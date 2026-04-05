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Chivas vs Pumas: cómo llegan rojiblancos y universitarios al partido de la jornada 13 del Clausura 2026

El equipo tapatío y el capitalino protagonizarán el duelo de la jornada

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Guadalajara recibirá esta tarde al conjunto de Efraín Juárez en el Estadio Akron (X@Chivas | X@PumasMX)
Guadalajara recibirá esta tarde al conjunto de Efraín Juárez en el Estadio Akron (X@Chivas | X@PumasMX)

El partido de la jornada número 13 del Clausura 2026 será protagonizado por las Chivas de Guadalajara y los Pumas de la UNAM. El equipo tapatío recibirá esta tarde de domingo al conjunto universitario en el Estadio Akron en un duelo que promete muchas emociones entre dos plantillas históricas del futbol mexicano.

Ambos equipos viven buen momento y se encuentran en la parte alta de la tabla general. Tanto Gabriel Milito como Efraín Juárez han mostrado solidez en sus proyectos deportivos y sus conjuntos apuntan a ser dos de los aspirantes al título.

¿Cómo llegan Chivas y Pumas al partido de la jornada 13?

El conjunto rojiblanco ha mantenido un ritmo ganador incluso durante la reciente pausa por Fecha FIFA. Mientras otros equipos descansaban, el equipo de Milito enfrentó y venció al Atlas con un gol solitario, extendiendo su racha positiva. En su compromiso más reciente de liga, Chivas superó al Monterrey en un duelo reñido que terminó 3 a 2 a su favor. Este rendimiento los ha colocado en la cima de la tabla con 30 puntos, cosechados tras diez victorias y solo dos derrotas.

Por su parte, los universitarios llegan motivados tras imponerse en el Clásico Capitalino frente al América. El único gol del encuentro les permitió sumar tres puntos clave y afianzarse en la quinta posición de la clasificación con 23 puntos, sumando seis triunfos, cinco empates y apenas una derrota. Durante la pausa internacional, los auriazules optaron por no disputar amistosos, priorizando la recuperación física y la preparación táctica para esta etapa decisiva del campeonato.

Tanto Chivas como Pumas han mostrado regularidad y una propuesta futbolística atractiva esta temporada, lo que augura un duelo de alto nivel en Guadalajara. La afición espera un partido dinámico, dado el buen momento ofensivo de ambos equipos y la rivalidad histórica que los caracteriza.

Último antecedente entre rojiblancos y universitarios

En el enfrentamiento más reciente entre ambas escuadras, correspondiente a la jornada 12 del Apertura 2025, Chivas venció como visitante en el Olímpico Universitario gracias a los goles de Armando “La Hormiga” Gonzáles y Daniel Aguirre.

Por los locales, marcó Pedro Vite, dejando un antecedente fresco de competitividad entre ambos conjuntos.

¿A qué hora y dónde ver el partido en vivo?

El esperado partido entre Chivas y Pumas está programado para este domingo 5 de abril, a las 20:07 horas (centro de México). Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de la plataforma de Amazon Prime, que ofrecerá cobertura exclusiva del encuentro.

Ambos equipos llegan con aspiraciones altas y la mira puesta en la fase final del torneo, por lo que el resultado podría ser determinante para sus aspiraciones en el Clausura 2026.

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