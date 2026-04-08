Manager de Blue Jays confirma cuánto tiempo estará Alejandro Kirk fuera de la MLB

La temporada 2026 de los Toronto Blue Jays comenzó con un golpe inesperado: Alejandro Kirk, uno de los receptores más confiables y productivos de la organización, sufrió una fractura en el pulgar izquierdo durante un juego frente a los Chicago White Sox.
El incidente, ocurrido en la décima entrada tras un foul tip, obligó al mexicano a salir de la alineación y encendió las alertas dentro de la directiva de los azulejos.
La noticia de su lesión y posterior cirugía cayó como un balde de agua fría para el equipo y su afición, que veían en Kirk una pieza clave tanto por su manejo del staff de lanzadores como por su aporte ofensivo.
Cirugía exitosa y reporte médico oficial
La fractura en el pulgar izquierdo de Kirk fue atendida de inmediato por el cuerpo médico de los Blue Jays. Tras ingresar a la lista de lesionados de 10 días, el cátcher fue sometido a una cirugía en la que se le colocó un tornillo para estabilizar la zona afectada.
- El procedimiento fue exitoso y el propio manager, John Schneider, confirmó que la recuperación estimada será de seis semanas.
- Este lapso incluye tanto el proceso de cicatrización como la rehabilitación funcional, crucial para un receptor que depende de la fuerza de las manos.
- El equipo médico y el cuerpo técnico seguirán de cerca la evolución de Kirk antes de autorizar su regreso a la actividad.
De esta manera, la baja de Kirk deja un hueco importante en la alineación y en la defensa, justo cuando los Blue Jays más necesitan estabilidad.
Brandon Valenzuela toma la receptoría
Ante la ausencia de Kirk, Toronto recurrió de inmediato a su sistema de sucursales y llamó a Brandon Valenzuela desde Triple-A Buffalo para cubrir la receptoría titular.
- Valenzuela, de 25 años y originario de Hermosillo, Sonora, debutó el 5 de abril de 2026, convirtiéndose en el mexicano número 153 en MLB.
- Su perfil defensivo y experiencia en ligas menores lo convierten en una apuesta sólida para suplir a Kirk durante su recuperación.
- Schneider ya le brindó su primera titularidad, acompañado por Tyler Heineman.
Así, la llegada de Valenzuela representa una nueva oportunidad para el talento mexicano en Grandes Ligas y una solución sólida para los Blue Jays.
Crisis de lesiones y presión para Toronto
La lesión de Kirk se suma a una racha de lesiones que complica el panorama de Toronto en este inicio de temporada. Además del cátcher mexicano, Shane Bieber, José Berríos, Trey Yesavage y Cody Ponce también están fuera por lesión.
En este sentido, la profundidad del roster y la capacidad de adaptarse a la adversidad serán determinantes para que Toronto siga compitiendo. La expectativa es que Kirk pueda regresar a mediados o finales de mayo, pieza clave para las aspiraciones de los Blue Jays en 2026, siempre que la rehabilitación avance sin contratiempos.