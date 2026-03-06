¿Cómo va el proyecto de Atlante Femenil?

El Atlante Femenil ya busca a las jugadoras que conformen su equipo. (Infobae México)

El Atlante Femenil acelera su ingreso a la Liga MX Femenil con la puesta en marcha de un proceso de visorias que inició esta semana en la Ciudad de México.

El equipo se encuentra en plena fase de selección de jugadoras, en respuesta a la reciente disposición de la liga que exige a todos los clubes de Primera División contar con una rama femenina para la próxima temporada.

La convocatoria del club especificó que solo pueden participar futbolistas con registro previo en la Liga MX Femenil o en la categoría Sub 19.

Esta fue la convocatorio que se publicó en las redes del Atlante. (FB/AtlanteFC)

Esta decisión excluye a jugadoras del sector amateur y enfatiza que el reclutamiento tendrá un enfoque profesional desde el primer momento. Las interesadas deben enviar su ficha técnica y un certificado médico actualizado para ser consideradas.

Para el Atlante, el debut oficial de su plantel femenil está previsto para el torneo Apertura 2026, una vez concluya la Copa del Mundo 2026.

El objetivo es cumplir con la normativa de la liga y, a la vez, construir un equipo competitivo que se ajuste a las exigencias de un entorno que, desde 2017, ha visto crecer la profesionalización y la infraestructura del fútbol femenino mexicano.

Las pruebas se realizan en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento del Atlante, donde el cuerpo técnico evalúa condiciones físicas y habilidades técnicas de las jugadoras.

La prioridad del club es identificar jugadoras que se adapten rápidamente al ritmo profesional exigido por la Liga MX Femenil.

Las visorias se realizan en el CAR del Atlante. (IG/atlantefc)

La compra de la plaza de Mazatlán y sus implicaciones

El proceso de integración del Atlante Femenil se vio impulsado tras la compra de la plaza del Mazatlán, lo que implica que la franquicia sinaloense dejará la competencia al concluir la temporada tanto en la rama varonil como en la femenil.

Este movimiento, oficializado por la liga, representa la cuarta ocasión en la que una franquicia desaparece o cambia de sede sin que existan razones deportivas que lo justifiquen, sumándose a los casos anteriores de Lobos BUAP, Veracruz y Monarcas.

Actualmente, Mazatlán Femenil ocupa la posición once de la tabla general con 15 puntos y mantiene posibilidades de acceder a los puestos de Liguilla en su última participación.

La salida de Mazatlán evidencia que la estabilidad institucional sigue siendo un reto para el fútbol mexicano, donde los cambios de sede continúan afectando la consolidación de proyectos a largo plazo.

Expectativas para el nuevo plantel azulgrana

El enfoque de la convocatoria deja claro que el Atlante busca jugadoras con experiencia previa en ligas profesionales o fuerzas básicas, priorizando no empezar de cero el proyecto.

El reto consiste en armar, en tiempo récord, un grupo competitivo que cumpla con las demandas físicas de la liga, mientras se refuerza la estructura institucional azulgrana.

La llegada del Atlante Femenil a la Liga MX Femenil se da bajo el esquema de cambio de sede, herencia directa de Mazatlán.

El Atlante Femenil busca jugadoras con experiencia previa en la Liga MX Femenil. (IG/@atlantefc)