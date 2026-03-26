México Deportes

Lista de objetos permitidos y prohibidos en el Estadio Banorte para el Mundial 2026 en Ciudad de México

El encuentro marcará la reapertura del estadio tras su remodelación y funcionará como ensayo para la Copa Mundial 2026

Guardar
Estadio Azteca
CIUDAD DE MÉXICO, 23MARZO2026.- Vista aérea del Estadio Banorte en proceso de remodelación y que está a unos días de recibir el partido de la selección mexicana y la selección portuguesa como preparación rumbo al mundial 2026. FOTO: TOMÁS PÉREZ DE LA CRUZ/CUARTOSCURO.COM

La reinauguración del Estadio Banorte (Azteca) el sábado 28 de marzo de 2026 en la Ciudad de México (CDMX) contará con un operativo especial para el partido amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal, en el marco del programa “Estadio Seguro”. Las autoridades de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) establecieron una lista precisa de objetos prohibidos y permitidos, con el propósito de ofrecer un entorno ordenado y seguro para más de 80 mil asistentes.

El acceso al recinto, que vuelve a abrir sus puertas tras una remodelación de cara a la Copa Mundial 2026, estará estrictamente regulado. Según el gobierno capitalino, cualquier artículo considerado peligroso será retirado por el personal de seguridad.

El dispositivo “Estadio Seguro” restringe el ingreso de armas, pirotecnia, alcohol y objetos voluminosos en la reinauguración del Estadio Banorte (Azteca). REUTERS/Luis Cortes/Foto de archivo
El dispositivo “Estadio Seguro” restringe el ingreso de armas, pirotecnia, alcohol y objetos voluminosos en la reinauguración del Estadio Banorte (Azteca). REUTERS/Luis Cortes/Foto de archivo

Objetos prohibidos

  • Objetos punzocortantes
  • Explosivos
  • Pirotecnia
  • Drogas
  • Sustancias ilegales
  • Banderas o mantas monumentales que obstruyan la visibilidad
  • Animales de compañía, a excepción de aquellos de asistencia.
  • Carteles o banderas con mensajes ofensivos, discriminatorios o que inciten a la violencia
  • Alcohol
  • Botellas de vidrio o plástico rígido
  • Latas
  • Termos
  • Tlimentos externos y hielos
  • Palos
  • Tubos
  • Astas
  • Herramientas
  • Bastones para celular
  • Cualquier objeto susceptible de lanzarse o formar figuras en las gradas sin autorización expresa.

Las autoridades subrayaron que el personal de seguridad tiene la facultad de negar la entrada o retirar cualquier artículo que represente un riesgo para la integridad de los presentes.

El operativo de seguridad contempla la participación de más de 10 mil elementos y la implementación de un gran dispositivo vial en los alrededores del estadio. (Luz Coello / Infobae México)
El operativo de seguridad contempla la participación de más de 10 mil elementos y la implementación de un gran dispositivo vial en los alrededores del estadio. (Luz Coello / Infobae México)

Artículos que sí están permitidos

En contraste, los aficionados podrán acceder al estadio con:

  • Boleto válido, ya sea físico o digital
  • Cámara personal no profesional
  • Lentes
  • Gorra o sombrero
  • Protector solar e insumos de higiene personal.
  • Bolsas pequeñas transparentes
  • Banderas pequeñas sin asta
  • Carteles sin estructuras rígidas
  • Medicamentos con receta
  • Artículos médicos
  • Alimentos para bebé

Por su parte, la policía capitalina recomendó a los asistentes llegar con anticipación, respetar las indicaciones del personal operativo y reportar cualquier emergencia a través del 911, la aplicación Mi Policía o la línea 55 5208 9898. El partido, programado para las 19:00 horas, marcará el regreso de la Selección Mexicana al renovado recinto.

El operativo de seguridad incluye un despliegue de más de 10 mil elementos en las inmediaciones del estadio. No habrá estacionamiento disponible para el público general por lo que se recomienda utilizar el transporte público; el acceso vehicular será exclusivo para palcohabientes, invitados especiales, miembros de la Federación Mexicana de Futbol y personal autorizado. Se implementará un dispositivo vial en toda la zona para agilizar el tránsito y garantizar la movilidad de los asistentes.

