Cody Ponce, pitcher mexicano de los Toronto Blue Jays, se perderá el resto de la temporada en MLB por una lesión del ligamento cruzado

El lanzador se suma a la baja de Alejandro Kirk, quien estará fuera del diamante por seis semanas debido a una fractura del pulgar izquierdo. (Kevin Sousa-Imagn Images)

Los Toronto Blue Jays sufrieron un golpe duro en su rotación de abridores con la confirmación de que Cody Ponce requerirá cirugía en la rodilla derecha para reparar una lesión en el ligamento cruzado anterior (ACL).

Esta intervención representa un golpe significativo para el equipo, ya que el lanzador mexicano quedará inactivo por unos seis meses, lo cual lo margina por el resto de la temporada regular con una ligera esperanza que pueda volver para los playoffs en octubre.

Con esta noticia, los Azulejos pierden a una pieza clave en su cuerpo de pitchers, lo que los obliga a buscar alternativas inmediatas para cubrir la ausencia y no ceder tregua en la pelea por la División Este de la Liga Americana, la cual en estos momentos se encuentra liderada por los New York Yankees.

Debut amargo para Cody Ponce en 2026

Tras cuatro años sin jugar en MLB, la reaparición del lanzador fue desafortunada. ( Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

Después de cuatro años, Cody Ponce volvió a lanzar en las Grandes Ligas el pasado 30 de marzo, pero su primera apertura no fue como él hubiera deseado.

Con apenas dos entradas y un tercio lanzadas, corrió hacia la primera base para fildear un rodado del bateador de los Rockies de Colorado, Jake McCarthy, cuando al agacharse no pudo controlar la pelota y rápidamente se llevó su mano a la rodilla tras sentir dolor.

El staff médico de los Azulejos acudió de inmediato para auxiliar a Ponce, seguido por el mánager John Schneider, quien solicitó rápidamente el carrito para sacarlo del diamante, mientras el resto del equipo lo ayudaba a levantarse y lo acomodaba en el vehículo.

Más tarde, este miércoles se confirmó lo que el equipo canadiense más temía: el mánager de los Azulejos dio a conocer que sufrió una lesión del ligamento cruzado anterior y será sometido a cirugía tras la revisión médica por parte del especialista Dr. Neal ElAttrache en Los Ángeles.

Esta baja se suma a las ausencias de José Berríos, Shane Bieber y Trey Yesavage en la rotación de abridores, lo que ha obligado a los Azulejos de Toronto a improvisar con sustitutos en este arranque complicado de temporada, donde el equipo solamente suma cuatro victorias por siete derrotas.

Cody Ponce y su gran temporada en 2025

Previo a llegar a los Blue Jays, Ponce pasó por el beisbol asiático. (Mike Watters-Imagn Images)

El lanzador nacido en California pero con herencia mexicana del lado paterno de su familia, viene de brillar en la liga coreana con los Hanwha Eagles al convertirse en el primer lanzador extranjero en ganar la cuádruple corona de pitcheo (liderando en victorias, efectividad, ponches y porcentaje de triunfos) uniéndose así al exclusivo grupo de solo tres lanzadores en la historia de la KBO con ese logro.

Cody Ponce protagonizó una temporada de dominio absoluto, sumando 17 triunfos contra una sola derrota, un impresionante 1.89 de ERA y 252 ponches en 180.2 innings de labor.

Previo a su experiencia en Asia, el pitcher fue seleccionado por los Cerveceros de Milwaukee como pick de segunda ronda en el draft de 2015 para posteriormente tener un paso breve con los Piratas de Pittsburgh. .

Después intentó buscar suerte en Japón, donde tuvo actuaciones inconsistentes, pese a lanzar un juego sin hit ni carrera en 2022. Fue el contrato en la KBO, donde firmó con los Hanwha Eagles en 2025, el momento de su reinvención en el béisbol y donde volvió a encontrarse con su mejor versión.