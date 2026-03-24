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Esto costarán los alimentos y bebidas en el Estadio Ciudad de México: revelan lista de precios para la reinauguración

El listado de tarifas, difundido antes del partido México vs Portugal, ha provocado reacciones debido al elevado costo de los productos

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La reapertura del emblemático Coloso
La reapertura del emblemático Coloso de Santa Úrsula sorprendió a los aficionados con una oferta gastronómica renovada y una polémica lista de precios que pondrá a prueba la logística camino al Mundial 2026. (Ilustración: Jesús Aviles/Infobae México)

La reapertura del Estadio Azteca marcará el inicio de una nueva etapa para los aficionados en el país. El regreso del recinto se caracterizará por una modernización de sus servicios, lo que incluye una oferta gastronómica renovada para quienes asistan al esperado partido entre México y Portugal.

En medio de una gran expectativa y tras la baja de Cristiano Ronaldo por lesión, se difundió una lista de precios que regirá para alimentos y bebidas durante la jornada inaugural.

Pese a la baja de
Pese a la baja de Cristiano Ronaldo por lesión, la reapertura del Estadio Azteca, programada para el 28 de marzo, anticipa un duelo clave para la Selección Mexicana de cara a la justa mundialista. REUTERS/Pedro Nunes

La información, atribuida en las imágenes a la empresa Experience Management, responsable de la hospitalidad en el estadio, ha generado debate entre los asistentes por el alto costo de los productos y los paquetes.

Precios para snacks y platillos principales

La variedad disponible incluiría opciones para todos los gustos, desde clásicos hasta preparaciones de cocina internacional. Los precios se mantendrían dentro de un rango que busca cubrir la demanda de un evento de gran magnitud.

Snacks

  • Papas: 120 pesos
  • Rin: 120 pesos
  • Palomitas: 120 pesos

Platillos locales

  • Tacos de cochinita: 150 pesos
  • Taco al pastor: 230 pesos
  • Taco de bistec: 230 pesos
  • Burrito de pastor: 230 pesos
  • Burrito de res: 230 pesos
  • Tacos campechanos (3 piezas): 150 pesos
  • Tacos de arrachera (2 piezas): 200 pesos
  • Esquite tradicional: 110 pesos
  • Tostiesquite: 140 pesos
  • Machetes: 250 pesos

Internacional

  • Sándwich rib eye: 220 pesos
  • Pizza peperoni: 130 pesos
  • Pizza hawaiana: 130 pesos
  • Chicken bake: 240 pesos
  • Sándwich pulled pork: 215 pesos
  • Sándwich porkbelly: 215 pesos
  • Hot dog tradicional: 180 pesos
  • Hot dog internacional: 200 pesos
  • Subway italiano: 160 pesos
  • Subway pechuga de pavo: 160 pesos
  • Rin: 120 pesos
  • Palomitas: 120 pesos
El menú del Estadio Azteca
El menú del Estadio Azteca presentaría opciones como tacos de cochinita, burritos y pizzas, adaptadas a todos los gustos para el partido México vs Portugal. (X/@GrupoOllamani)

Así, este menú responde a la intención de ofrecer una experiencia completa a los asistentes, quienes podrán identificar costos claros y porciones individuales o para compartir.

Bebidas y paquetes especiales

El acceso a bebidas en el estadio incluiría desde refrescos hasta cocteles y cervezas, con opciones que van desde productos individuales hasta paquetes para grupos. Esta sección destaca por la incorporación de bebidas preparadas y presentaciones especiales.

Bebidas individuales

  • Azulito con alcohol: 190 pesos
  • Azulito sin alcohol: 120 pesos
  • Vaso michelado: 80 pesos
  • Refrescos y agua: entre 80 y 120 pesos

Paquetes

  • Cerveza (6 piezas): 600 pesos
  • Refresco (6 piezas): 360 pesos

Opciones premium

  • Bacardí Carta Blanca: mil 200 pesos
  • Gran Centenario Plata: mil 250 pesos
  • Don Julio Blanco: mil 500 pesos
  • Johnnie Walker Red Label: mil 800 pesos
  • Absolut: mil 300 pesos
  • Beefeater: mil 600 pesos
Los precios de paquetes premium
Los precios de paquetes premium en el Estadio Azteca llegan hasta 6 mil 900 pesos, abarcando desde azulitos y cocteles hasta cervezas y refrescos. (Foto: Redes)

Los paquetes especiales incluirían tres botellas de 750 ml, ocho refrescos o mezcladores y hielo, con precios diferenciados según la selección: Origen ($4,200), Reserva ($5,300) y Platino ($6,900).

Restricciones y contexto de la reapertura

En días previos, la organización del evento recalcó la prohibición de ingresar alimentos y bebidas externas al estadio, una medida que prevalece vigente para el público general y para usuarios de palcos.

De esta manera, la reinauguración del Coloso de Santa Úrsula se presenta como una oportunidad ideal para mostrar el estándar de hospitalidad que se mantendrá durante el Mundial 2026.

La reinauguración del Coloso de
La reinauguración del Coloso de Santa Úrsula funcionará como prueba operativa y establecerá el estándar de hospitalidad para la Copa Mundial 2026. (Instagram/ @miselccionmx)

El partido inaugural, que enfrentará a México y Portugal el 28 de marzo, servirá también como evaluación operativa para la logística de consumo dentro del estadio, en un contexto marcado por la modernización del recinto y la expectativa por la experiencia del público.

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