Pastel de zanahoria casero: así puedes preparar un postre libre de gluten

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El pastel de zanahoria es una opción popular para quienes buscan un postre casero, húmedo y lleno de sabor.

Prepararlo sin gluten permite que personas con enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten disfruten de este clásico sin preocupaciones.

Usando harinas alternativas y cuidando cada detalle del proceso, es posible lograr una versión segura y deliciosa para todos.

Ingredientes

3 zanahorias grandes ralladas (aprox. 300 g)

3 huevos

100 g de azúcar

80 ml de aceite vegetal

1 cucharadita de esencia de vainilla

150 g de harina de arroz

50 g de fécula de maíz (maicena)

1 cucharadita de polvo para hornear sin gluten

1 cucharadita de canela en polvo

1 pizca de sal

50 g de nuez picada (opcional)

Instrucciones

Una infografía detalla dos métodos de preparación para un pastel de zanahoria sin gluten, incluyendo una versión horneada y otra sin horno, junto con consejos cruciales para personas con enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precalienta el horno a 180°C. Engrasa y enharina un molde con harina de arroz. En un tazón, bate los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla esponjosa. Añade el aceite y la vainilla. Mezcla bien. Incorpora la zanahoria rallada. Aparte, mezcla la harina de arroz, la fécula de maíz, el polvo para hornear, la canela y la sal. Agrega los ingredientes secos a la mezcla húmeda poco a poco, integrando con movimientos envolventes. Añade la nuez si lo deseas. Vierte la mezcla en el molde y hornea durante 35–40 minutos o hasta que al insertar un palillo, salga limpio. Deja enfriar antes de desmoldar y servir.

Otras recetas o alternativas sin gluten

Brownies de chocolate con harina de almendra.

Pan de plátano con harina de avena certificada sin gluten.

Muffins de arándano con harina de coco.

Galletas de avena y chispas de chocolate sin gluten.

Tips para personas con enfermedad celíaca

Verifica que todos los ingredientes estén certificados como libres de gluten.

Evita la contaminación cruzada usando utensilios y superficies exclusivos para preparar alimentos sin gluten.

Lee siempre las etiquetas de productos industrializados.

Si comes fuera de casa, informa sobre tu condición y pregunta sobre la preparación de los alimentos.

¿Cómo darse cuenta de que eres intolerante al gluten?

Algunos síntomas comunes de intolerancia al gluten o enfermedad celíaca incluyen:

Dolor abdominal frecuente.

Diarrea crónica o estreñimiento.

Hinchazón o gases excesivos.

Cansancio persistente.

Pérdida de peso inexplicable.

Erupciones en la piel.

Anemia por deficiencia de hierro.

Si tienes varios de estos síntomas, lo recomendable es consultar a un médico para realizar los estudios necesarios y obtener un diagnóstico preciso.

¿Se puede hacer un pastel de zanahoria sin horno?

Tips para que quede bien un pastel sin horno

Usa ingredientes frescos y de buena calidad para asegurar sabor y textura.

Elige un molde desmontable o forra el fondo con papel encerado para desmoldar fácilmente.

Mezcla bien los ingredientes para obtener una textura uniforme y evitar grumos.

Refrigera el pastel el tiempo suficiente (mínimo 4 horas) para que tome firmeza.

Si agregas gelatina, disuélvela completamente para evitar grumos y conseguir una mezcla homogénea.

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¿Cómo hacer un pastel de zanahoria sin horno?

Ralla 3 zanahorias grandes y reserva.

Tritura 200 g de galletas sin gluten y mézclalas con 80 g de mantequilla derretida. Forra el fondo de un molde desmontable con esta mezcla y presiona para compactar. Refrigera 15 minutos.

Mezcla 300 g de queso crema, 100 g de azúcar, 1 cucharadita de vainilla y las zanahorias ralladas.

Hidrata 10 g de grenetina sin sabor en 50 ml de agua fría y después disuélvela a baño maría o en microondas.

Incorpora la grenetina disuelta a la mezcla de queso crema y zanahoria.

Vierte la mezcla sobre la base de galleta, alisa la superficie y refrigera por al menos 4 horas.

Decora con nuez picada antes de servir.