México Deportes

¿Qué opinan en Bélgica sobre Guillermo Ochoa?: esto dijo una de sus figuras

El Soldier Field recibirá un duelo cargado de expectativa con la mira puesta en el Mundial 2026, donde México enfrentará a unos Red Devils que golearon 5-2 a Estados Unidos

Guardar
El arquero mexicano, cinco veces mundialista, recibió elogios de Nicolás Raskin, quien destacó su legado e influencia previo al México vs Bélgica. (Fotos: REUTERS)
El arquero mexicano, cinco veces mundialista, recibió elogios de Nicolás Raskin, quien destacó su legado e influencia previo al México vs Bélgica. (Fotos: REUTERS)

La previa del partido amistoso México vs Bélgica en Chicago ha puesto nuevamente en el centro de la conversación a Guillermo Ochoa. El arquero mexicano, cinco veces mundialista, ha recolectado elogios dentro y fuera de su país.

En esta ocasión, una voz autorizada dentro del vestuario belga se refirió a su paso junto al arquero y al impacto que su nombre genera en el futbol internacional.

Nicolás Raskin, mediocampista belga y excompañero de Ochoa en el Standard de Lieja, resaltó la influencia positiva del arquero mexicano en el vestuario. REUTERS/Ognen Teofilovski
Nicolás Raskin, mediocampista belga y excompañero de Ochoa en el Standard de Lieja, resaltó la influencia positiva del arquero mexicano en el vestuario. REUTERS/Ognen Teofilovski

Nicolas Raskin, mediocampista de la Selección de Bélgica y excompañero de Ochoa en el Standard de Lieja, compartió su visión sobre el portero mexicano en la antesala del duelo, resaltando aspectos poco conocidos para la afición mexicana.

Reconocimiento de un referente belga

Raskin no dudó en describir al arquero mexicano como un profesional ejemplar y un jugador clave en cada cita mundialista: “Creo que hace soñar a mucha gente cada vez que juega una Copa del Mundo con todas las cosas buenas que hace. Así que estoy muy contento de poder verlo de nuevo mañana"

  • El mediocampista recordó que coincidió con Ochoa durante su paso por el Standard de Lieja y que la convivencia fue positiva en todo momento.
  • Raskin subrayó la influencia de Ochoa en el ánimo de sus compañeros, así como el sueño vigente del arquero por disputar un sexto mundial.
Guillermo Ochoa destaca como figura central en la previa del amistoso México vs Bélgica en Chicago, recibiendo elogios dentro y fuera del país. (Foto: Archivo)
Guillermo Ochoa destaca como figura central en la previa del amistoso México vs Bélgica en Chicago, recibiendo elogios dentro y fuera del país. (Foto: Archivo)

Estas palabras, declaradas en conferencia de prensa, reflejan la impresión que ha dejado Ochoa en quienes han compartido vestuario con él.

Antecedentes entre México y Bélgica

El duelo entre México y Bélgica se disputa en el Soldier Field de Chicago y forma parte de la preparación rumbo al Mundial 2026. Ambos equipos llegan con panoramas distintos en cuanto a resultados y expectativas.

  • México viene de igualar sin goles ante Portugal con una defensa sólida, pero buscando mayor contundencia en ataque.
  • Los Diablos Rojos, bajo la dirección de Rudi García, atraviesa una racha de diez partidos sin derrota, siendo su último encuentro ante los estadounidenses, a quienes derrotaron 5-2.
  • La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en noviembre de 2017, rumbo al Mundial 2018, cuando empataron 3-3 en un amistoso celebrado en Bruselas.
La historia de enfrentamientos oficiales y amistosos entre México y Bélgica contabiliza siete partidos, con tres victorias mexicanas, dos belgas y dos empates. REUTERS/Eric Vidal
La historia de enfrentamientos oficiales y amistosos entre México y Bélgica contabiliza siete partidos, con tres victorias mexicanas, dos belgas y dos empates. REUTERS/Eric Vidal

La historia entre ambas selecciones suma siete enfrentamientos en partidos oficiales y amistosos, con tres triunfos para México, dos para Bélgica y dos empates.

Convocados y expectativas

La convocatoria de México para este enfrentamiento incluye a jugadores como Guillermo Ochoa, Raúl Rangel y Raúl Jiménez. Por el lado de Bélgica, destacan Kevin De Bruyne, Jeremy Doku y Youri Tielemans, además del propio Raskin.

