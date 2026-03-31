¿Qué opinan en Bélgica sobre Guillermo Ochoa?: esto dijo una de sus figuras

El arquero mexicano, cinco veces mundialista, recibió elogios de Nicolás Raskin, quien destacó su legado e influencia previo al México vs Bélgica. (Fotos: REUTERS)

La previa del partido amistoso México vs Bélgica en Chicago ha puesto nuevamente en el centro de la conversación a Guillermo Ochoa. El arquero mexicano, cinco veces mundialista, ha recolectado elogios dentro y fuera de su país.

En esta ocasión, una voz autorizada dentro del vestuario belga se refirió a su paso junto al arquero y al impacto que su nombre genera en el futbol internacional.

Nicolás Raskin, mediocampista belga y excompañero de Ochoa en el Standard de Lieja, resaltó la influencia positiva del arquero mexicano en el vestuario. REUTERS/Ognen Teofilovski

Nicolas Raskin, mediocampista de la Selección de Bélgica y excompañero de Ochoa en el Standard de Lieja, compartió su visión sobre el portero mexicano en la antesala del duelo, resaltando aspectos poco conocidos para la afición mexicana.

Reconocimiento de un referente belga

Raskin no dudó en describir al arquero mexicano como un profesional ejemplar y un jugador clave en cada cita mundialista: “Creo que hace soñar a mucha gente cada vez que juega una Copa del Mundo con todas las cosas buenas que hace. Así que estoy muy contento de poder verlo de nuevo mañana"

El mediocampista recordó que coincidió con Ochoa durante su paso por el Standard de Lieja y que la convivencia fue positiva en todo momento.

Raskin subrayó la influencia de Ochoa en el ánimo de sus compañeros, así como el sueño vigente del arquero por disputar un sexto mundial.

Guillermo Ochoa destaca como figura central en la previa del amistoso México vs Bélgica en Chicago, recibiendo elogios dentro y fuera del país. (Foto: Archivo)

Estas palabras, declaradas en conferencia de prensa, reflejan la impresión que ha dejado Ochoa en quienes han compartido vestuario con él.

Antecedentes entre México y Bélgica

El duelo entre México y Bélgica se disputa en el Soldier Field de Chicago y forma parte de la preparación rumbo al Mundial 2026. Ambos equipos llegan con panoramas distintos en cuanto a resultados y expectativas.

México viene de igualar sin goles ante Portugal con una defensa sólida, pero buscando mayor contundencia en ataque.

Los Diablos Rojos , bajo la dirección de Rudi García , atraviesa una racha de diez partidos sin derrota , siendo su último encuentro ante los estadounidenses, a quienes derrotaron 5-2 .

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en noviembre de 2017, rumbo al Mundial 2018, cuando empataron 3-3 en un amistoso celebrado en Bruselas.

La historia de enfrentamientos oficiales y amistosos entre México y Bélgica contabiliza siete partidos, con tres victorias mexicanas, dos belgas y dos empates. REUTERS/Eric Vidal

La historia entre ambas selecciones suma siete enfrentamientos en partidos oficiales y amistosos, con tres triunfos para México, dos para Bélgica y dos empates.

Convocados y expectativas

La convocatoria de México para este enfrentamiento incluye a jugadores como Guillermo Ochoa, Raúl Rangel y Raúl Jiménez. Por el lado de Bélgica, destacan Kevin De Bruyne, Jeremy Doku y Youri Tielemans, además del propio Raskin.

México presenta bajas sensibles como la de Luis Ángel Malagón , además de que Javier Aguirre aún no confirma la titularidad de Ochoa , abriendo la posibilidad de un retorno de Rangel bajo los tres palos.

Bélgica , por su parte, no contará con su máximo goleador, Romelu Lukaku , quien se ausentará por cuestiones médicas.

Ambos equipos buscan ajustar detalles de cara a la Copa Mundial de la FIFA, por lo que este amistoso toma relevancia en la agenda internacional.

Bélgica llega al partido tras haber goleado 5-2 a Estados Unidos y sin su máximo goleador, Romelu Lukaku, bajo la dirección de Rudi García. (Foto: Archivo)

De esta manera, la expectativa se centra en el rendimiento de las figuras y en la preparación final antes de la cita mundialista.