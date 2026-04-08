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Así marchan las posiciones en la Liga Mx Femenil a una jornada de terminar el torneo

Bravas de Juárez y Xolas de Tijuana se pelearán el último boleto a la liguilla en la última jornada del torneo

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Bravas de Juárez y Xolas de Tijuana se pelearán el último boleto a la liguilla en la última jornada del torneo. (Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports)
Bravas de Juárez y Xolas de Tijuana se pelearán el último boleto a la liguilla en la última jornada del torneo. (Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports)

La Liga MX Femenil se adentra en la recta final de la temporada, con solamente un boleto a la liguilla en disputa a una semana de concluir la fase regular del certamen.

El torneo tomará una breve pausa para dar paso a los compromisos clasificatorios que tendrá la selección mexicana femenil durante esta Fecha FIFA, antes de reanudar el torneo para la última jornada y posteriormente dar paso a lo que serán los cuartos de final.

Panorama rumbo a la liguilla

Rayadas y América encabezan la clasificación general del torneo. (Rob Kinnan-USA TODAY Sports)
Rayadas y América encabezan la clasificación general del torneo. (Rob Kinnan-USA TODAY Sports)

Monterrey, América, Pachuca, Tigres, Chivas, Toluca y Cruz Azul ya aseguraron su boleto a la Liguilla, por lo que solo queda un cupo en disputa, el cual se definirá entre las Bravas de Juárez y las Xolas de Tijuana.

Las Rayadas han sido el equipo más constante de la temporada y lideran la tabla, aunque las Águilas del América, a solo un punto. podrían arrebatarles el primer lugar en la última fecha.

Por su parte, del tercero al séptimo puesto, muchas cosas pueden pasar y seguramente la tabla de posiciones se moverá mucho en la última jornada, con miras a definir cuáles serán los cruces de cuartos de final.

A continuación, te presentamos cómo luce la clasificación general hasta el momento:

  1. Rayadas de Monterrey: 40 puntos, +34 diferencia de goles
  2. Club América Femenil: 39 puntos, +30 diferencia de goles
  3. Pachuca Femenil: 36 puntos, +32 diferencia de goles
  4. Tigres Femenil: 34 puntos, +25 diferencia de goles
  5. Chivas Femenil: 32 puntos, +14 diferencia de goles
  6. Toluca Femenil: 32 puntos, +12 diferencia de goles
  7. Cruz Azul Femenil: 30 puntos, +19 diferencia de goles
  8. FC Juárez (Bravas) : 25 puntos, +8 diferencia de goles
  9. Club Tijuana (Xolas): 25 puntos, +6 diferencia de goles

La batalla entre Bravas y Xolas por ese último boleto a la liguilla estará al rojo vivo, donde el calendario le favorece ligeramente a Juárez al tener un juego pendiente de la jornada 11 ante las Chivas Rayadas del Guadalajara en casa el próximo lunes 20 de abril a las 19:00 horas, mientras que en la última jornada se medirán ante Atlas en el Estadio Jalisco el viernes 24 de abril a las 21:10.

Por su parte, Xolas de Tijuana se medirá ante las Cañoneras del Mazatlán el viernes 24 de abril a las 21:00 horas, por lo que buscarán algún tropiezo de Juárez y hacer su tarea frente a las sinaloenses para conseguir su boleto a la siguiente ronda.

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