México

Padre buscador pide ser recibido por Claudia Sheinbaum en “La Mañanera del Pueblo”

Gustavo Hernández compara su lucha con el caso del pato “Merlín” para exigir atención presidencial

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La presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina dijo que hará la invitación a los dueños del pato Merlín, sensación del Mundial 2026 y video usado por el padre buscador Gustavo Hernández para que él también sea invitado por la mandataria.

El padre buscador Gustavo Hernández lanzó un llamado público a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que lo reciba en la conferencia matutina “La Mañanera del Pueblo” y escuche el caso de su hijo desaparecido, Abraham Zeidy Hernández del Razo, quien fue visto por última vez en Nuevo León durante 2024.

A través de su cuenta de X, Gustavo Hernández publicó un mensaje dirigido a la mandataria federal en el que ironizó sobre la reciente declaración de Sheinbaum respecto a invitar a los dueños del pato Merlín” a la conferencia presidencial.

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“Cuac cuac… Presidenta @Claudiashein, si quiere no me vea como un padre que busca a su hijo, véame como un pato, pero por favor dígame: ¿cuándo me recibe en la mañanera? Cuac cuac…”, escribió el padre buscador en la red social, acompañado por un video de la conferencia matutina.

El mensaje rápidamente comenzó a viralizarse y generó reacciones de apoyo por parte de colectivos de búsqueda, activistas y usuarios de redes sociales que consideraron legítima la exigencia de visibilizar la crisis de desapariciones que enfrenta México.

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Crisis de desapariciones en México sigue creciendo

Padres buscadores buscan reunión con Sheinbaum en Palacio Nacional - Gustavo Hernández
Padres buscadores buscan reunión con Sheinbaum en Palacio Nacional - Gustavo Hernández (Foto: Especial)

Gustavo Hernández ha mantenido una lucha constante para exigir apoyo institucional y mantener vigente la búsqueda de su hijo. En días recientes también entregó una carta a la Federación Mexicana de Futbol (FMF), donde pidió a los jugadores de la Selección Mexicana utilizar su influencia pública para hablar sobre las miles de personas desaparecidas en el país.

En su mensaje, el padre buscador recordó que actualmente en México existen más de 133 mil personas desaparecidas, cifra que continúa incrementándose y que ha provocado que miles de familias salgan a buscar por cuenta propia a sus seres queridos.

La petición realizada a la FMF buscaba que los futbolistas del Tri aprovecharan la atención mediática del Mundial y otros eventos deportivos para enviar mensajes de solidaridad y concientización sobre esta problemática nacional.

Diversos colectivos de madres y padres buscadores han denunciado en repetidas ocasiones la falta de atención suficiente por parte de autoridades estatales y federales, así como la lentitud en las investigaciones relacionadas con desapariciones.

Padres buscadores recurren a redes sociales para exigir justicia

Dos hombres caminan por una calle. Detrás, un muro cubierto con fotos de personas y el texto "+130,000 DESAPARECIDOS". Uno sostiene una bandera mexicana, el otro un cartel blanco
En la Glorieta de los Desaparecidos de la CDMX, activistas demandan justicia frente a un mural impactante con los rostros de más de 130,000 personas desaparecidas, visibilizando una dolorosa crisis nacional. (Zurisaddai González | Infobae México )

El caso de Gustavo Hernández refleja cómo muchas familias han encontrado en las redes sociales una herramienta para mantener visibles los casos de desaparición y presionar a las autoridades.

En México, los colectivos de búsqueda han utilizado plataformas digitales para compartir fichas de búsqueda, convocar brigadas y denunciar omisiones institucionales. En varios casos, la presión pública ha permitido reactivar investigaciones o conseguir reuniones con funcionarios.

Mientras tanto, Gustavo Hernández continúa solicitando una reunión pacífica con la mandataria para exponer directamente el caso de su hijo y pedir respaldo institucional en las labores de búsqueda.

Organizaciones civiles también insistieron en que la crisis de desapariciones debe mantenerse como una prioridad nacional y no limitarse únicamente a estadísticas oficiales.

La exigencia de Gustavo Hernández ocurre en un contexto donde miles de familias continúan buscando respuestas sobre el paradero de sus seres queridos, mientras demandan mayor coordinación entre fiscalías, comisiones de búsqueda y autoridades federales.

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