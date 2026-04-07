David Faitelson se disculpó con Marc Crosas tras acalorada discusión en TUDN: “Cometí un error”

Faitelson se disculpó con Marc Crosas (X/ @DavidFaitelson_// IG @marccrosas)

David Faitelson protagonizó un episodio controversial en TUDN al discutir con Marc Crosas y decirle durante un programa “Me la pel*s, no tienes hu*vos”. Luego de que se viralizó el incidente, Faitelson se tomó el tiempo para reflexionar al respecto y mostrar arrepentimiento.

Durante su programa, Faitelson sin censura, el ex comentarista de ESPN dedicó un mensaje a su compañero y aseguró que le ganó la emoción del momento y perdió “la cabeza” por situaciones de estrés que ha afrontado desde que llegó a Televisa y se disculpó con Marc Crosas.

A través de redes sociales compartió un video en donde aclaró la situación y lamentó la manera en la que actuó con el ex futbolista español, Faitelson insistió que ese tipo de comportamiento no forma parte de su educación.

Faitelson ofreció disculpas públicas a Marc Cosas luego de la fuerte discusión que tuvieron en un programa de TUDN, el controversial periodista confesó que le ganó la emoción y lamentó la actitud que tomó por la presión que rodeó el momento (X/ @DavidFaitelson_)

“Hoy me gustaría hacer un comentario o mejor dicho, ofrecer una disculpa. Quiero disculparme públicamente con mi compañero Marc Cosas. El sábado pasado tuvimos una discusión muy acalorada en donde yo perdí la cabeza y me equivoqué. Dije algunas palabras incorrectas, no son parte de mi educación. Perdí la cabeza, punto. Trataré de que en el futuro no vuelva a ocurrir. ”, agregó.

La disculpa de Faitelson con Marc Crosas

En su discurso, el ex colaborador de ESPN expuso temas personales y confesó que se ha visto envuelto en una situación de estrés y presión, aclaró que su adaptación a su nuevo trabajo no ha sido sencillo, a pesar de llevar dos años y cinco meses en la empresa, Faitelson aceptó que ha sido un proceso de adaptación.

“He tenido meses de mucha presión. No ha sido fácil esta transformación ni para mí ni para mi familia, de llegar a una empresa como esta. Y bueno, a veces las cosas se salen de control. Quiero agradecer profundamente a todas las personas que son parte de TUDN, de Televisa Univisión, porque me han recibido como una persona más de su familia, me han apoyado, respaldado y nada, simplemente eso", sentenció.

Por último, David compartió lo siguiente:

“A veces en el fragor de una batalla, pues se cometen errores. Y yo cometí un error, perdí la cabeza, no puedo perder la cabeza. La discusión iba bien hasta que realmente ofendí a un compañero de trabajo, que es un hombre que yo no tengo nada contra él. Al contrario, estimo a Marc, lo respeto, lo admiro y me siento muy a gusto trabajando con él y espero seguir trabajando con él”, finalizó.