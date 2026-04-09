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Atlante Femenil no jugaría en el Estadio Banorte

El posible traslado del equipo femenil azulgrana al Estadio Universitario Alberto “Chivo” Córdova crearía una rivalidad inédita en la Liga MX Femenil

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El Atlante Femenil no jugaría en el Estadio Banorte. (Infobae México)
El Atlante Femenil no jugaría en el Estadio Banorte. (Infobae México)

El debut del equipo femenil de Atlante se perfila para realizarse fuera de la capital del país, con la posibilidad de que no juegue en el Estadio Banorte en CDMX, tras su reinauguración, sino en el Estadio Alberto “Chivo” Córdova, en Toluca.

Esta decisión surge mientras la directiva del club continúa armando el plantel y definiendo la estructura rumbo al Apertura 2026, un proceso que todavía no tiene director técnico ni jugadoras confirmadas, según publicaciones del periodista Cántalo Camacho en redes sociales.

El Estadio “Chivo” Córdova, dentro del Estado de México, tiene una capacidad para 31 mil espectadores.

Este recinto ha sido sede de equipos como los Potros UAEM y, en su momento, del Toluca mientras se remodelaba el Nemesio Díez.

Desde la desaparición de los Potros UAEM en 2020, el estadio ha quedado sin equipo profesional de alto perfil, usándose para eventos musicales y partidos de futbol americano.

Toluca contaría con dos equipos

De concretarse el traslado, Toluca tendría dos equipos en la Liga MX Femenil: las Diablas Rojas del Toluca y las Potrancas del Atlante.

Esto abriría la puerta para una rivalidad local inédita en el futbol femenil mexicano.

El modelo de tener equipos varonil y femenil en distintas ciudades ya existe en la Liga MX, como en el caso de Cruz Azul, que divide sus sedes entre Ciudad de México y Ciudad Cooperativa Cruz Azul para el Apertura 2026.

Atlante Femenil busca jugadoras y DT. (IG/atlantefc)
Atlante Femenil busca jugadoras y DT. (IG/atlantefc)

El proyecto Atlante Femenil sigue en fase de construcción, sin plantilla oficial y con visorías en marcha para definir el equipo debutante.

La directiva azulgrana trabaja en ajustes para su regreso a la primera división, mientras busca ocupar el lugar que dejaría Mazatlán FC en ambas ramas, lo que implicaría la desaparición del proyecto sinaloense y el traslado al centro del país.

Por ahora, no hay confirmación oficial del club sobre la mudanza al “Chivo” Córdova, pero la versión difundida por Cántalo Camacho ya genera expectativa entre la afición de Atlante.

La llegada del Atlante Femenil podría reactivar un estadio con historia y darle un nuevo impulso al futbol femenil en el Estado de México, con la posibilidad de vivir un clásico entre Toluca y Atlante en la capital mexiquense.

Atlante Femenil aún busca DT y jugadoras

El mismo periodista reveló que el club aún busca técnico y recién finalizó la etapa de visorías en jugadoras, las cuales debían tener requisitos muy específicos.

Excluyeron a jugadoras del sector amateur y enfatizaron que el reclutamiento tendrá un enfoque profesional desde el primer momento.

Las interesadas enviaron su ficha técnica y un certificado médico actualizado para ser consideradas.

Atlante buscó jugadoras con experiencia previa en ligas profesionales o fuerzas básicas, priorizando no empezar de cero el proyecto.

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