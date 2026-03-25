Confirman que el Estadio Ciudad de México será casa de tres clubes: ¿qué equipos jugarán ahí?

(REUTERS/Henry Romero)

El “Estadio Azteca” está listo para volver a la actividad y lo hará con una agenda cargada.

Tras su remodelación rumbo al Mundial 2026, América, Cruz Azul y Atlante tendrán como casa el histórico inmueble, de acuerdo con el comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Mikel Arriola.

El recinto reabrirá este sábado con el amistoso entre México y Portugal, marcando el regreso del futbol al Coloso de Santa Úrsula después de casi dos años.

Tres equipos y un mismo escenario

(Mexsport)

El regreso del ahora Estadio Ciudad de México, traerá una postal conocida: varios clubes compartiendo estadio. Arriola confirmó que los tres equipos jugarán ahí como locales, aunque sin detallar fechas específicas de su regreso.

“Por cierto, ahí van a jugar el Atlante, el Cruz Azul y el América”, señaló el directivo.

Además, el inmueble mantendrá su rol como casa de la Selección Mexicana, consolidándose nuevamente como uno de los puntos centrales del futbol nacional.

Un Azteca renovado rumbo al Mundial

(REUTERS/Luis Cortes)

La reapertura del estadio forma parte de una inversión mayor de cara a la Copa del Mundo 2026. Durante el anuncio, Arriola detalló el alcance del proyecto:

“En México, la inversión solamente para este Mundial se estima en alrededor de tres mil millones de dólares. El estadio Banorte, que se reinaugura este sábado, representa una inversión de casi 300 millones de dólares, lo que le va a dar viabilidad al futbol mexicano en los próximos 30 años”.

Las declaraciones se dieron en el marco de la presentación de la campaña “Lo hecho en México siempre gana”, impulsada por la FMF junto con la Secretaría de Economía, la Secretaría de Turismo y el Consejo Coordinador Empresarial.