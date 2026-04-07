Querétaro vs Juárez: a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido pendiente del Clausura 2026

Los fronterizos quieren cerrar uno de sus mejores torneos en los últimos años. (Credit: Vincent Carchietta-Imagn Images)

Estamos a escasas cinco fechas de que el torneo Clausura 2026 llegue al fin de la temporada regular (justo antes del Mundial 2026) y con ello la definición de los invitados a la fiesta grande. Entre los que aún aspiran a poder meterse entre los mejores 8 están los Bravos de Juárez quienes enfrentarán a los Gallos de Querétaro en el partido pendiente de la jornada 7.

Si bien se jugará a media semana, el resultado podría influir directamente en la tabla general, principalmente para los de la frontera que buscan su pase a la liguilla en esta recta final acechando a los Tigres de Guido Pizarro que no se encuentran atravesando por su mejor momento.

El cuadro de los Bravos buscarán llevarse la victoria de visitante. (X/ @LigaBBVAMX)

Por qué se reprogramó el partido Querétaro vs Juárez

El encuentro entre los Gallos Blancos de Querétaro y los Bravos de FC Juárez debía celebrarse el 22 de febrero de 2026. Fue postergado después de que se reportaron hechos de violencia en el estado de Jalisco durante un operativo de fuerzas federales, lo que llevó a las autoridades a decidir el aplazamiento por seguridad.

La nueva fecha busca garantizar condiciones seguras para jugadores y asistentes a este compromiso de la Liga MX, situación similar a la que se vivió en el partido entre Chivas y León pospuesto por las mismas razones, pero que ya fue repuesto.

Los Gallos Blancos solo aspiran a meterse a Play-In en caso de ganar todos sus partidos. (TW Gallos Blancos)

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El partido Querétaro vs Juárez de la Liga MX se disputará este martes 7 de abril de 2026 a las 18:00 (hora del centro de México) en el Estadio Corregidora, ubicado en Querétaro. Este encuentro corresponde a la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026 y será transmitido en vivo por FOX ONE y FOX+.

El duelo entre Querétaro y FC Juárez fue originalmente programado para el 22 de febrero, pero se aplazó por motivos de seguridad tras incidentes ligados a un operativo federal en Jalisco.

Lo que está en juego para Querétaro y Juárez

Este partido pendiente coincide en día y horario con los cuartos de final de la Concacaf Liga de Campeones, lo que le otorga especial relevancia en medio del calendario futbolístico. Los dos equipos mantienen aspiraciones de clasificar a la Liguilla.

Actualmente, FC Juárez se ubica en el duodécimo lugar con 15 puntos gracias a sus cuatro victorias, tres empates y 5 derrotas y conserva posibilidades matemáticas de avanzar. De tener un resultado de tres puntos, los juarenses podrían alcanzar la octava posición, ubicándose por encima de los Tigres de la UANL.

Se espera que ambos conjuntos brinden una pelea por los tres puntos. (Credit: Vincent Carchietta-Imagn Images)

Por su parte, los Gallos Blancos ocupan la décimo sexta posición con 11 unidades producto de solo dos victorias, cinco empates y cinco derrotas y se encuentran obligados a sumar para seguir en la pelea si es que aspiran a pelear en la última etapa del campeonato.

El resultado de este partido puede definir el futuro de ambos clubes en la etapa final del torneo y mantiene en vilo a sus respectivos aficionados.