Armando “la Hormiga” González busca convertirse en el máximo goleador de Chivas en una temporada

El canterano mexicano firmó un doblete contra Pumas y sigue sumando argumentos para ser convocado al Mundial 2026. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Armando “la Hormiga” González volvió a hacerse presente en el marcador este domingo con un doblete frente a Pumas, el cual le permitió al Rebaño Sagrado sumar un punto valioso para distanciarse a cuatro puntos de su más cercano perseguidor por el liderato general que es Cruz Azul.

Con estas dos anotaciones, el joven mexicano sigue rompiendo récords con el Guadalajara y ahora se coloca como el segundo máximo romperredes rojiblanco en un año calendario.

Récord que acecha la Hormiga González

La Hormiga supera a Omar como el segundo máximo goleador en un año calendario para Chivas. (Photo by Ulises Ruiz / AFP)

Los dos goles de Armando “La Hormiga” González ante Pumas este domingo lo catapultaron a 24 tantos dentro del año calendario (contando los 12 del Apertura 2025 y los 12 del presente campeonato), superando la marca impuesta por Omar Bravo con 22 goles en la temporada 2006-2007.

Con esto también dejó atrás la cosecha de 21 goles que obtuvo Javier “Chicharito” Hernández en la temporada 2009-2010. Sin embargo, ahora la meta es superar los 27 tantos de Jaime “Pajarito” Ramírez, de la temporada 1980-81.

Así, el joven canterano mexicano sigue sumando argumentos para ser convocado por Javier “El Vasco” Aguirre para disputar el Mundial 2026 con el tricolor, pues ha sido el goleador más efectivo de las últimas dos temporadas en la Liga Mx.

Con estos buenos números, Armando González sueña con pronto emigrar a Europa, donde buscará emular los pasos de otro jugador histórico como lo es Javier Hernández.

Cómo va la tabla de goleo en la Liga Mx

Joao Pedro fue superado por la Hormiga EN en la tabla de goleadores. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Con el par de anotaciones que tuvo “La Hormiga” González contra Pumas, el delantero mexicano se colocó en lo más alto de la tabla de goleo con 12 tantos, afianzando el buen momento que atraviesa con el cuadro rojiblanco.

A continuación, te presentamos en Infobae México cómo va la tabla de goleadores en la Liga Mx:

Armando González (Chivas): 12 goles Joao Pedro (Atlético de San Luis): 11 goles Paulinho (Toluca): 6 goles Diber Cambindo (León): 6 goles Kevin Castañeda (Tijuana): 6 goles José Paradela (Cruz Azul): 5 goles

Con cuatro juegos para terminar la temporada ante Tigres, Puebla, Necaxa y Tijuana, Armando buscará incrementar su cuota goleadora y sueña con alcanzar el récord de Jaime “Pajarito” Ramírez.