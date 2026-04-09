Habrá revancha entre Julio César Chávez y “El Travieso” Arce: fecha y sede de la pelea con causa

El combate de exhibición entre Julio César Chávez y Jorge Arce no solo promete espectáculo, sino también impulsar la construcción de un centro de prevención de adicciones. (X/ @armentapuebla_)

El boxeo mexicano volverá a vivir un momento cargado de nostalgia y emoción. Dos leyendas del ring, Julio César Chávez y Jorge “El Travieso” Arce, se reencontrarán frente a frente en un combate de exhibición que promete intensidad y espectáculo.

La cita será el 9 de mayo de 2026 en el Gimnasio Miguel Hidalgo de Puebla, dentro de la Feria de Puebla, y tendrá un propósito benéfico: recaudar fondos para la construcción de un centro de prevención de adicciones.

El último combate de exhibición entre ambas leyendas del boxeo mexicano ocurrió el 25 de septiembre de 2020, con un resultado favorable para "El César del Boxeo". (FOTO: OMAR MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM)

Aunque ambos pugilistas ya se han enfrentado en exhibiciones anteriores, esta nueva edición cobra un significado especial. No sólo se trata de ver nuevamente a dos de los grandes ídolos del boxeo mexicano, sino de presenciar cómo el deporte se convierte en una herramienta de inspiración y apoyo social.

Julio César Chávez: el regreso del “Gran Campeón Mexicano”

El legendario Chávez, multicampeón en tres divisiones y con más de 100 victorias en su historial, vuelve a ponerse los guantes a los 63 años. Para él, esta exhibición no es un simple espectáculo, será un momento significativo en el que tendrá la oportunidad de enviar un mensaje claro: el boxeo puede ser un camino para alejar a los jóvenes de las adicciones.

Récord profesional: 115 peleas, 107 victorias, 6 derrotas y 2 empates.

37 peleas de título mundial y una racha invicta de 90 combates.

Prometió que, aunque sean sólo tres rounds, la intensidad estará presente.

Chávez regresa al ring a los 63 años con la misión de mostrar cómo el boxeo puede alejar a los jóvenes de las adicciones. (FOTO: OMAR MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM)

De esta manera, “El César del Boxeo” ha convertido su experiencia personal en un testimonio de prevención, y esta pelea se ha vuelto parte de ese compromiso.

“El Travieso” Arce: el ídolo que enfrenta a su referente

Arce, retirado en 2014, fue campeón mundial en cinco divisiones y es recordado por su estilo aguerrido. Para él, enfrentar de nueva cuenta a Chávez representa un honor y un recuerdo que quedará marcado en su vida.

Récord profesional: 75 peleas, 64 victorias (49 por nocaut), 8 derrotas y 2 empates.

Campeón mundial en categorías que van desde minimosca hasta supergallo.

Reconoció que Chávez fue su inspiración desde niño y que este combate es una gran oportunidad de rendir un homenaje a su ídolo.

Jorge Arce, campeón mundial en cinco divisiones, expresó que enfrentar a su ídolo nuevamente representa un homenaje y un sueño cumplido para él. (X/ @armentapuebla_)

Así, Arce no sólo buscaría entretener al público, sino también transmitir que el deporte es una alternativa real frente a la delincuencia y las adicciones.

Una pelea con causa en Puebla

El combate se realizará en el marco de la Feria de Puebla 2026, uno de los eventos culturales más importantes del estado. La entrada será gratuita y se espera que miles de aficionados acudan para ver a las dos leyendas en acción.

Fecha: sábado 9 de mayo de 2026.

Lugar: Gimnasio Miguel Hidalgo, Puebla.

Formato: exhibición de tres rounds con caretas protectoras.

Objetivo: recaudar fondos para un centro de prevención de adicciones.

Además del combate, ambos boxeadores ofrecerán pláticas motivacionales en municipios de Puebla, reforzando el mensaje social detrás de la exhibición. (X/ @armentapuebla_)

En este sentido, más allá de la nostalgia, esta pelea busca dejar un legado social. Chávez y Arce además recorrerán municipios poblanos para impartir pláticas motivacionales, reforzando el mensaje de que un deportista más es una persona menos en la delincuencia.