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Pastel de zanahoria casero: así puedes preparar un postre libre de gluten

Esta versión es apta para personas celiacas o con sensibilidad

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Primerísimo plano de un trozo de pastel de zanahoria con glaseado blanco y nueces. Se aprecian las fibras de zanahoria y la textura de la miga. Fondo desenfocado.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El pastel de zanahoria es una opción popular para quienes buscan un postre casero, húmedo y lleno de sabor.

Prepararlo sin gluten permite que personas con enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten disfruten de este clásico sin preocupaciones.

Usando harinas alternativas y cuidando cada detalle del proceso, es posible lograr una versión segura y deliciosa para todos.

Ingredientes

  • 3 zanahorias grandes ralladas (aprox. 300 g)
  • 3 huevos
  • 100 g de azúcar
  • 80 ml de aceite vegetal
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 150 g de harina de arroz
  • 50 g de fécula de maíz (maicena)
  • 1 cucharadita de polvo para hornear sin gluten
  • 1 cucharadita de canela en polvo
  • 1 pizca de sal
  • 50 g de nuez picada (opcional)

Instrucciones

Infografía detallada sobre cómo preparar pastel de zanahoria sin gluten, con métodos horneado y sin horno, ingredientes, utensilios y consejos para celíacos, incluyendo un logo 'Certified Gluten Free'.
Una infografía detalla dos métodos de preparación para un pastel de zanahoria sin gluten, incluyendo una versión horneada y otra sin horno, junto con consejos cruciales para personas con enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Precalienta el horno a 180°C. Engrasa y enharina un molde con harina de arroz.
  2. En un tazón, bate los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla esponjosa.
  3. Añade el aceite y la vainilla. Mezcla bien.
  4. Incorpora la zanahoria rallada.
  5. Aparte, mezcla la harina de arroz, la fécula de maíz, el polvo para hornear, la canela y la sal.
  6. Agrega los ingredientes secos a la mezcla húmeda poco a poco, integrando con movimientos envolventes.
  7. Añade la nuez si lo deseas.
  8. Vierte la mezcla en el molde y hornea durante 35–40 minutos o hasta que al insertar un palillo, salga limpio.
  9. Deja enfriar antes de desmoldar y servir.

Otras recetas o alternativas sin gluten

  • Brownies de chocolate con harina de almendra.
  • Pan de plátano con harina de avena certificada sin gluten.
  • Muffins de arándano con harina de coco.
  • Galletas de avena y chispas de chocolate sin gluten.

Tips para personas con enfermedad celíaca

  • Verifica que todos los ingredientes estén certificados como libres de gluten.
  • Evita la contaminación cruzada usando utensilios y superficies exclusivos para preparar alimentos sin gluten.
  • Lee siempre las etiquetas de productos industrializados.
  • Si comes fuera de casa, informa sobre tu condición y pregunta sobre la preparación de los alimentos.

¿Cómo darse cuenta de que eres intolerante al gluten?

Algunos síntomas comunes de intolerancia al gluten o enfermedad celíaca incluyen:

  • Dolor abdominal frecuente.
  • Diarrea crónica o estreñimiento.
  • Hinchazón o gases excesivos.
  • Cansancio persistente.
  • Pérdida de peso inexplicable.
  • Erupciones en la piel.
  • Anemia por deficiencia de hierro.

Si tienes varios de estos síntomas, lo recomendable es consultar a un médico para realizar los estudios necesarios y obtener un diagnóstico preciso.

¿Se puede hacer un pastel de zanahoria sin horno?

Tips para que quede bien un pastel sin horno

  • Usa ingredientes frescos y de buena calidad para asegurar sabor y textura.
  • Elige un molde desmontable o forra el fondo con papel encerado para desmoldar fácilmente.
  • Mezcla bien los ingredientes para obtener una textura uniforme y evitar grumos.
  • Refrigera el pastel el tiempo suficiente (mínimo 4 horas) para que tome firmeza.
  • Si agregas gelatina, disuélvela completamente para evitar grumos y conseguir una mezcla homogénea.

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    ¿Cómo hacer un pastel de zanahoria sin horno?

    • Ralla 3 zanahorias grandes y reserva.
    • Tritura 200 g de galletas sin gluten y mézclalas con 80 g de mantequilla derretida. Forra el fondo de un molde desmontable con esta mezcla y presiona para compactar. Refrigera 15 minutos.
    • Mezcla 300 g de queso crema, 100 g de azúcar, 1 cucharadita de vainilla y las zanahorias ralladas.
    • Hidrata 10 g de grenetina sin sabor en 50 ml de agua fría y después disuélvela a baño maría o en microondas.
    • Incorpora la grenetina disuelta a la mezcla de queso crema y zanahoria.
    • Vierte la mezcla sobre la base de galleta, alisa la superficie y refrigera por al menos 4 horas.
    • Decora con nuez picada antes de servir.

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