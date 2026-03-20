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Estas son las estrellas de Portugal que sí jugarán contra México en el Estadio Azteca

A pesar de que Cristiano Ronaldo no vendrá a México, la Selección de Portugal si traerá a otras figuras internacionales

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La ausencia del delantero provocó
La ausencia del delantero provocó desilución en los fans mexicanos. (Ilustración: Jesús Aviles)

Ahora que se reveló que Cristiano Ronaldo, figura mundial del futbol, no vendrá a la reinauguración del Estadio Azteca en la próxima Fecha FIFA cuando México reciba a Portugal, la expectativa dentro de la afición mexicana que había adquirido un boleto para dicho encuentro decayó drasticamente.

La lista de jugadores presentada por Roberto Martínez para los próximos encuentros amistosos de la Selección de Portugal, incluyendo a México y Estados Unidos, no incluye al delantero del Al Nassr.

Ante dicha situación, muchos aficionados han buscado revender sus boletos tras la ausencia del goleador de Portugal. Sin embargo, quienes aún buscan disfrutar del encuentro, tendrán la oportunidad de ver otras figuras del deporte.

Convocatoria de Portugal

  • Porteros:

- Diogo Costa (FC Porto)

- José Sá (Wolverhampton)

- Rui Silva (Sporting CP)

  • Defensas:

- João Cancelo (FC Barcelona)

- Diogo Dalot (Manchester United)

- Nuno Mendes (PSG)

- Gonçalo Inácio (Sporting CP)

- António Silva (SL Benfica)

- Renato Veiga (Villarreal)

- Pierre Kalulu (Juventus)

  • Mediocampistas:

- Rúben Neves (Al Hilal)

- Samú Costa (Mallorca)

- João Neves (PSG)

- Vitinha (PSG)

- Bruno Fernandes (Manchester United)

- Rodrigo Mora (FC Porto)

  • Delanteros:

- João Félix (Al Nassr)

- Pedro Gonçalves (Sporting CP)

- Francisco Trincão (Sporting CP)

- Francisco Conceição (Juventus)

- Rafael Leão (AC Milan)

- Pedro Neto (Chelsea)

- Gonçalo Guedes (Real Sociedad)

- Gonçalo Ramos (PSG)

La última vez que Cristiano
La última vez que Cristiano enfrentó a México fue en fase de grupos de la Copa Confederaciones 2017. (X/FIFA)

De dicha convocatoria, resaltan nombres como los de Diogo Costa, Rui Silva, João Cancelo, Diogo Dalot, Nuno Mendes, Rúben Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, João Félix, Rafael Leão, Pedro Neto y Gonçalo Ramos.

En su mayoría, jugadores que disputan torneos de gran relevancia internacional, como la UEFA Champions League. Por lo que pese a la gran ausencia de Cristiano, Portugal si vendrá con su plantel más completo a encarar a la Selección Mexicana.

El primer partido de Portugal en la Copa del Mundo 2026 está programado para el 17 de junio a las 11:00 (hora del centro de México), aunque aún no se ha confirmado al rival.

Los duelos amistosos frente a México y Estados Unidos se perfilan como las últimas oportunidades para que el equipo dirigido por Roberto Martínez haga ajustes clave antes del torneo internacional, aprovechando la exigencia de ambos contrincantes como preparación final.

En el Grupo K, Portugal enfrentará a Uzbekistán y Colombia, mientras permanece pendiente el nombre del tercer adversario, que saldrá del repechaje intercontinental entre Jamaica, Nueva Caledonia y la República Democrática del Congo.

La fase de grupos de Portugal en el Mundial 2026 tendrá lugar en Houston y Miami. El equipo debutará en el Estadio de Houston frente a un adversario aún por definirse.

El siguiente compromiso será contra Uzbekistán el 23 de junio a las 11:00 en el mismo estadio. Mientras que el cierre de la etapa inicial está previsto para el sábado 27 de junio a las 17:30 frente a Colombia en el Estadio de Miami.

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