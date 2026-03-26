Lista de objetos permitidos y prohibidos en el Estadio Banorte para el Mundial 2026 en Ciudad de México

La reinauguración del Estadio Banorte (Azteca) el sábado 28 de marzo de 2026 en la Ciudad de México (CDMX) contará con un operativo especial para el partido amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal, en el marco del programa “Estadio Seguro”. Las autoridades de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) establecieron una lista precisa de objetos prohibidos y permitidos, con el propósito de ofrecer un entorno ordenado y seguro para más de 80 mil asistentes.
El acceso al recinto, que vuelve a abrir sus puertas tras una remodelación de cara a la Copa Mundial 2026, estará estrictamente regulado. Según el gobierno capitalino, cualquier artículo considerado peligroso será retirado por el personal de seguridad.
Objetos prohibidos
- Objetos punzocortantes
- Explosivos
- Pirotecnia
- Drogas
- Sustancias ilegales
- Banderas o mantas monumentales que obstruyan la visibilidad
- Animales de compañía, a excepción de aquellos de asistencia.
- Carteles o banderas con mensajes ofensivos, discriminatorios o que inciten a la violencia
- Alcohol
- Botellas de vidrio o plástico rígido
- Latas
- Termos
- Tlimentos externos y hielos
- Palos
- Tubos
- Astas
- Herramientas
- Bastones para celular
- Cualquier objeto susceptible de lanzarse o formar figuras en las gradas sin autorización expresa.
Las autoridades subrayaron que el personal de seguridad tiene la facultad de negar la entrada o retirar cualquier artículo que represente un riesgo para la integridad de los presentes.
Artículos que sí están permitidos
En contraste, los aficionados podrán acceder al estadio con:
- Boleto válido, ya sea físico o digital
- Cámara personal no profesional
- Lentes
- Gorra o sombrero
- Protector solar e insumos de higiene personal.
- Bolsas pequeñas transparentes
- Banderas pequeñas sin asta
- Carteles sin estructuras rígidas
- Medicamentos con receta
- Artículos médicos
- Alimentos para bebé
Por su parte, la policía capitalina recomendó a los asistentes llegar con anticipación, respetar las indicaciones del personal operativo y reportar cualquier emergencia a través del 911, la aplicación Mi Policía o la línea 55 5208 9898. El partido, programado para las 19:00 horas, marcará el regreso de la Selección Mexicana al renovado recinto.
El operativo de seguridad incluye un despliegue de más de 10 mil elementos en las inmediaciones del estadio. No habrá estacionamiento disponible para el público general por lo que se recomienda utilizar el transporte público; el acceso vehicular será exclusivo para palcohabientes, invitados especiales, miembros de la Federación Mexicana de Futbol y personal autorizado. Se implementará un dispositivo vial en toda la zona para agilizar el tránsito y garantizar la movilidad de los asistentes.