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Jugadores de Bolivia halagan el Estadio Monterrey tras remontada ante Surinam

Bolivia avanzó a la final del repechaje con goles de Paniagua y Terceros

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(EFE/ Miguel Sierra)
(EFE/ Miguel Sierra)

Más allá del 2-1 sobre Surinam en el repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026, en Bolivia se llevaron una muy buena impresión del BBVA, que durante la justa mundialista cambiará de nombre a Estadio Monterrey.

Tras el partido, los futbolistas de La Verde coincidieron en destacar el escenario, al que calificaron como digno de una Copa del Mundo.

El BBVA, un impulso extra para Bolivia

(REUTERS/Daniel Becerril)
(REUTERS/Daniel Becerril)

El delantero Juan Godoy, involucrado en la jugada del penal que abrió la remontada, aseguró que jugar en ese estadio marcó diferencia.

“Espectacular la cancha. Felicitar a México por este lindo estadio, porque es la primera vez que jugamos en un estadio tan lindo”, señaló.

Godoy remarcó el estado del césped, la amplitud del campo y la comodidad del inmueble, factores que (explicó) ayudan a que el partido sea más dinámico y fluido.

“Es un estadio mundialista”: la impresión de Haquín

(REUTERS/Raquel Cunha)
(REUTERS/Raquel Cunha)

El capitán Luis Haquín también puso el foco en el ambiente y la infraestructura del recinto, que consideró de primer nivel.

“Yo estoy impactado, de verdad, de muy buena manera por el estadio. Es un estadio de primerísimo nivel, es un estadio mundialista”, afirmó.

Además, destacó la experiencia del equipo fuera de la cancha.

“Es un lujo estar en este país… nos hicieron sentir en casa. Ver a nuestra gente cómoda y segura nos deja muy tranquilos”, agregó.

El Estadio BBVA, una de las sedes confirmadas para el Mundial 2026, fue el escenario de una noche redonda para Bolivia, que selló la remontada con goles de Moisés Paniagua y Miguel Terceros para avanzar a la final del repechaje.

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