México Deportes

David Faitelson se disculpó con Marc Crosas tras acalorada discusión en TUDN: “Cometí un error”

El periodista deportivo aceptó la culpa por la pelea que tuvo con el ex futbolista al debatir de Emilio Azcárraga y el América

Guardar
Faitelson se disculpó con Marc Crosas (X/ @DavidFaitelson_// IG @marccrosas)
Faitelson se disculpó con Marc Crosas (X/ @DavidFaitelson_// IG @marccrosas)

David Faitelson protagonizó un episodio controversial en TUDN al discutir con Marc Crosas y decirle durante un programa “Me la pel*s, no tienes hu*vos”. Luego de que se viralizó el incidente, Faitelson se tomó el tiempo para reflexionar al respecto y mostrar arrepentimiento.

Durante su programa, Faitelson sin censura, el ex comentarista de ESPN dedicó un mensaje a su compañero y aseguró que le ganó la emoción del momento y perdió “la cabeza” por situaciones de estrés que ha afrontado desde que llegó a Televisa y se disculpó con Marc Crosas.

A través de redes sociales compartió un video en donde aclaró la situación y lamentó la manera en la que actuó con el ex futbolista español, Faitelson insistió que ese tipo de comportamiento no forma parte de su educación.

Faitelson ofreció disculpas públicas a Marc Cosas luego de la fuerte discusión que tuvieron en un programa de TUDN, el controversial periodista confesó que le ganó la emoción y lamentó la actitud que tomó por la presión que rodeó el momento (X/ @DavidFaitelson_)

“Hoy me gustaría hacer un comentario o mejor dicho, ofrecer una disculpa. Quiero disculparme públicamente con mi compañero Marc Cosas. El sábado pasado tuvimos una discusión muy acalorada en donde yo perdí la cabeza y me equivoqué. Dije algunas palabras incorrectas, no son parte de mi educación. Perdí la cabeza, punto. Trataré de que en el futuro no vuelva a ocurrir. ”, agregó.

La disculpa de Faitelson con Marc Crosas

En su discurso, el ex colaborador de ESPN expuso temas personales y confesó que se ha visto envuelto en una situación de estrés y presión, aclaró que su adaptación a su nuevo trabajo no ha sido sencillo, a pesar de llevar dos años y cinco meses en la empresa, Faitelson aceptó que ha sido un proceso de adaptación.

He tenido meses de mucha presión. No ha sido fácil esta transformación ni para mí ni para mi familia, de llegar a una empresa como esta. Y bueno, a veces las cosas se salen de control. Quiero agradecer profundamente a todas las personas que son parte de TUDN, de Televisa Univisión, porque me han recibido como una persona más de su familia, me han apoyado, respaldado y nada, simplemente eso", sentenció.

Por último, David compartió lo siguiente:

“A veces en el fragor de una batalla, pues se cometen errores. Y yo cometí un error, perdí la cabeza, no puedo perder la cabeza. La discusión iba bien hasta que realmente ofendí a un compañero de trabajo, que es un hombre que yo no tengo nada contra él. Al contrario, estimo a Marc, lo respeto, lo admiro y me siento muy a gusto trabajando con él y espero seguir trabajando con él”, finalizó.

Temas Relacionados

David FaitelsonMarc CrosasTUDNTelevisaperiodista deportivomexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Así luce el Estadio Banorte previo al regreso del club América para el juego de Concachampions

El equipo de André Jardine se alista para pisar la cancha del Azteca para afrontar su compromiso de Concacaf

Así luce el Estadio Banorte previo al regreso del club América para el juego de Concachampions

Captan a jugadores de Pumas varados tras empatar con Chivas: autobús del equipo se descompuso

Las imágenes se viralizaron rápidamente, Efraín Juárez y su equipo tuvieron que buscar otras opciones de transporte para llegar a sus casas

Captan a jugadores de Pumas varados tras empatar con Chivas: autobús del equipo se descompuso

David Faitelson suma otra pelea tras enfrentarse con Marc Crosas: este es el recuento de las discusiones que ha tenido al aire

Ambos personajes de TUDN tuvieron un altercado en vivo, hecho que se suma al amplio historial de polémicas que ha tenido el ex comentarista de ESPN

David Faitelson suma otra pelea tras enfrentarse con Marc Crosas: este es el recuento de las discusiones que ha tenido al aire

Julio César Chávez revela cómo hubiera sido una pelea contra Canelo Álvarez: “No darle respiro”

Aunque el combate nunca ocurrió, el análisis de Chávez ofrece una aproximación a la táctica que emplearía frente al campeón tapatío

Julio César Chávez revela cómo hubiera sido una pelea contra Canelo Álvarez: “No darle respiro”

Real Madrid vs Bayern Múnich: cuándo y dónde ver EN VIVO desde México la ida de los cuartos de final en la UEFA Champions League

Después de caer el fin de semana ante el Mallorca en la liga española, el cuadro merengue buscará tener otra gran noche Europa pero enfrente tendrán a unos bávaros que llegan en un gran momento

Real Madrid vs Bayern Múnich: cuándo y dónde ver EN VIVO desde México la ida de los cuartos de final en la UEFA Champions League
MÁS NOTICIAS

NARCO

Identifican al noveno minero que fue secuestrado en Concordia, Sinaloa

Identifican al noveno minero que fue secuestrado en Concordia, Sinaloa

Qué facciones participaron en una de las mayores masacres entre los Beltrán Leyva y el Cártel de Sinaloa

Los Mazatlecos, la célula que forjó la actividad criminal de “El Chapo Isidro”

Sheinbaum asegura que abatimiento de ‘El Mencho’ “no está vinculado” con la negociación del T-MEC

El fin de las aduanas de papel: México apuesta por rayos gamma y digitalización para frenar el contrabando

ENTRETENIMIENTO

Reportan detención de Alberto del Río en San Luis Potosí por violencia familiar

Reportan detención de Alberto del Río en San Luis Potosí por violencia familiar

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 6 de abril

Maribel Guardia sorprende al tatuarse el ojo de su hijo Julián Figueroa en un emotivo homenaje

“Tiene el cuerpo y el carisma”: Lyn May lanza inesperada propuesta a Yerimua

Revelan que “La Oficina” tendrá segunda temporada ante su arrollador éxito en México

DEPORTES

Así luce el Estadio Banorte previo al regreso del club América para el juego de Concachampions

Así luce el Estadio Banorte previo al regreso del club América para el juego de Concachampions

Captan a jugadores de Pumas varados tras empatar con Chivas: autobús del equipo se descompuso

David Faitelson suma otra pelea tras enfrentarse con Marc Crosas: este es el recuento de las discusiones que ha tenido al aire

Julio César Chávez revela cómo hubiera sido una pelea contra Canelo Álvarez: “No darle respiro”

Real Madrid vs Bayern Múnich: cuándo y dónde ver EN VIVO desde México la ida de los cuartos de final en la UEFA Champions League