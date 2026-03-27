Checo Pérez se burla de su monoplaza: “El cuello se acostumbró, no es que estemos yendo tan rápido”

Pérez bromeó con el rendimiento de su actual monoplaza. REUTERS/Go Nakamura

El objetivo que Sergio Pérez considera esencial para Cadillac tras el debut de la nueva escudería en la Fórmula 1 marca el rumbo al que la marca debe aspirar en la máxima categoría del automovilismo.

En el Gran Premio de China, los dos monoplazas de Cadillac completaron la carrera, finalizando a una vuelta de los líderes. El debut de la escudería ocurrió en el Gran Premio de Australia, donde Checo Pérez cruzó la línea de meta, aunque lo hizo a tres vueltas del primer lugar.

Mientras tanto, el mexicano apunta a correr el Gran Premio de Japón, donde ha hecho algunas declaraciones que no han pasado desapercibidas previo al arranque de la jornada automovilística.

El mexicano se siente optimista en el fin de semana del GP de Japón. REUTERS/Maxim Shemetov

En su arribo a Suzuka, Pérez se tomó el tiempo de atender diferentes medios y contestar unas preguntas, sin embargo, llamó mucho la atención cuando fue cuestionado sobre su sentir físico en su regreso a la Fórmula 1.

“Después de tu regreso a F1, cómo se siente el cuerpo, el cuello?”, preguntó alguien en la prensa. A lo que Checo respondió:

“Todo bien, se siente bastante normal, natural. El cuello se acostumbró, digo no es que estemos yendo tan rápido en este momento”, expresó el mexicano.

Lo dicho anteriormente, fue a modo de broma, resaltando que su actual monoplaza de Cadillac, no es lo suficientemente veloz.

Al mismo tiempo, tomando con humor su situación actual, entendiendo que al ser una nueva escudería, es normal que su auto vaya a ese ritmo a comparación con el resto de la parrilla.

Pérez le responde a Mario Andretti sobre “estar oxidado”

El piloto mexicano Sergio Pérez respondió a las declaraciones de Mario Andretti, quien cuestionó el desempeño de Pérez y de Valtteri Bottas en su regreso como titulares del equipo Cadillac en la Fórmula 1.

Andretti, asesor de Cadillac, expresó en el pódcast Drive to Wynn que ambos pilotos “están un poco oxidados” tras haber pasado al menos una temporada fuera de la cabina.

En una conferencia de prensa realizada en Suzuka, previo al Gran Premio de Japón 2026, Pérez fue consultado sobre estas críticas.

El piloto, que transita su decimoquinta temporada en la máxima categoría, afirmó: “Para ser honesto, creo que hemos estado rindiendo en un nivel muy alto”.

Posteriormente, remató justificando su nivel actual por no poder completar ciertos procesos de la manera que al piloto tapatío le hubiera gustado.

“No he tenido un fin de semana completo, por así decirlo, pero creo que en términos de mi desempeño estoy bastante contento. Al regresar, inmediatamente estuve al ritmo en un par de días. Creo que estoy en un buen lugar en lo que respecta a mi conducción”, explicó Pérez.

La pista asiática podría darle al tapatío el impulso que necesita dentro de la F1. (Jesús Avilés | Infobae México)

‘Checo’ afirmó que el equipo Cadillac tiene aspectos por mejorar en todas las áreas, aunque hizo énfasis en la fiabilidad del auto.

Mencionó que han enfrentado dificultades relacionadas con la bomba de combustible y con la entrega de potencia de los monoplazas.