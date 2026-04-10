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México vs Islas Vírgenes: cuándo y dónde ver EN VIVO el Clasificatorio al Mundial Femenil 2027

El equipo de Pedro López afronta un nuevo reto en el clasificatorio de Concacaf con la intención de mantener su paso firme

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(Jovani Pérez / Infobae México)
(Jovani Pérez / Infobae México)

La Selección Mexicana Femenil vuelve a la actividad en la Fecha FIFA con un duelo clave en el Clasificatorio de Concacaf rumbo al Mundial.

El equipo dirigido por Pedro López se mide ante Islas Vírgenes en la Jornada 4 del Clasificatorio de Concacaf, con la mira puesta en seguir sumando y mantenerse en la pelea dentro de su grupo.

El partido llega en un momento en el que la Liga MX Femenil está en pausa, lo que permite al combinado nacional concentrarse de lleno en este compromiso oficial.

Horario y dónde ver el México vs Islas Vírgenes

El conjunto azteca se medirá ante un equipo isleño que busca arrebatarle puntos a uno de los equipos más poderosos del área.

El partido entre México e Islas Vírgenes se disputará este viernes 10 de abril a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), como parte de la actividad del Grupo A en el torneo de Concacaf.

La transmisión no estará disponible en televisión abierta ni en plataformas de streaming tradicionales. El encuentro podrá verse de forma gratuita a través de su canal oficial en YouTube, única vía confirmada para seguir el partido en vivo.

Así llegan México e Islas Vírgenes al partido

La escuadra tricolor no ha desaprovechados las oportunidades y se impuso por goleada a su similar de Santa Lucía.

La Selección Mexicana Femenil se ubica en el segundo lugar del Grupo A con seis puntos y un partido menos que Puerto Rico, actual líder con nueve unidades.

El equipo nacional ha mostrado contundencia en sus encuentros previos, con victorias de 14-0 ante San Vicente y las Granadinas y 7-0 frente a Santa Lucía.

Por su parte, Islas Vírgenes ocupa la tercera posición del grupo con una victoria y una derrota en dos partidos disputados. El conjunto caribeño venció 3-1 a Santa Lucía, pero posteriormente cayó 0-9 ante Puerto Rico.

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