y hornea durante 35–40 minutos o hasta que al insertar un palillo, salga limpio.
- Deja enfriar antes de desmoldar y servir.
Otras recetas o alternativas sin gluten
- Brownies de chocolate con harina de almendra.
- Pan de plátano con harina de avena certificada sin gluten.
- Muffins de arándano con harina de coco.
- Galletas de avena y chispas de chocolate sin gluten.
Tips para personas con enfermedad celíaca
- Verifica que todos los ingredientes estén certificados como libres de gluten.
- Evita la contaminación cruzada usando utensilios y superficies exclusivos para preparar alimentos sin gluten.
- Lee siempre las etiquetas de productos industrializados.
- Si comes fuera de casa, informa sobre tu condición y pregunta sobre la preparación de los alimentos.
¿Cómo darse cuenta de que eres intolerante al gluten?
Algunos síntomas comunes de intolerancia al gluten o enfermedad celíaca incluyen:
- Dolor abdominal frecuente.
- Diarrea crónica o estreñimiento.
- Hinchazón o gases excesivos.
- Cansancio persistente.
- Pérdida de peso inexplicable.
- Erupciones en la piel.
- Anemia por deficiencia de hierro.
Si tienes varios de estos síntomas, lo recomendable es consultar a un médico para realizar los estudios necesarios y obtener un diagnóstico preciso.
¿Se puede hacer un pastel de zanahoria sin horno?
Tips para que quede bien un pastel sin horno
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¿Cómo hacer un pastel de zanahoria sin horno?
- Ralla 3 zanahorias grandes y reserva.
- Tritura 200 g de galletas sin gluten y mézclalas con 80 g de mantequilla derretida. Forra el fondo de un molde desmontable con esta mezcla y presiona para compactar. Refrigera 15 minutos.
- Mezcla 300 g de queso crema, 100 g de azúcar, 1 cucharadita de vainilla y las zanahorias ralladas.
- Hidrata 10 g de grenetina sin sabor en 50 ml de agua fría y después disuélvela a baño maría o en microondas.
- Incorpora la grenetina disuelta a la mezcla de queso crema y zanahoria.
- Vierte la mezcla sobre la base de galleta, alisa la superficie y refrigera por al menos 4 horas.
- Decora con nuez picada antes de servir.
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