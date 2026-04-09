Armando ‘Hormiga’ González, goleador de Chivas confiesa ser falso mexicano por esta razón

La "Hormiga" González dice no comer ningún tipo de picante. Imagen cuenta de X @Chivas.

El atacante de Chivas atraviesa un gran momento al sumar 12 goles en el Clausura 2026 y aparece como candidato para la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026, pero admite que su relación con la gastronomía típica está lejos del estereotipo.

En entrevista difundida por Futbol Es Life, González afirma: “No me gusta nada, nada el picante. Soy falso mexicano”.

Según el propio González, evita añadir Tajín y cualquier salsa a sus alimentos, lo que lo lleva a bromear sobre su nacionalidad culinaria.

Tampoco disfruta la torta ahogada, platillo emblemático de Jalisco, estado donde juega como local. “El birote estaba durísimo”, dijo el delantero.

Por lo mismo, El delantero Armando “Hormiga” González sostiene que se considera un “falso mexicano” porque no tolera el picante, ingrediente central en la comida mexicana.

La confesión de González ha generado reacciones en redes sociales, donde aficionados debaten si el gusto culinario debe ser parte de la identidad nacional de un futbolista.

González busca récord de goles en Chivas

A la par, Armando González se encuentra cerca de romper la marca de máximo goleador en una temporada con Chivas.

El atacante ha conseguido 12 tantos en el torneo, superando registros recientes y posicionándose como referente ofensivo del equipo.

Armando "Hormiga" González busca ir al Mundial 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez

Su desempeño en el Clausura 2026 lo coloca como uno de los principales candidatos para ocupar un lugar en la selección nacional mexicana.

González ha declarado que su objetivo es dejar huella en la historia del club y aportar en la búsqueda de un nuevo campeonato para el equipo tapatío.

El doblete de Armando “la Hormiga” González frente a Pumas este domingo otorgó al Rebaño Sagrado un empate que amplía su ventaja sobre su perseguidor inmediato, Cruz Azul, situándose a cuatro puntos en la cima de la clasificación general.

El desempeño de Armando “la Hormiga” González como máximo artillero de las últimas dos temporadas en la Liga MX fortalece su candidatura para integrar la lista de México rumbo al Mundial 2026 bajo la dirección de Javier “El Vasco” Aguirre.

Nombrado el MVP de marzo

Con cinco anotaciones en cuatro encuentros en ese mes, González fue clave para que Guadalajara encadenara una serie de victorias que consolidaron su posición como líder del torneo.

El impacto de González no se limita a sus cinco goles y al impulso que brindó a la racha de victorias de Chivas; sus destacadas actuaciones también provocaron un incremento en su cotización, ubicándolo actualmente como el futbolista mexicano de mayor valor de mercado dentro de la Liga MX.