Temas Relacionados

Estadio AztecaEstadio Ciudad de MéxicoCDMXMundial 2026Estadio Banortemexico-noticiasmexico-deportes

Más Noticias

Julio César Chávez Jr. confirma quién será su rival para su segunda pelea del año

El evento congrega a figuras locales y emergentes en una función que promete consolidar nuevos nombres del boxeo nacional

Julio César Chávez Jr. confirma quién será su rival para su segunda pelea del año

Así fue la visita de Andrés Guardado con Pumas

El ex capitán de la Selección Mexicana compartió conceptos de dirección técnica con Efraín Juárez y convivió con figuras como Keylor Navas

Así fue la visita de Andrés Guardado con Pumas

¿Quién es Alonso Becerra? La joven promesa de Sultanes que dominó a las estrellas de los Giants

El joven lanzador zurdo retiró en orden a Luis Arráez, Rafael Devers y Matt Chapman con apenas siete lanzamientos, demostrando temple y precisión en Oracle Park

¿Quién es Alonso Becerra? La joven promesa de Sultanes que dominó a las estrellas de los Giants

¿Estará para el Mundial 2026?: revelan que Gilberto Mora está por regresar a las canchas tras superar su lesión

La proyección internacional del mediocampista juvenil reaviva discusiones sobre el reconocimiento global de los talentos mexicanos

¿Estará para el Mundial 2026?: revelan que Gilberto Mora está por regresar a las canchas tras superar su lesión

Paulinho, Gignac y todos los europeos que fueron convocados por su selección mientras jugaban en la Liga MX

Las actuaciones de varios delanteros y mediocampistas del Viejo Continente en clubes mexicanos han facilitado sus llamados con sus países

Paulinho, Gignac y todos los europeos que fueron convocados por su selección mientras jugaban en la Liga MX
MÁS NOTICIAS

NARCO

La detección de un solo paquete en México llevó al decomiso de más de 22 mil dosis de metanfetamina en España

La detección de un solo paquete en México llevó al decomiso de más de 22 mil dosis de metanfetamina en España

EEUU elimina sanciones contra César Gastelum, “La Señora”, presunto operador del Mayo Zambada

Con rifle AR-15 y resguardado: así fue detenido Brayan “N”, generador de violencia en León, Guanajuato

Detienen a ocho sujetos tras revisar anexos irregulares en Edomex donde reclutaban y obligaban a vender droga a internos

Vinculan a proceso Yair Verduzco, líder de célula transnacional detenida con 14 millones de pastillas de fentanilo en Colima

ENTRETENIMIENTO

“Sin pedir permiso”: así es como Paty Cantú, Yeri Mua y otras mujeres se han abierto camino en la industria musical

“Sin pedir permiso”: así es como Paty Cantú, Yeri Mua y otras mujeres se han abierto camino en la industria musical

Harry Potter regresó: ¿cuándo se estrena en México el primer capítulo de la serie más esperada del año?

Abelito habla de su estado físico tras “salir volando” por fuerte golpe de Bull Terrie en Ring Royale 2026

Wendy Guevara recibió inesperado mensaje de Thalía tras someterse a luxación de costillas

Javier Ceriani responde Gustavo Adolfo Infante tras amenazas de golpearlo “gratis y donde lo encuentre”

DEPORTES

Julio César Chávez Jr. confirma quién será su rival para su segunda pelea del año

Julio César Chávez Jr. confirma quién será su rival para su segunda pelea del año

Así fue la visita de Andrés Guardado con Pumas

¿Quién es Alonso Becerra? La joven promesa de Sultanes que dominó a las estrellas de los Giants

¿Estará para el Mundial 2026?: revelan que Gilberto Mora está por regresar a las canchas tras superar su lesión

Paulinho, Gignac y todos los europeos que fueron convocados por su selección mientras jugaban en la Liga MX