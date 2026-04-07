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Aaron Ramsey dice adiós al futbol tras su paso por Pumas

El mediocampista galés anunció su retiro definitivo luego de meses sin actividad y tras quedarse sin opciones mundialistas

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El galés agradeció a clubes, compañeros y su familia al anunciar su retiro en redes sociales. (Ilustración: Jovani Pérez)
El galés agradeció a clubes, compañeros y su familia al anunciar su retiro en redes sociales. (Ilustración: Jovani Pérez)

El futbolista galés Aaron Ramsey anunció oficialmente su retiro de la actividad profesional, casi medio año después de concluir su etapa en el futbol mexicano con los Pumas de la UNAM. La determinación llega tras un periodo prolongado sin ver acción y sin opciones de disputar la Copa del Mundo de 2026 con su selección, Wales.

Luego de permanecer inactivo desde septiembre de 2025, el mediocampista de 35 años optó por cerrar su ciclo en las canchas. A través de la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, el exjugador universitario compartió un mensaje en el que expresó su gratitud hacia todos los equipos y compañeros que formaron parte de su trayectoria de casi dos décadas.

“Esta no ha sido una decisión fácil de tomar. Después de mucho pensarlo, he decidido retirarme del futbol. En primer lugar, quiero empezar con Gales. Ha sido un privilegio vestir la camiseta galesa y vivir tantos momentos increíbles con ella. Nada de esto habría sido posible sin el increíble aporte de todos los entrenadores con los que he trabajado y todo el personal que me ha ayudado de muchas maneras. Para el ‘Muro Rojo’. Han estado ahí en las buenas y en las malas, han estado en los momentos altos y bajos, y han sido una parte esencial e indispensable de nuestro éxito. No puedo agradecerles lo suficiente. Hemos pasado por todo juntos y ha sido un honor representarlos. Diolch”, señaló.
Aaron Ramsey y su comunicado donde le pone fin a su carrera.
Aaron Ramsey y su comunicado donde le pone fin a su carrera.

Su decisión también estuvo influida por circunstancias personales que marcaron su última etapa en México, donde dejó de jugar tras la desaparición de su mascota, situación que tuvo un fuerte impacto emocional en su entorno familiar.

El jugador contemplaba extender su carrera hasta el verano de 2026, siempre y cuando Gales lograra su clasificación al Mundial. Sin embargo, la eliminación de su selección en la primera ronda del repechaje europeo terminó por cerrar esa posibilidad.

FILE PHOTO: Football - Chelsea v Arsenal - FA Community Shield - Wembley Stadium - 2/8/15 Arsenal's Aaron Ramsey celebrates with the trophy after winning the FA Community Shield Reuters / Dylan Martinez Livepic EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or "live" services. Online in-match use limited to 45 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details./File Photo
FILE PHOTO: Football - Chelsea v Arsenal - FA Community Shield - Wembley Stadium - 2/8/15 Arsenal's Aaron Ramsey celebrates with the trophy after winning the FA Community Shield Reuters / Dylan Martinez Livepic EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or "live" services. Online in-match use limited to 45 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details./File Photo

A lo largo de su carrera, Ramsey acumuló 485 partidos, convirtió 75 anotaciones y conquistó nueve títulos. Entre los equipos más representativos en su trayectoria destacan el Arsenal y la Juventus, donde consolidó su prestigio internacional.

Su última participación fue con Pumas en el torneo Apertura 2025, en el que disputó seis encuentros, anotó un gol y recibió una amonestación antes de salir del país.

Ramsey ya logró anotar en el futbol mexicano y espera contribuir con más anotaciones. (Cortesía Pumas UNAM)
Ramsey ya logró anotar en el futbol mexicano y espera contribuir con más anotaciones. (Cortesía Pumas UNAM)
“En segundo lugar, gracias a todos los clubes en los que he tenido la fortuna de jugar. Gracias a todos los entrenadores y al personal que me han ayudado a vivir mi sueño y competir al más alto nivel. Y un enorme agradecimiento a mi esposa, a mis hijos y a toda mi familia. Sin ustedes a mi lado durante todo este tiempo, nada de esto habría sido posible”, agregó.

¿En qué consistía la Maldición de Ramsey?

La muerte de Giorgio Armani reaviva la leyenda de la 'maldición de Aaron Ramsey' en redes sociales
La muerte de Giorgio Armani reaviva la leyenda de la 'maldición de Aaron Ramsey' en redes sociales

Más allá de lo deportivo, Ramsey también fue conocido por la llamada “Maldición Ramsey”, una curiosa coincidencia que lo vinculó con el fallecimiento de diversas figuras públicas tras sus goles. En esa lista aparecen nombres como Robin Williams, Steve Jobs, David Bowie y George H. W. Bush. Incluso, su único tanto con Pumas coincidió con la muerte del diseñador Giorgio Armani.

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