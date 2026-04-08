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Manager de Blue Jays confirma cuánto tiempo estará Alejandro Kirk fuera de la MLB

La temporada arranca cuesta arriba para los Azulejos tras la sensible baja del cátcher mexicano por una lesión en el pulgar izquierdo

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Alejandro Kirk, receptor clave de los Toronto Blue Jays, sufrió fractura en el pulgar izquierdo durante juego ante los White Sox. (Foto: Kevin Sousa-Imagn Images)
Alejandro Kirk, receptor clave de los Toronto Blue Jays, sufrió fractura en el pulgar izquierdo durante juego ante los White Sox. (Foto: Kevin Sousa-Imagn Images)

La temporada 2026 de los Toronto Blue Jays comenzó con un golpe inesperado: Alejandro Kirk, uno de los receptores más confiables y productivos de la organización, sufrió una fractura en el pulgar izquierdo durante un juego frente a los Chicago White Sox.

El incidente, ocurrido en la décima entrada tras un foul tip, obligó al mexicano a salir de la alineación y encendió las alertas dentro de la directiva de los azulejos.

La lesión de Alejandro Kirk obliga a Toronto a modificar su alineación justo al inicio de la temporada 2026 de MLB. (Foto: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)
La lesión de Alejandro Kirk obliga a Toronto a modificar su alineación justo al inicio de la temporada 2026 de MLB. (Foto: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

La noticia de su lesión y posterior cirugía cayó como un balde de agua fría para el equipo y su afición, que veían en Kirk una pieza clave tanto por su manejo del staff de lanzadores como por su aporte ofensivo.

Cirugía exitosa y reporte médico oficial

La fractura en el pulgar izquierdo de Kirk fue atendida de inmediato por el cuerpo médico de los Blue Jays. Tras ingresar a la lista de lesionados de 10 días, el cátcher fue sometido a una cirugía en la que se le colocó un tornillo para estabilizar la zona afectada.

  • El procedimiento fue exitoso y el propio manager, John Schneider, confirmó que la recuperación estimada será de seis semanas.
  • Este lapso incluye tanto el proceso de cicatrización como la rehabilitación funcional, crucial para un receptor que depende de la fuerza de las manos.
  • El equipo médico y el cuerpo técnico seguirán de cerca la evolución de Kirk antes de autorizar su regreso a la actividad.
El equipo médico realizó la cirugía exitosa a Kirk, previendo una recuperación y rehabilitación de seis semanas para el catcher mexicano. (Foto: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)
El equipo médico realizó la cirugía exitosa a Kirk, previendo una recuperación y rehabilitación de seis semanas para el catcher mexicano. (Foto: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

De esta manera, la baja de Kirk deja un hueco importante en la alineación y en la defensa, justo cuando los Blue Jays más necesitan estabilidad.

Brandon Valenzuela toma la receptoría

Ante la ausencia de Kirk, Toronto recurrió de inmediato a su sistema de sucursales y llamó a Brandon Valenzuela desde Triple-A Buffalo para cubrir la receptoría titular.

  • Valenzuela, de 25 años y originario de Hermosillo, Sonora, debutó el 5 de abril de 2026, convirtiéndose en el mexicano número 153 en MLB.
  • Su perfil defensivo y experiencia en ligas menores lo convierten en una apuesta sólida para suplir a Kirk durante su recuperación.
  • Schneider ya le brindó su primera titularidad, acompañado por Tyler Heineman.
Los azulejos le dieron la bienvenida al pelotero mexicano.
Brandon Valenzuela, de Hermosillo, es llamado desde Triple-A Buffalo y debuta como receptor titular con los Blue Jays.(IG Toronto Blue Jays)

Así, la llegada de Valenzuela representa una nueva oportunidad para el talento mexicano en Grandes Ligas y una solución sólida para los Blue Jays.

Crisis de lesiones y presión para Toronto

La lesión de Kirk se suma a una racha de lesiones que complica el panorama de Toronto en este inicio de temporada. Además del cátcher mexicano, Shane Bieber, José Berríos, Trey Yesavage y Cody Ponce también están fuera por lesión.

Toronto espera el regreso de Alejandro Kirk para finales de mayo, confiando en su rehabilitación para mantener sus aspiraciones en 2026. (Foto: Kevin Sousa-Imagn Images)
Toronto espera el regreso de Alejandro Kirk para finales de mayo, confiando en su rehabilitación para mantener sus aspiraciones en 2026. (Foto: Kevin Sousa-Imagn Images)

En este sentido, la profundidad del roster y la capacidad de adaptarse a la adversidad serán determinantes para que Toronto siga compitiendo. La expectativa es que Kirk pueda regresar a mediados o finales de mayo, pieza clave para las aspiraciones de los Blue Jays en 2026, siempre que la rehabilitación avance sin contratiempos.

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