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Franco Colapinto elige a Checo Pérez como su mejor amigo en la Fórmula 1

El piloto argentino resalta su relación con Sergio Pérez, quien regresó a la máxima categoría y se convirtió en su mejor apoyo dentro del paddock, fortaleciendo la presencia latina en la Fórmula 1

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Checo Pérez habla de Franco Colapinto portada
Colapinto dice ser muy afortunado de correr con quien de niño admiró.

El piloto argentino Franco Colapinto sorprendió al declarar que considera a Sergio “Checo” Pérez su mejor amigo dentro de la Fórmula 1, un vínculo que trasciende la pista y que se ha fortalecido durante la actual temporada.

La relación entre ambos pilotos destaca en un contexto donde la presencia latina en la máxima categoría del automovilismo es poco común.

Colapinto, actualmente integrante de Alpine, compartió que la afinidad con Pérez creció desde sus primeros pasos en el automovilismo.

“¿Cómo no voy a ser amigo de Checo? Para mí es el mejor de la Fórmula 1. Desde muy chico era su fan y correr contra él, contra Lewis Hamilton y Fernando Alonso, es un placer enorme”, expresó el argentino en una entrevista.

El piloto enfatizó que la oportunidad de competir con quienes admiró en su infancia representa una experiencia única.

La temporada pasada, Pérez no participó en el campeonato tras salir de Red Bull, lo que, en palabras de Colapinto, generó un vacío en la parrilla.

El argentino aseguró que el regreso del mexicano con Cadillac le devolvió un referente y un amigo en la la máxima categoría del automovilismo.

“Que Checo haya vuelto a la Fórmula 1 a mí me hizo muy feliz porque lo extrañaba mucho, el año pasado lo extrañé un montón”, afirmó el piloto de Alpine.

Dos hombres caminan por un sendero con palmeras a los lados; uno viste camiseta azul y pantalón negro con detalles rosas, el otro camiseta negra y pantalón a juego
Colapinto con Checo Pérez en los test de la F1 en Bahréin (@alpinef1team)

‘Checo’ le va a Boca Juniors

La amistad entre ambos se consolidó no solo por el idioma y la cultura, sino también por intereses fuera del automovilismo.

Ambos son seguidores del club Boca Juniors, lo que generó una complicidad adicional.

“Checo es de Boca. Checo es de Boca, obvio. ¿Cómo no decirle a mi amigo Checo?”, reveló Colapinto entre risas.

La relación se distingue por la cercanía, factor poco frecuente entre rivales de la Fórmula 1.

“Es alguien con quien tengo más afinidad, me río mucho y la paso bien, siento que es uno más como yo en la grilla”, agregó el piloto argentino en el paddock de Suzuka, donde este fin de semana se disputa el Gran Premio de Japón, tercera cita del calendario 2026.

El reconocimiento de Colapinto hacia Pérez trasciende la amistad y se expresa también en lo deportivo. “Aprendo mucho de ellos”, sostuvo al referirse tanto al mexicano como a otros referentes históricos de la categoría.

Colapinto dice haber extrañado a Pérez la temporada pasada. REUTERS/Jakub Porzycki
Colapinto dice haber extrañado a Pérez la temporada pasada. REUTERS/Jakub Porzycki

Las declaraciones de ambos pilotos han llamado la atención porque refuerzan el sentido de comunidad entre los representantes latinoamericanos en una competencia dominada por europeos.

Con el Gran Premio de Japón como escenario, la presencia de dos figuras sudamericanas en la Fórmula 1 adquiere un matiz especial y marca un momento de cercanía que va más allá de la competición.

La historia de amistad entre Colapinto y Pérez suma un capítulo destacado en la temporada 2026.

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