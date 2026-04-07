Quienes son los mexicanos que salieron en el álbum del Mundial, pero no fueron convocados

(Infobae México)

El álbum Panini previo a cada Copa del Mundo suele marcar la antesala de lo que será la lista final de las selecciones. Sin embargo, no siempre coincide con la convocatoria definitiva.

En el caso de la Selección Mexicana, a lo largo de distintas ediciones varios jugadores aparecieron en las estampas, pero quedaron fuera del Mundial por lesiones o decisiones técnicas.

A pocos meses del Mundial 2026, estos antecedentes reflejan que la lista final puede cambiar hasta el último momento, incluso para futbolistas que ya figuraban como parte del equipo.

De Estados Unidos 94 a Qatar 2022

(Infobae México)

En el Mundial de Estados Unidos 1994, Miguel Herrera no fue convocado pese a aparecer en el álbum.

(Infobae México)

Para Corea-Japón 2002, la lista final tuvo varios cambios. Pavel Pardo, Duilio Davino, Víctor Ruiz y Miguel Zepeda quedaron fuera por decisión de Javier Aguirre, mientras que Claudio Suárez no asistió por una lesión.

(Infobae México)

En la Copa Mundial de Alemania 2006, Jaime Lozano y Cuauhtémoc Blanco no fueron incluidos en la convocatoria final bajo el mando de Ricardo La Volpe.

(Infobae México)

Para Sudáfrica 2010, Miguel Sabah se perdió el torneo por lesión, mientras que Aaron Galindo, Aldo de Nigris y Pavel Pardo fueron ignorados por el cuerpo técnico.

(Infobae México)

En el Mundial de Brasil 2014, uno de los casos más recordados fue el de Luis Montes, quien quedó fuera tras una fractura en un partido de preparación. También Moisés Muñoz y nuevamente Aldo de Nigris no fueron convocados por decisión técnica de Miguel Herrera.

(Infobae México)

En Rusia 2018, Diego Reyes no alcanzó a recuperarse de una lesión, mientras que en la Copa Mundial de Qatar 2022, Jesús Manuel Corona quedó fuera por lesión y Diego Lainez por decisión técnica.

Rumbo a 2026: una historia que puede repetirse

(Infobae México)

Con el Mundial 2026 en el horizonte, aún no hay una lista definitiva ni confirmación total de los jugadores que aparecerán en el álbum. Recientemente se filtró la estampa de Hirving Lozano, aunque su presencia en una eventual convocatoria de Javier Aguirre no está garantizada