“Pudo sufrir un infarto”: Julio César Chávez arremete contra Alfredo Adame por su pelea en el Ring Royale 2026

El triunfo fulminante de Alfredo Adame hizo estallar las redes sociales, pero fue el mensaje de Julio César Chávez, quien pidió tomar en serio el boxeo, el que dio un giro inesperado a la polémica noche de Ring Royale 2026. (Especial)

El triunfo de Alfredo Adame este 15 de marzo en Ring Royale 2026 frente a Carlos Trejo no sólo cerró una rivalidad de más de dos décadas, también abrió un debate sobre la seriedad del boxeo en espectáculos de celebridades.

El legendario Julio César Chávez, invitado especial al evento, celebró con Adame su victoria, pero poco después lanzó un mensaje contundente: “El boxeo no es un juego”.

El nocaut de Alfredo Adame a Carlos Trejo encendió debates sobre la seriedad y la seguridad en el boxeo de espectáculo. (Captura de pantalla)

Aunque el público disfrutó del nocaut en el primer round y Adame se mostró eufórico, Chávez advirtió que lo vio muy cansado y que incluso “le podía dar un infarto”. Sus palabras, otorgadas a la periodista Elisa Beristain, encendieron la discusión sobre los riesgos de subir al ring sin la preparación adecuada.

La advertencia del campeón

Julio César Chávez, considerado el máximo referente del boxeo mexicano, dejó claro que su preocupación es genuina. Reconoció que las peleas fueron entretenidas, pero subrayó que el boxeo es un deporte de respeto y peligro.

Señaló que Adame se veía exhausto tras el combate.

Advirtió que hasta que no ocurra un accidente grave, estos eventos seguirán tomándose “a la ligera” .

Recordó que pelear con careta puede ser más riesgoso, pues los golpes rebotan y pueden provocar coágulos de sangre.

Chávez criticó la falta de preparación profesional al señalar el visible cansancio extremo de Adame luego del combate de exhibición. (La Saga/Captura de pantalla)

En este sentido, el mensaje fue directo: uno se sube al ring sin saber cómo bajará, y esa incertidumbre exige preparación seria, no improvisación.

Entre espectáculo y disciplina

Ring Royale fue concebido como un show de entretenimiento, reuniendo influencers, celebridades y figuras públicas en combates de exhibición. Para muchos, el atractivo radica en el morbo de ver a personajes mediáticos enfrentarse en un cuadrilátero.

Adame y Trejo protagonizaron el duelo más esperado, con un desenlace rápido y contundente.

La presencia de Chávez en el rincón de Adame dio legitimidad al espectáculo.

El festejo entre ambos se convirtió en un momento viral en redes sociales.

Julio César Chávez advierte sobre los riesgos del boxeo en eventos de celebridades tras la victoria de Alfredo Adame en Ring Royale 2026. (Captura de pantalla Ring Royale)

Sin embargo, la advertencia del campeón puso en evidencia la tensión entre el espectáculo y la disciplina deportiva. Lo que para el público fue diversión, para Chávez representó un riesgo real.

El mensaje de Julio César Chávez trasciende

La crítica de Chávez buscó recordar que el boxeo no es un simple entretenimiento, sino una disciplina que exige años de entrenamiento físico y mental. Convertirlo en un show improvisado puede tener consecuencias graves, y la salud de los participantes debe estar por encima del espectáculo.

Chávez sostiene que los accidentes graves en el boxeo de espectáculos seguirán ocurriendo si no se toman medidas de seguridad adecuadas. (YouTube/ Ring Royale)

De esta manera, mientras Adame celebraba su triunfo y el público disfrutaba del morbo de la rivalidad, Julio César Chávez dejó un mensaje que trasciende el evento: el boxeo no es un juego, es un deporte de respeto y peligro.