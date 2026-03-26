Lista de objetos permitidos y prohibidos en el Estadio Banorte para el Mundial 2026 en Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO, 23MARZO2026.- Vista aérea del Estadio Banorte en proceso de remodelación y que está a unos días de recibir el partido de la selección mexicana y la selección portuguesa como preparación rumbo al mundial 2026. FOTO: TOMÁS PÉREZ DE LA CRUZ/CUARTOSCURO.COM

La reinauguración del Estadio Banorte (Azteca) el sábado 28 de marzo de 2026 en la Ciudad de México (CDMX) contará con un operativo especial para el partido amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal, en el marco del programa “Estadio Seguro”. Las autoridades de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) establecieron una lista precisa de objetos prohibidos y permitidos, con el propósito de ofrecer un entorno ordenado y seguro para más de 80 mil asistentes.

El acceso al recinto, que vuelve a abrir sus puertas tras una remodelación de cara a la Copa Mundial 2026, estará estrictamente regulado. Según el gobierno capitalino, cualquier artículo considerado peligroso será retirado por el personal de seguridad.

El dispositivo “Estadio Seguro” restringe el ingreso de armas, pirotecnia, alcohol y objetos voluminosos en la reinauguración del Estadio Banorte (Azteca). REUTERS/Luis Cortes/Foto de archivo

Objetos prohibidos

Objetos punzocortantes

Explosivos

Pirotecnia

Drogas

Sustancias ilegales

Banderas o mantas monumentales que obstruyan la visibilidad

Animales de compañía, a excepción de aquellos de asistencia.

Carteles o banderas con mensajes ofensivos, discriminatorios o que inciten a la violencia

Alcohol

Botellas de vidrio o plástico rígido

Latas

Termos

Tlimentos externos y hielos

Palos

Tubos

Astas

Herramientas

Bastones para celular

Cualquier objeto susceptible de lanzarse o formar figuras en las gradas sin autorización expresa.

Las autoridades subrayaron que el personal de seguridad tiene la facultad de negar la entrada o retirar cualquier artículo que represente un riesgo para la integridad de los presentes.

El operativo de seguridad contempla la participación de más de 10 mil elementos y la implementación de un gran dispositivo vial en los alrededores del estadio. (Luz Coello / Infobae México)

Artículos que sí están permitidos

En contraste, los aficionados podrán acceder al estadio con:

Boleto válido, ya sea físico o digital

Cámara personal no profesional

Lentes

Gorra o sombrero

Protector solar e insumos de higiene personal.

Bolsas pequeñas transparentes

Banderas pequeñas sin asta

Carteles sin estructuras rígidas

Medicamentos con receta

Artículos médicos

Alimentos para bebé

Por su parte, la policía capitalina recomendó a los asistentes llegar con anticipación, respetar las indicaciones del personal operativo y reportar cualquier emergencia a través del 911, la aplicación Mi Policía o la línea 55 5208 9898. El partido, programado para las 19:00 horas, marcará el regreso de la Selección Mexicana al renovado recinto.

El operativo de seguridad incluye un despliegue de más de 10 mil elementos en las inmediaciones del estadio. No habrá estacionamiento disponible para el público general por lo que se recomienda utilizar el transporte público; el acceso vehicular será exclusivo para palcohabientes, invitados especiales, miembros de la Federación Mexicana de Futbol y personal autorizado. Se implementará un dispositivo vial en toda la zona para agilizar el tránsito y garantizar la movilidad de los asistentes.