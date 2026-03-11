Luis Ángel Malagón y los porteros que sufrieron una fuerte lesión y se quedaron sin ir al Mundial

La preocupación se instaló este martes 10 de marzo en el entorno del América y también en la Selección tras la lesión sufrida por el portero Luis Ángel Malagón durante un compromiso internacional.
El arquero azulcrema abandonó el terreno de juego en el encuentro correspondiente a la ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup frente al Philadelphia Union, luego de presentar una molestia que encendió las alarmas.
De acuerdo con diversos reportes surgidos tras el partido, el guardameta mexicano podría haber sufrido una posible rotura del tendón de Aquiles, considerada una de las lesiones más complejas dentro del deporte profesional. Este tipo de lesión suele implicar largos periodos de recuperación, por lo que el tiempo fuera de las canchas podría extenderse durante varios meses.
Una situación de esta naturaleza no solo afectaría su actividad con el América, sino que también podría comprometer su presencia en compromisos relevantes con la Selección Mexicana, incluido el máximo torneo del fútbol internacional: la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Si se confirma la gravedad de la lesión, Malagón podría sumarse a la lista de porteros internacionales que se han visto obligados a perderse una Copa del Mundo debido a problemas físicos sufridos en los meses previos al torneo.
Ante este panorama, Infobae México presenta algunos de los casos más recordados de guardametas que no pudieron disputar un Mundial tras sufrir lesiones poco antes del inicio de la competencia.
Porteros que se quedaron sin Mundial por lesión
Uno de los casos más recientes ocurrió con Maxime Crépeau, arquero de la Selección de Canadá, quien en 2022 sufrió una grave fractura en la pierna durante la final de la Major League Soccer. El guardameta se fracturó la tibia y el peroné en ese partido, lo que le impidió disputar la Copa Mundial de la FIFA 2022 celebrada en Qatar.
Otro ejemplo es el del argentino Sergio Romero. El portero fue descartado de la convocatoria de la Selección de Argentina para la Copa Mundial de la FIFA 2018 debido a un problema en la rodilla derecha que requirió intervención quirúrgica poco antes de que iniciara el torneo.
También destaca el caso del español Víctor Valdés, histórico guardameta del FC Barcelona, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla en marzo de 2014. La gravedad de la lesión lo dejó fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2014 disputada en Brasil, a pesar de estar contemplado por el entrenador Vicente del Bosque.
Uno de los episodios más recordados ocurrió con Santiago Cañizares, portero de la Selección de España previo a la Copa Mundial de la FIFA 2002. El guardameta sufrió un accidente doméstico cuando un frasco de loción cayó sobre su pie y le provocó un corte en un tendón, situación que lo dejó fuera del torneo celebrado en Corea del Sur y Japón.
La situación de Malagón aún no cuenta con un diagnóstico oficial por parte del América, pero la incertidumbre sobre su estado físico mantiene en alerta al fútbol mexicano, ya que el portero se perfilaba como una de las opciones para defender el arco de la Selección Mexicana en la próxima Copa del Mundo.