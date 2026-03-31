Ricardo del Real, el primer atleta olímpico mexicano en declararse hombre trans

Cada 31 de marzo, el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero pone el foco en las historias, los logros y los desafíos de las personas trans.

En el deporte mexicano, uno de esos nombres es el de Ricardo del Real, cuya trayectoria combina alto rendimiento, cambios personales y un papel activo en la promoción de la inclusión.

Ex seleccionado nacional de taekwondo, Del Real dejó huella en la élite competitiva y, años después, marcó un precedente al convertirse en el primer atleta olímpico mexicano en declararse como un hombre transegenero.

Hoy, su historia sigue vinculada al deporte, ahora desde la formación, la difusión y el acompañamiento a nuevas generaciones.

De los tatamis a los Juegos Olímpicos

Del Real comenzó a practicar taekwondo a los nueve años, inspirado por la película Karate Kid. Durante los años noventa se consolidó como parte de la Selección Nacional en la categoría de -70 kilogramos, donde permaneció por una década.

Durante ese periodo consiguió resultados importantes para México, como múltiples medallas en Juegos Centroamericanos y Panamericanos, además de participaciones en Copas del Mundo.

Su carrera en el alto rendimiento cerró en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, donde terminó en la novena posición.

En 1997, recibió el Premio Nacional del Deporte de manos del entonces presidente Ernesto Zedillo.

“Fui una persona muy bendecida por representar a mi país”, ha recordado sobre su etapa como seleccionado nacional.

“Soy la voz para muchas comunidades vulnerables en el deporte”

En 2017 inició su proceso de transición, y desde entonces ha desarrollado una faceta como conferencista y colaborador en proyectos deportivos.

Ha participado como educador con el Comité Olímpico Internacional y en programas como “Power Up” en América Latina, además de colaborar como analista en TUDN.

Hoy, su trabajo también está enfocado en la inclusión dentro del deporte. “Soy la voz para muchas comunidades vulnerables en el deporte, como es la comunidad de la diversidad (LGBT+)”, señaló en entrevista con la revista El Consumidor.