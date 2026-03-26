Luis Ángel Malagón reaparece en redes y comparte foto de su recuperación

El portero americanista le dijo adiós al Mundial 2026 tras sufrir la severa lesión. (Ilustración: Jovani Pérez)

Luis Ángel Malagón, portero del Club América y de la Selección Mexicana, sufrió una lesión grave en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda durante el partido frente a Philadelphia Union, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup el 11 de marzo de 2026.

El incidente ocurrió cuando intentó despejar un balón y cayó al césped, lo que le obligó a salir del campo en camilla y entre lágrimas.

Posteriormente, al confirmarse la gravedad de su lesión, se encendieron las alarmas en la Selección Mexicana ya que se confirmó su baja en el Mundial 2026.

Malagón comparte foto de su aparatosa lesión

La imagen compartida por Malagón en sus redes sociales muestra su pierna con las grapas que cerraron la incisión realizada durante la operación.

El portero mexicano regresó a la Ciudad de México después de la intervención quirúrgica en Guadalajara, con el objetivo de recuperarse de la lesión y preparar el inicio de su rehabilitación, de cara a su regreso en la próxima temporada.

El arquero americanista subió a sus redes el resultado de su cirugía. (IG/angel_malagonv)

“Sólo Dios sabe por qué”, escribió Malagón en su historia, aludiendo a la frustración de perderse el resto de las competiciones.

La noticia más dolorosa para el futbolista del América es la imposibilidad de disputar la Copa del Mundo 2026, torneo para el que Javier Aguirre ya lo habría incluido en la convocatoria final.

Tras haber sido convocado de forma regular con el Tricolor y después de celebrar un tricampeonato histórico con el América, Malagón ahora enfrenta una lesión que lo alejará de las canchas por un largo tiempo.

Además de quedar fuera de la reapertura del Estadio Banorte, Malagón tampoco podrá disputar el cierre de la temporada con el América.

Foto de archivo del portero Luis Ángel Malagón saliendo llorando en camilla tras romperse el tendón de Aquiles que lo deja fuera del Mundial. Subaru Park, Chester, Pensilvania, EEUU. 10 de marzo de 2026. CREDITO OBLIGADO IMAGN IMAGES/Kyle Ross

En otra ocasión, Malagón compartió en su cuenta de Instagram una carta en la que expresó su tristeza y agradeció el apoyo de su familia, compañeros y seguidores.

En la publicación, describió su estado emocional como “herido y triste, con el alma hecha pedazos”. Además de este mensaje, subió una foto en la que aparece usando una férula en el tobillo y muletas, acompañada de la frase: “y bueno aquí vamos”.

La recuperación estimada para este tipo de lesión puede variar entre seis y doce meses, lo que lo deja fuera de la Copa del Mundo 2026. Su mensaje y la imagen han generado numerosas muestras de apoyo por parte de la afición y colegas del fútbol.

Ante la ausencia de Malagón, el América y la Selección Mexicana tendrán que encontrar nuevas opciones para cubrir la portería durante los próximos meses, tras una de las bajas más sensibles del equipo.

Tal es el caso de Carlos Acevedo y Memo Ochoa que ya se perfilan como los favoritos para sumarse a Raúl Rangel en el proceso mundialista, mientras que en América, Rodolfo Cota suple su baja.