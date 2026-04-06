Captan a jugadores de Pumas varados tras empatar con Chivas: autobús del equipo se descompuso

En redes sociales circuló un video que captó a jugadores de Pumas varados en Periférico por avería de su autobús (Redes sociales)

Chivas remontó el marcador ante Pumas y se llevó el empate 2 - 2 en la cancha del Estadio Akron, el partido correspondiente a la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX provocó una serie de reacciones entre la afición, pues a pesar de que el conjunto universitario empezó ganando, no logró mantener la ventaja y controversial penal cambió el desenlace del juego.

Luego del partido, en redes sociales circuló un video que mostró el incómodo momento que vivieron los jugadores del Club Universidad Nacional pues su autobús se descompuso, lo que les generó complicaciones en su traslado de regreso a la Ciudad de México.

La grabación rápidamente se hizo viral y generó burlas, y es que, la narración de las imágenes ironizó la situación de Pumas tras ser empatado con un penal que cobró Armando La Hormiga González. “Te empatan con penal al minuto 90 +12, se te descompone el camión, terminas pidiendo Uber y todavía te juegas la vida cruzando Periférico”, describió el video.

Autobús de Pumas deja varados a sus jugadores y cuerpo técnico

En redes sociales circuló un video que captó el momento en el que los jugadores y cuerpo técnico de Pumas tuvo que buscar opciones de transporte luego de que su autobús se averiara, venían de Guadalajara. El incidente causó burlas y bromas entre la afición (X/ @MultimediaEJA)

De acuerdo con un video que circuló en redes sociales, la noche del domingo 5 de abril Pumas regresó a la Ciudad de México tras enfrentarse a Guadalajara como parte de la fecha 13 del campeonato. Sin embargo, en los límites de la CDMX su autobús tuvo una avería y no pudo continuar el trayecto.

Un seguidor captó el momento en el que elementos de policía vial auxiliaron para resguardar el autobús del equipo, posteriormente los jugadores y el cuerpo técnico descendieron de la unidad para seguir su traslado por otros medios, como taxis por aplicación.

Y es que, en las imágenes se puede apreciar el momento en el que Efraín Juárez tuvo que cruzar los carriles del Periférico para orillarse y esperar a que un auto pasara por él.

Captan a Efraín Juárez varado tras avería de su autobús (X/ @MultimediaEJA)

Polémico penal de la “Hormiga” González le da el empate a Chivas vs Pumas

La primera parte estuvo dominada por el orden táctico y la contundencia de Pumas, que abrió el marcador al minuto 22 mediante Uriel Antuna tras una jugada iniciada por Juninho y Robert Morales. Antuna evitó la celebración por respeto a su antiguo club, gesto que recibió reacciones encontradas en la tribuna tapatía.

El dominio visitante se consolidó en el minuto 40 con un tiro libre de Pedro Vite que, tras un intento de despeje fallido de José Castillo, se convirtió en autogol y amplió la ventaja universitaria a dos tantos. Las atajadas de Keylor Navas, quien frustró ocasiones claras de Armando González y Efraín Álvarez, impidieron el descuento de Chivas antes del descanso.

Guadalajara's forward #34 Armando Gonzalez celebrates scoring his team's first goal during the Liga MX Clausura football match between Guadalajara and Pumas at Akron stadium in Zapopan, Jalisco state, Mexico, on April 5, 2026. (Photo by Ulises Ruiz / AFP)

En la segunda parte, los ingresos de Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda otorgaron mayor profundidad ofensiva a los locales. Aunque las imprecisiones de mitad de campo a raíz del nerviosismo complicaron la remontada, Chivas insistió con balones al área y encontró el descuento en el minuto 70. Un centro de Diego Campillo fue capitalizado por la Hormiga González, quien conectó de cabeza y venció nuevamente a Navas, acortando distancias y reavivando al público del Estadio Akron.

A falta de cuatro jornadas para el cierre de la fase regular, Guadalajara se afianza en el liderato con 31 puntos, seguido por Cruz Azul (27), Toluca (26) y Pachuca (25). Pumas UNAM permanece en la quinta posición con 24 unidades y mantiene opciones de avanzar con solidez a la liguilla.