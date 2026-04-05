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¿Por qué América hizo un cambio de más en el partido contra Santos Laguna?

La polémica surgió cuando Isaías Violante reemplazó a Alejandro Zendejas

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Santos y América empataron 1 a 1 en la jornada 13 (X@ClubAmerica)
Santos y América empataron 1 a 1 en la jornada 13 (X@ClubAmerica)

La decisión del Club América de realizar seis sustituciones ante Santos Laguna en la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX generó dudas acerca de una posible infracción al reglamento. El hecho atrajo la atención de aficionados y analistas, que debatieron los límites permitidos para las sustituciones y la legalidad de la acción del equipo azulcrema.

Durante el desarrollo del encuentro, el director técnico André Jardine realizó 6 sustituciones alterando el reglamento ya que solo se permiten cinco.

La polémica surgió cuando Isaías Violante reemplazó a Alejandro Zendejas, movimiento que fue identificado como una sexta sustitución, hecho que generó reacciones inmediatas entre espectadores y usuarios de redes sociales.

El equipo azulcrema necesita sumar tras su derrota en el Clásico Capitalino. (Jovani Pérez)
El equipo azulcrema necesita sumar tras su derrota en el Clásico Capitalino. (Jovani Pérez)

¿Por qué América hizo un cambio más en el partido contra Santos Laguna?

América realizó un cambio de más debido a que el jugador de los Guerreros Aldo López fue retirado del campo por protocolo debido a una conmoción cerebral, lo que generó un notable revuelo durante el partido.

La Liga MX, conforme al Artículo 32 de su reglamento para las temporadas Apertura 2025 y Clausura 2026, indica que cada equipo puede efectuar hasta cinco sustituciones en tres oportunidades distintas durante el partido. El texto oficial precisa: “No habrá diferencia entre porteros y jugadores. Los cinco jugadores que vayan a ser sustituidos se elegirán del total de los jugadores suplentes”.

La regulación aplica a todos los partidos oficiales y no distingue posiciones, manteniendo un límite de sustituciones y de paradas para efectuarlas.

Rodrigo Aguirre festeja su gol en la victoria de América sobre Santos Laguna en el torneo mexicano. Estadio Ciudad de los Deportes, Ciudad de México, México. 4 de octubre de 2025. REUTERS/Eloisa Sánchez
Rodrigo Aguirre festeja su gol en la victoria de América sobre Santos Laguna en el torneo mexicano. Estadio Ciudad de los Deportes, Ciudad de México, México. 4 de octubre de 2025. REUTERS/Eloisa Sánchez

Resolución y consecuencias tras la controversia

Con la aplicación del protocolo de conmoción, la sexta sustitución del América quedó registrada conforme a lo estipulado por el reglamento de la Liga MX. La decisión arbitral se apoyó en la normativa, descartando cualquier posibilidad de falta administrativa o sanción para el equipo azulcrema.

La correcta utilización del procedimiento fue asentada y comunicada por las autoridades correspondientes, garantizando transparencia y legalidad en el desarrollo del encuentro.

Así, la controversia generada por el sexto movimiento quedó zanjada con el respaldo reglamentario y la confirmación documental de la validez de la decisión arbitral.

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