  • México presenta bajas sensibles como la de Luis Ángel Malagón, además de que Javier Aguirre aún no confirma la titularidad de Ochoa, abriendo la posibilidad de un retorno de Rangel bajo los tres palos.
  • Bélgica, por su parte, no contará con su máximo goleador, Romelu Lukaku, quien se ausentará por cuestiones médicas.
  • Ambos equipos buscan ajustar detalles de cara a la Copa Mundial de la FIFA, por lo que este amistoso toma relevancia en la agenda internacional.
Bélgica llega al partido tras haber goleado 5-2 a Estados Unidos y sin su máximo goleador, Romelu Lukaku, bajo la dirección de Rudi García. (Foto: Archivo)
Bélgica llega al partido tras haber goleado 5-2 a Estados Unidos y sin su máximo goleador, Romelu Lukaku, bajo la dirección de Rudi García. (Foto: Archivo)

De esta manera, la expectativa se centra en el rendimiento de las figuras y en la preparación final antes de la cita mundialista.

Temas Relacionados

México vs BélgicaGuillermo OchoaNicolas RaskinSelección MexicanaSelección de Bélgica Mundial 2026Mundial 2026Standard de LiejaCopa Mundial 2026Copa Mundial de la FIFA 2026mexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Gilberto Mora vuelve a los entrenamientos con Xolos: ¿llegará al Mundial?

Con el alta médica en proceso, el joven promesa buscará recuperar ritmo competitivo convocatoria de la Selección Mexicana de cara a sus compromisos de mayo

Gilberto Mora vuelve a los entrenamientos con Xolos: ¿llegará al Mundial?

México podría definir su futuro ante República Checa en el Mundial 2026: estas son las estrellas del equipo europeo

La Selección Mexicana de Javier Aguirre ya conoce a su último rival para la fase de grupos

México podría definir su futuro ante República Checa en el Mundial 2026: estas son las estrellas del equipo europeo

República Checa será el tercer rival de México en el Mundial 2026

El juego entre el tricolor y los europeos está programado para el próximo 24 de julio y se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de México

República Checa será el tercer rival de México en el Mundial 2026

¿Quién se quedará con los últimos boletos a la liguilla de la Liga Mx Femenil? Este es el calendario restante para los equipos que buscan clasificar a los cuartos de final

Tijuana, Mazatlán, Pumas y FC Juárez pelean los últimos lugares para la fiesta grande, mientras que Chivas y Cruz Azul están a una victoria de asegurar el puesto

¿Quién se quedará con los últimos boletos a la liguilla de la Liga Mx Femenil? Este es el calendario restante para los equipos que buscan clasificar a los cuartos de final

IA pronostica el resultado del amistoso entre México y Bélgica: ¿Gana el Tricolor?

El Tricolor buscará romper los números que favorecen a su rival en un duelo de alta exigencia

IA pronostica el resultado del amistoso entre México y Bélgica: ¿Gana el Tricolor?
MÁS NOTICIAS

NARCO

Alistan entrega de los restos de Marco Antonio, hijo de Ceci Flores: será velado y sepultado en Bahía de Kino

Alistan entrega de los restos de Marco Antonio, hijo de Ceci Flores: será velado y sepultado en Bahía de Kino

Así fue la detención de “El Bolillo”, expolicía y miembro del CJNG en Colima

“El Vaquero”, segundo al mando del Cártel del Golfo, se declara culpable en EEUU

Procesan al secretario de Seguridad de Matehuala y a exfuncionario, presuntamente ligados a la desaparición de electricistas

Emboscan a policías municipales en Escuinapa, Sinaloa: hay cuatro muertos

ENTRETENIMIENTO

Sabo Romo, ex Caifanes, considera la eutanasia para su vejez: “No quiero a nadie cambiándome el pañal”

Sabo Romo, ex Caifanes, considera la eutanasia para su vejez: “No quiero a nadie cambiándome el pañal”

Danna Paola lanza polémicas declaraciones sobre una colega y usuarios señalan a Belinda o Kenia Os

Serie ‘La Oficina’ es todo un éxito en México: ¿habrá segunda temporada?

Filtran nuevas imágenes de Belinda personificada como la emperatriz Carlota

Este es el precio de los boletos para Camilo en la Arena CDMX

DEPORTES

México vs Bélgica: cuántas veces se han enfrentado y quién ganó la última vez

México vs Bélgica: cuántas veces se han enfrentado y quién ganó la última vez

Gilberto Mora vuelve a los entrenamientos con Xolos: ¿llegará al Mundial?

México podría definir su futuro ante República Checa en el Mundial 2026: estas son las estrellas del equipo europeo

República Checa será el tercer rival de México en el Mundial 2026

¿Quién se quedará con los últimos boletos a la liguilla de la Liga Mx Femenil? Este es el calendario restante para los equipos que buscan clasificar a los cuartos de final