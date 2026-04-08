Detienen en Ecuador a exjugador de los Dorados de Sinaloa por robo a mano armada

Las autoridades presentaron al exfutbolista para que se determine su situación jurídica. (Especial)

Lo que parecía el cierre tranquilo de la carrera de un exfutbolista internacional se transformó este martes en noticia: Christian “Diablito” Lara, exjugador ecuatoriano que militó en Dorados de Sinaloa y participó en el Mundial de 2006, fue detenido en Quito junto con otras tres personas, señalado por un presunto robo a mano armada en una tienda de tecnología.

La detención de Lara, quien cumplió 45 años este martes, ocurrió en la capital de Ecuador. De acuerdo con información difundida en redes sociales, el exfutbolista fue presentado por las autoridades tras la acusación de robo en un establecimiento. El hecho quedó registrado en video y rápidamente se viralizó, causando revuelo tanto en Ecuador como en México.

No tuvo un paso muy destacado en el futbol mexicano. (Photo by RODRIGO BUENDIA / AFP)

¿Qué sigue para el exjugador?

Luego de ser presentado ante las autoridades policiales de Quito, Lara y las otras tres personas detenidas permanecen bajo acusación por robo a mano armada. El caso continúa en investigación; en los próximos días se determinará el curso legal y la situación de los implicados.

Se espera que las autoridades informen sobre los avances en la carpeta de investigación y las decisiones judiciales correspondientes.

El regreso de Lara al foco público, después de dos décadas fuera de los reflectores internacionales, ocurre en circunstancias completamente alejadas de los logros deportivos que alguna vez lo hicieron destacar.

El momento de la detención de Christian Lara. (Visión Tv)

Su paso por México

En los círculos deportivos, la noticia sorprendió por el historial internacional del “Diablito”. En su breve paso por México, formó parte de los Dorados de Sinaloa en 2017 y participó en siete encuentros oficiales: tres del Ascenso MX y cuatro de Copa MX. Su gol más recordado fue el 16 de febrero de 2017, cuando marcó contra FC Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Aunque su estancia en México sumó solo seis meses, dejó huella entre quienes siguieron el torneo de Ascenso y la Copa MX, compartiendo cancha con otros jugadores de renombre nacionales y extranjeros.

La noticia de su detención generó desconcierto en redes sociales y en la prensa deportiva de ambos países, donde hasta ahora se le recordaba por su experiencia en competencias internacionales.

El jugador ecuatoriano no estuvo mucho tiempo en tierras mexicanas. (Captura de video Dorados TV)

La situación de Christian “Diablito” Lara llama la atención en la región, al tratarse de un exfutbolista con trayectoria en México y Sudamérica. Tras su breve etapa en Dorados, regresó a Ecuador durante el verano de 2017 para reincorporarse a El Nacional y más adelante jugó para clubes como Deportivo Ancor y Deportivo Rayo.

Entre los logros más relevantes de Lara destaca su participación con la Selección de Ecuador, con 28 partidos oficiales—incluyendo 8 encuentros de Eliminatoria Sudamericana y dos apariciones en el Mundial de Alemania 2006.

Una mundialistas que será juzgado

El “Diablito” debutó en 1998 con la camiseta de El Nacional de Ecuador, equipo con el que también cerró su ciclo en la primera división. Además, jugó en clubes reconocidos como Liga de Quito, Barcelona de Guayaquil, Manta y Deportivo Quito, y probó suerte fuera de su país en equipos de Colombia, Qatar y Egipto.

Después de decir adiós a la primera división ecuatoriana, Lara compitió en la segunda división con Deportivo Ancor y Deportivo Rayo. Su última experiencia relevante en México corresponde al extinto Ascenso MX, donde la afición de Dorados aún recuerda su breve pero significativa participación.

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