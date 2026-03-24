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México busca autorizar el ingreso de 35 militares de EEUU: apoyarán a mejorar seguridad del Mundial 2026 

El Senado de la República revisa la solicitud del Ejecutivo para fortalecer la preparación de las fuerzas armadas

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El Senado de la República
El Senado de la República analiza permitir la entrada temporal de militares de Estados Unidos para fortalecer la seguridad rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El Senado de la República prevé analizar y autorizar el ingreso temporal de 35 elementos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a territorio mexicano para participar en actividades de capacitación con personal militar nacional, como parte de los preparativos de seguridad para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La solicitud fue enviada por el Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Gobernación y forma parte del orden del día del Segundo Periodo Ordinario del Segundo Año de Ejercicio de la actual legislatura.

Solicitud del Ejecutivo para adiestramiento militar conjunto

De acuerdo con el documento turnado al Senado, los militares estadounidenses participarían en el evento denominado “Adiestramiento en Preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Ejercicio VITAL ARCHER”, programado del 3 de abril al 1 de mayo de 2026.

El Senado de la República
El Senado de la República analiza la solicitud para permitir el ingreso temporal de militares de Estados Unidos con fines de capacitación conjunta. Crédito: Especial

La Presidencia de la Mesa Directiva informó que la propuesta fue enviada directamente a la Comisión de Marina para su análisis, con fundamento en el artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El objetivo de la autorización es permitir la participación de personal extranjero en ejercicios de preparación con fuerzas mexicanas, en el marco de la cooperación bilateral en materia de seguridad y capacitación.

Plan Kukulkán: estrategia de seguridad para el Mundial 2026

El entrenamiento forma parte del contexto de los preparativos de seguridad para el Mundial de 2026, torneo que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá.

El gobierno federal presentó el Plan Kukulkán, una estrategia coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para reforzar la vigilancia y la capacidad de respuesta en las ciudades sede: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

El Plan Kukulkán, impulsado por
El Plan Kukulkán, impulsado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, busca reforzar la seguridad en las ciudades sede rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. EFE/Isaac Esquivel

Según lo informado por autoridades federales, el operativo contempla un despliegue amplio de personal de seguridad y el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación entre dependencias federales, fuerzas armadas y autoridades locales.

Coordinación entre autoridades y organismos internacionales

Dentro del plan de seguridad se prevé la instalación de mesas de coordinación con la participación de autoridades del gabinete de seguridad y representantes del organismo organizador del torneo.

De acuerdo con funcionarios federales, el objetivo es facilitar el intercambio de información operativa y la implementación de protocolos de actuación ante posibles riesgos durante el evento deportivo.

En este contexto, autoridades de Estados Unidos han destacado la colaboración bilateral en materia de seguridad y la coordinación entre ambos países rumbo al Mundial.

Antecedentes de ingreso de militares extranjeros para capacitación

El posible ingreso de 35 militares estadounidenses se suma a otras autorizaciones aprobadas por el Senado en meses recientes para actividades de entrenamiento conjunto.

Como antecedente, el Senado de
Como antecedente, el Senado de la República ya ha autorizado en ocasiones recientes el ingreso de militares de Estados Unidos para ejercicios de capacitación conjunta.

En febrero de 2026, la Cámara alta autorizó la entrada de personal militar estadounidense para participar en ejercicios de capacitación con fuerzas mexicanas en instalaciones militares del país.

Estas actividades, según lo informado entonces, tuvieron como objetivo fortalecer habilidades operativas y de coordinación entre ambas naciones.

Las autoridades mexicanas han señalado que este tipo de ejercicios forman parte de esquemas de cooperación en materia de defensa y capacitación, sin que impliquen despliegues operativos de combate en territorio nacional.

Preparativos de seguridad ante la realización del torneo

La organización del Mundial de 2026 ha llevado a las autoridades federales a reforzar la planeación en materia de seguridad, ante la expectativa de llegada de visitantes nacionales e internacionales a las sedes del torneo.

Las autoridades federales han reforzado
Las autoridades federales han reforzado los preparativos de seguridad ante la llegada de visitantes nacionales e internacionales a las sedes del Copa Mundial de la FIFA 2026. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

De acuerdo con la estrategia anunciada por el gobierno federal, el operativo contempla acciones preventivas y de vigilancia en infraestructura clave y zonas de concentración de aficionados.

Elementos considerados dentro del plan de seguridad

  • Despliegue de fuerzas federales, militares y personal de seguridad privada en ciudades sede.
  • Operativos en estadios, aeropuertos, hoteles y principales vialidades.
  • Coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales.Uso de herramientas tecnológicas de vigilancia y monitoreo.
  • Ejercicios de preparación y capacitación con apoyo internacional.

Las autoridades federales han señalado que estas medidas buscan fortalecer la capacidad de respuesta institucional y garantizar condiciones de seguridad durante la realización del torneo internacional.

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