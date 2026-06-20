México

Así está la calidad del aire de la CDMX y Edomex este 20 de junio

Todos los días y cada hora se realiza un monitoreo de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México

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La calidad del aire afecta especialmente a grupos vulnerables como niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias preexistentes (Imagen Ilustrativa Infobae)
La calidad del aire afecta especialmente a grupos vulnerables como niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias preexistentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de salir rumbo al trabajo o la escuela, checa el reporte de la calidad del aire, así como la intensidad de los Rayos Ultra Violeta, en la Ciudad de México y zona conurbada del Estado de México.

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México da a conocer cada hora el estado del oxígeno en la Zona Metropolitana del Valle de México.

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Junto con el reporte, las autoridades capitalinas publican una serie de recomendaciones sobre las actividades al aire libre para la población en general y en particular para grupos sensibles.

Con los resultados del estado del oxígeno, también se pueden aplicar medidas como la Contingencia Ambiental y el Doble Hoy no Circula.

Este es el reporte de las 05:00 horas de la calidad del aire de hoy para la capital del país y zona conurbada.

Calidad del aire en CDMX y Edomex

El índice Aire y Salud del gobierno de la capital aseguró que la calidad del aire es “Buena” este sábado en la Ciudad de México y el Estado de México.

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Eso significa que el riesgo para la salud es “Bajo” para los capitalinos y mexiquenses que realicen actividades al aire libre, sobre todo para grupos sensibles.

En cuanto al índice de Rayos Ultra Violeta se alcanzó un nivel 0, esto significa que "no necesita protección" frente a los rayos del sol.

Al respecto, las autoridades capitalinas publicaron las siguientes recomendaciones:

Puedes realizar actividades en exteriores.

Dónde se respira el peor oxígeno del Valle de México

Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)
Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico cuenta con 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, según el último reporte.

Tlalpan (AJM): Buena

Benito Juárez (BJU): Buena

Azcapotzalco (CAM): Buena

Coyoacán (CCA): Buena

Cuajimalpa (CUA): Buena

Gustavo A. Madero (GAM): Buena

Cuauhtémoc (HGM): Sin datos o en mantenimiento

Iztacalco (IZT): Buena

Venustiano Carranza (MER): Buena

Miguel Hidalgo (MGH): Buena

Álvaro Obregón (PED): Buena

Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento

Iztapalapa (SAC): Buena

Tláhuac (TAH): Buena

Coyoacán (UAX): Buena

Iztapalapa (UIZ): Buena

Por su parte en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en el Estado de México, la calidad del aire es la siguiente:

Atizapán (ATI): Buena

Chalco (CHO): Sin datos o en mantenimiento

Cuautitlán Izcalli (CUT): Buena

Naucalpan (FAC): Buena

Nezahualcóyotl (FAR): Sin datos o en mantenimiento

Ecatepec (LLA): Buena

Anexo de Tlalnepantla (LPR): Buena

Nezahualcóyotl (NEZ): Buena

Ecatepec (SAG): Sin datos o en mantenimiento

Tlalnepantla (TLA): Buena

Tultitlán (TLI): Buena

Coacalco (VIF): Buena

Ecatepec (XAL): Sin datos o en mantenimiento

Es importante mencionar que en la lista se repiten algunos municipios y alcaldías debido a que tienen más de una estación de monitoreo atmosférico.

CDMX y la contaminación atmosférica

La intensidad del sol también puede provocar daños a la salud, es por eso que también se mide la intencidad de los rayos UV (Cuartoscuro)
La intensidad del sol también puede provocar daños a la salud, es por eso que también se mide la intencidad de los rayos UV (Cuartoscuro)

México se encuentra entre los países latinoamericanos con mayor contaminación atmosférica, con la Ciudad de México superando ligeramente a Santiago de Chile en concentración de partículas finas.

El Informe Mundial sobre la Calidad del Aire 2024, elaborado por IQAir, señala que la contaminación del aire en el país es un problema significativo, principalmente debido a la alta concentración de partículas finas PM2.5, que son las más peligrosas para la salud. En 2024, la concentración de PM2.5 en México fue aproximadamente 3.5 veces superior al valor de referencia anual recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El principal contaminante en México y en ciudades como Monterrey, es el PM2.5, compuesto por sustancias químicas orgánicas, polvo, hollín y metales provenientes de vehículos, fábricas y quema de materiales. Estas partículas microscópicas pueden ingresar al torrente sanguíneo y están asociadas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otras afecciones graves.

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