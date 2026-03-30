Este sería la alineación de México vs Bélgica

Aguirre modificaría para seguir probando jugadores antes del Mundial 2026 . REUTERS/Eloisa Sanchez

La Selección Mexicana enfrenta un momento decisivo en su preparación rumbo al Mundial 2026, ya que la alineación que utilizará frente a Bélgica en su último amistoso internacional podría definir la lista definitiva de convocados.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre afronta este compromiso en medio de múltiples ausencias por lesión, lo que abre oportunidades para nuevos nombres y ajustes tácticos. El duelo se jugará en Chicago, donde se espera un estadio repleto y un ambiente de alta exigencia para el equipo nacional.

La probable alineación de México ante Bélgica

La selección mexicana apostaría por una base defensiva sólida, similar a la utilizada frente a Portugal.

Raúl “Tala” Rangel como portero titular. En la línea defensiva, los elegidos serían Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo.

El mediocampo contaría con la presencia de Álvaro Fidalgo, quien tuvo un debut destacado en el partido anterior, acompañado por Erik Lira y Carlos Rodríguez.

El ataque estaría conformado por Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones, quienes buscarán ofrecer alternativas ofensivas ante la poderosa zaga belga.

Javier Aguirre ha tenido que modificar su convocatoria inicial debido a la ausencia de doce futbolistas habituales, incluidos Edson álvarez, Santiago Giménez y Luis Malagón, todos fuera por lesión.

Aguirre seguiría apostando por el Tala Rangel en la portería. REUTERS/Henry Romero

Esta situación ha obligado al cuerpo técnico a observar detenidamente el desempeño de quienes buscan un lugar en la lista mundialista.

Frente a México estará una Bélgica dirigida por Rudi García, que cuenta con figuras como Kevin De Bruyne, Jeremy Doku y Charles De Ketelaere.

El cuadro europeo llega fortalecido tras golear 5-2 a Estados Unidos y se posiciona como uno de los rivales más exigentes en esta etapa de preparación.

Cuándo y dónde ver el partido México vs Bélgica

El encuentro entre México y Bélgica está programado para el martes 31 de marzo de 2026, a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), en el Soldier Field de Chicago, Illinois. Según lo reportado por Infobae México, la transmisión estará disponible en Canal 5, Azteca 7 y TUDN, permitiendo que los aficionados sigan el desarrollo del juego.

La capacidad del Soldier Field supera los 62 mil espectadores, por lo que se anticipa un ambiente intenso y una alta demanda de boletos.

El partido representa una oportunidad para que el público mexicano observe el desempeño de una selección renovada y saque conclusiones sobre los avances logrados en los últimos encuentros.

A pesar de las dudas que persisten tras el empate sin goles ante Portugal, el enfrentamiento contra Bélgica servirá como termómetro definitivo para evaluar a los jugadores que buscan un lugar en la Copa del Mundo 2026.

El resultado y el rendimiento individual observado en este amistoso influirán directamente en la conformación final del equipo tricolor rumbo al torneo más importante del fútbol internacional.