México Deportes

“¿Qué está haciendo este idiota?”: George Russell arremete de nuevo contra Checo Pérez en el GP de Japón

La rivalidad entre ambos pilotos sigue más viva que nunca con este nuevo altercado en la pista de Suzuka

Guardar
El piloto de Cadillac tuvo varios inconvenientes en las prácticas. (REUTERS/Maxim Shemetov)
El piloto de Cadillac tuvo varios inconvenientes en las prácticas. (REUTERS/Maxim Shemetov)

El inicio del Gran Premio de Japón de Fórmula 1 2026 estuvo marcado por dificultades para Sergio ‘Checo’ Pérez, quien, junto a Valtteri Bottas, terminó en las posiciones diecinueve y veinte durante la primera práctica en el circuito de Suzuka. Sin embargo, la pista y el monoplaza no fueron sus únicos problemas, también se suma George Russell.

Durante la jornada inicial, Pérez vivió dos episodios relevantes: un intercambio verbal con el piloto George Russell y un choque con Alexander Albon. Ambos acontecimientos influyeron negativamente en el desempeño de Cadillac, que buscaba superar a Aston Martin, equipo con problemas al comienzo de la temporada, pero que no fue posible debido a varias fallas en la estrategia.

En la primera práctica, el equipo Cadillac no logró salir de los últimos lugares en Suzuka. Pérez y Bottas quedaron relegados a los puestos más bajos de la tabla, lo cual reflejó un panorama complicado para el equipo en este arranque de campeonato. Sin embargo, la escudería confía en que pronto podrán salir de lo más profundo del punto de salida y sumar sus primeros puntos.

El monoplaza del mexicano continúa sin poder destacarse. (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)
El monoplaza del mexicano continúa sin poder destacarse. (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Intercambio entre Russell y Pérez durante la práctica

El piloto George Russell, quien fue el más rápido en la sesión y con quien ya ha tenido problemas antes, protagonizó un tenso momento por radio tras acercarse peligrosamente al auto de Pérez. “¿Qué está haciendo este idiota?”, exclamó Russell cuando estuvo a punto de impactar a su rival en una de las curvas del circuito.

Desde el garaje, el equipo Mercedes respondió: “Ni idea”. Russell insistió: “¿Quién fue?”, a lo que la escudería contestó: “Pérez”. Finalmente, Russell concluyó: “Ese tiene que ser Pérez, sí, obviamente”.

Al final de la jornada, el integrante de Mercedes se clasificó entre los mejores y su encuentro con el mexicano no tuvo repercusiones negativas para su tiempo.

El piloto se mostró profundamente molesto con el altercado. (REUTERS/Issei Kato)
El piloto se mostró profundamente molesto con el altercado. (REUTERS/Issei Kato)

Choque entre Albon y Pérez en Suzuka

La jornada se tornó aún más complicada hacia el final de la práctica para el tapatío. Y es que, al tomar la curva dieciséis, Pérez fue golpeado por Alexander Albon, piloto de Williams, lo que generó nuevas tensiones en pista, aunque con palabras mucho más tranquilas por parte de Checo.

Tras el incidente, Albon manifestó: “No sé si él me vio”. Por su parte, el piloto mexicano expresó su desconcierto: “Dios mío, no tenía ni idea que ese Williams estaba junto a mí. Me chocó”.

Los comisarios de pista abrieron una investigación formal sobre este choque, lo cual deja en suspenso el desenlace de la situación para los involucrados situación que podría cambiar su posición en la tabla.

El sobresalto surgido por la colisión y la expectación ante el fallo de los comisarios reflejan el ambiente tenso con el que Cadillac y sus pilotos dieron inicio a la temporada en Japón.

Temas Relacionados

Checo PérezGran Premio de JapónSuzukaAutomovilismo DeportivoGeorge RussellAlexander AlbonCadillacF1mexico-deportes

Más Noticias

Con cacerolas y al ritmo de “One Love”: así se vivió el pase de Jamaica a la final del repechaje intercontinental en CDMX

Las camisetas verdiamarillas y la música reggae convirtieron un rincón de Chapultepec en el epicentro de la celebración tras la victoria de los Reggae Boyz

Con cacerolas y al ritmo de “One Love”: así se vivió el pase de Jamaica a la final del repechaje intercontinental en CDMX

Checo Pérez reconoce un viernes complicado en Suzuka y apunta a levantar en la clasificación

Problemas en la distribución de energía limitaron su rendimiento en la segunda sesión

Checo Pérez reconoce un viernes complicado en Suzuka y apunta a levantar en la clasificación

Hermosillo explota por el llamado de Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana: “¿Está por convicción o conveniencia?"

El histórico delantero cuestiona duramente la convocatoria del mediocampista y revive polémicas declaraciones del pasado

Hermosillo explota por el llamado de Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana: “¿Está por convicción o conveniencia?"

Julio Ibáñez y Dani García son acusados de terrorismo en Sudáfrica, confirma Faitelson

El comentarista calificó la situación como “absurda” y cuestionó la actuación de las autoridades sudafricanas

Julio Ibáñez y Dani García son acusados de terrorismo en Sudáfrica, confirma Faitelson

Jamaica le gana 1-0 a Nueva Caledonia y continúa la búsqueda de su boleto al Mundial 2026

Los Raggae Boyz buscarán su pase a la justa mundialista la próxima semana frente a la República Democrática del Congo

Jamaica le gana 1-0 a Nueva Caledonia y continúa la búsqueda de su boleto al Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así fue el operativo de Tepito en el que se aseguraron 25 toneladas de mercancía deportiva previo al Mundial 2026

Así fue el operativo de Tepito en el que se aseguraron 25 toneladas de mercancía deportiva previo al Mundial 2026

El Álamo: la “tierra sagrada” de El Mayo Zambada, donde nació y forjó su poder

Comunidades de Michoacán bajo alerta: CJNG reanuda ataques con drones

Tras un mes de retraso, Tribunal recibe acta de defunción de “El Mencho” y alista resolución de su proceso penal

Estas son las industrias más afectadas por la extorsión del narco en México, según experto

ENTRETENIMIENTO

Chiquis dice que le dolió lo que Lupillo Rivera reveló en su libro y él le contesta: “Hay paracetamol”

Chiquis dice que le dolió lo que Lupillo Rivera reveló en su libro y él le contesta: “Hay paracetamol”

Maryfer Centeno incomoda a Kunno al decirle que salió de LCDLF por la ‘maldición’ de Ángela Aguilar; así reaccionó él

Aaron Mercury narró el asalto a mano armada que vivió en un centro comercial: “Me habían encañonado”

J-Hope de BTS menciona a México como una de las ciudades que más le emocionan de su gira mundial

La Castañeda cancela su concierto gratuito en el Zócalo de CDMX el 2 de mayo

DEPORTES

Con cacerolas y al ritmo de “One Love”: así se vivió el pase de Jamaica a la final del repechaje intercontinental en CDMX

Con cacerolas y al ritmo de “One Love”: así se vivió el pase de Jamaica a la final del repechaje intercontinental en CDMX

Checo Pérez reconoce un viernes complicado en Suzuka y apunta a levantar en la clasificación

Hermosillo explota por el llamado de Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana: “¿Está por convicción o conveniencia?"

Julio Ibáñez y Dani García son acusados de terrorismo en Sudáfrica, confirma Faitelson

Jamaica le gana 1-0 a Nueva Caledonia y continúa la búsqueda de su boleto al Mundial 2026