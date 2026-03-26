Paulinho, Gignac y todos los europeos que fueron convocados por su selección mientras jugaban en la Liga MX

Casos como los de Paulinho, André-Pierre Gignac y Vincent Janssen prueban que el futbol mexicano puede relanzar carreras europeas, permitiendo a figuras mantenerse vigentes con sus selecciones nacionales. (Fotos: REUTERS/EFE)

La Liga MX ha sido históricamente un destino poco frecuente para futbolistas europeos, especialmente aquellos que buscan mantener presencia en sus selecciones nacionales.

Sin embargo, en los últimos años, algunos casos excepcionales han demostrado que el futbol mexicano puede ser una verdadera vitrina internacional para jugadores provenientes del Viejo Continente.

El llamado de Paulinho para la Fecha FIFA de marzo contra Estados Unidos y México muestra que la Liga MX continúa siendo vitrina internacional para futbolistas europeos en busca de selección. (X/ @selecaoportugal)

En días recientes, el llamado de Paulinho con la Selección de Portugal reavivó el interés sobre los europeos que han recibido convocatorias internacionales mientras defendían la camiseta de algún club mexicano.

Paulinho: el caso más reciente

El delantero portugués del Toluca se convirtió en el ejemplo más actual de esta tendencia. Gracias a su formidable rendimiento, que lo ha vuelto acreedor de 3 títulos de goleo en la Liga MX, Paulinho fue convocado por Portugal para la Fecha FIFA de marzo de 2026, cubriendo la baja de Rafael Leão.

Paulinho (Portugal, Toluca 2026)

Convocado por Roberto Martínez para amistosos ante México y Estados Unidos .

Regresa a la Selección Portuguesa tras cinco años de ausencia .

Su rendimiento en Toluca, donde es tricampeón de goleo, fue clave para volver al radar nacional.

El delantero portugués Paulinho se convierte en el caso más reciente de un europeo convocado a selección desde la Liga MX, tras su destacado tricampeonato de goleo con Toluca. REUTERS/Eloisa Sanchez

Su llamado demuestra que el buen nivel mostrado en la Liga MX puede abrir las puertas a la élite internacional, incluso en los escenarios de mayor exigencia.

Gignac y otros nombres destacados

El precedente más mediático y duradero es el de André-Pierre Gignac. El delantero francés llegó a Tigres en 2015 como una figura de selección y, gracias a su nivel en México, fue considerado para la Eurocopa 2016 y otros compromisos internacionales con Francia.

André-Pierre Gignac (Francia, Tigres)

Convocado para la Euro 2016 y partidos internacionales mientras jugaba en Tigres .

Participó en la final de la Eurocopa y fue parte del plantel olímpico en Tokio 2020.

André-Pierre Gignac, figura francesa de Tigres, fue convocado a la Eurocopa 2016 y la selección olímpica gracias a su histórico paso por la Liga MX. REUTERS/Molly Darlington

Otros europeos que vivieron experiencias similares son:

Vincent Janssen (Países Bajos, Monterrey)

Llamado por la Selección Neerlandesa para la UEFA Nations League y el Mundial Qatar 2022.

Mateusz Bogusz (Polonia, Cruz Azul)

Convocado para eliminatorias mundialistas con Polonia en 2025.

Aaron Ramsey (Gales, Pumas)

Recibió un último llamado a Gales en 2025, aunque no pudo jugar por lesión.

Estos nombres muestran que, aunque la Liga MX no es un destino común para los seleccionadores europeos, sí ha servido de plataforma para talentos que buscan seguir compitiendo al más alto nivel.

Precedentes históricos y otros casos

Más allá de los ejemplos recientes, existen antecedentes que demuestran que esta tendencia no es totalmente nueva.

Ilie Dumitrescu (Rumania, Atlante)

Convocado para la Copa del Mundo Francia 1998 tras haber militado en América y Atlante.

Ilie Dumitrescu disputó la Copa del Mundo Francia 1998 tras pasos por América y Atlante. (Instagram/ @atlantefc)

Emil Kostadinov (Bulgaria, Tigres)

Mantuvo actividad con la Selección Búlgara durante su paso por Tigres.

Viktor Trenevski (Macedonia del Norte, Puebla)

Convocado mientras militaba en La Franja.

Andrija Vukčević (Montenegro, Juárez)

Recibió llamados para las eliminatorias de la Eurocopa 2024.

Así, estos casos reafirman que la Liga MX, aunque alejada del circuito tradicional europeo, puede ser una opción viable para futbolistas que no quieren renunciar a su carrera internacional. La historia de Paulinho, Gignac y compañía confirma que el futbol mexicano sigue abriendo puertas y rompiendo paradigmas en el panorama mundial.