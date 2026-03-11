Luis Ángel Malagón y los porteros que sufrieron una fuerte lesión y se quedaron sin ir al Mundial

Desde accidentes domésticos hasta graves fracturas, varios guardametas han perdido la oportunidad de disputar una Copa del Mundo. (Ilustración: Jesús Aviles)

La preocupación se instaló este martes 10 de marzo en el entorno del América y también en la Selección tras la lesión sufrida por el portero Luis Ángel Malagón durante un compromiso internacional.

El arquero azulcrema abandonó el terreno de juego en el encuentro correspondiente a la ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup frente al Philadelphia Union, luego de presentar una molestia que encendió las alarmas.

De acuerdo con diversos reportes surgidos tras el partido, el guardameta mexicano podría haber sufrido una posible rotura del tendón de Aquiles, considerada una de las lesiones más complejas dentro del deporte profesional. Este tipo de lesión suele implicar largos periodos de recuperación, por lo que el tiempo fuera de las canchas podría extenderse durante varios meses.

Malagón se perderá el Mundial 2026. Mandatory Credit: Kyle Ross-Imagn Images

Una situación de esta naturaleza no solo afectaría su actividad con el América, sino que también podría comprometer su presencia en compromisos relevantes con la Selección Mexicana, incluido el máximo torneo del fútbol internacional: la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Si se confirma la gravedad de la lesión, Malagón podría sumarse a la lista de porteros internacionales que se han visto obligados a perderse una Copa del Mundo debido a problemas físicos sufridos en los meses previos al torneo.

El portero americanista podría decirle adiós al Mundial 2026. (Ilustración: Jesús Beltrán)

Ante este panorama, Infobae México presenta algunos de los casos más recordados de guardametas que no pudieron disputar un Mundial tras sufrir lesiones poco antes del inicio de la competencia.

Porteros que se quedaron sin Mundial por lesión

Uno de los casos más recientes ocurrió con Maxime Crépeau, arquero de la Selección de Canadá, quien en 2022 sufrió una grave fractura en la pierna durante la final de la Major League Soccer. El guardameta se fracturó la tibia y el peroné en ese partido, lo que le impidió disputar la Copa Mundial de la FIFA 2022 celebrada en Qatar.

Nov 5, 2022; Los Angeles, California, US; Los Angeles FC goalkeeper Maxime Crepeau (16) reacts after a collision during overtime against Philadelphia Union at Banc of California Stadium. Mandatory Credit: Kelvin Kuo-USA TODAY Sports

Otro ejemplo es el del argentino Sergio Romero. El portero fue descartado de la convocatoria de la Selección de Argentina para la Copa Mundial de la FIFA 2018 debido a un problema en la rodilla derecha que requirió intervención quirúrgica poco antes de que iniciara el torneo.

Soccer Football - Europa League Quarter Final - Manchester United v FC Copenhagen - RheinEnergieStadion, Cologne, Germany - August 10, 2020 Manchester United's Sergio Romero during the warm up before the match, as play resumes behind closed doors following the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) Pool via Reuters/Sascha Steinbach

También destaca el caso del español Víctor Valdés, histórico guardameta del FC Barcelona, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla en marzo de 2014. La gravedad de la lesión lo dejó fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2014 disputada en Brasil, a pesar de estar contemplado por el entrenador Vicente del Bosque.

BARCELONA, SPAIN - MARCH 12: Victor Valdes of FC Barcelona during the UEFA Champions League Round of 16 match between FC Barcelona and Manchester City at Camp Nou on March 12, 2014 in Barcelona, Spain. (Photo by Alex Livesey/Getty Images)

Uno de los episodios más recordados ocurrió con Santiago Cañizares, portero de la Selección de España previo a la Copa Mundial de la FIFA 2002. El guardameta sufrió un accidente doméstico cuando un frasco de loción cayó sobre su pie y le provocó un corte en un tendón, situación que lo dejó fuera del torneo celebrado en Corea del Sur y Japón.

La situación de Malagón aún no cuenta con un diagnóstico oficial por parte del América, pero la incertidumbre sobre su estado físico mantiene en alerta al fútbol mexicano, ya que el portero se perfilaba como una de las opciones para defender el arco de la Selección Mexicana en la próxima Copa del Mundo.