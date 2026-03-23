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A 5 días del México vs Portugal, el Estadio Banorte supera pruebas finales de audio y video para su inauguración

El Coloso de Santa Úrsula, antes conocido como Estadio Azteca, está listo tras superar pruebas rumbo a su reinauguración

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El Estadio Banorte pasó las
El Estadio Banorte pasó las pruebas finales de audio y video. (X/@GrupoOllamani)

A cinco días del esperado partido entre México vs. Portugal, que marcará la inauguración del Estadio Banorte —antes conocido como Estadio Azteca—, el inmueble concluyó con éxito las pruebas finales de audio y video, un paso clave en la recta final de su remodelación antes de recibir nuevamente a los aficionados tras casi dos años de cierre.

De acuerdo con publicaciones de Grupo Ollamani, responsables del recinto, las pruebas se realizaron en presencia de autoridades del futbol nacional e internacional, lo que posiciona al estadio como una de las sedes estratégicas rumbo al Mundial 2026.

Últimos ajustes antes de la reapertura

Durante el fin de semana, Grupo Ollamani difundió en sus redes sociales videos y fotografías en los que se observa la operación de las nuevas pantallas, bocinas a máxima capacidad y el sistema de iluminación.

A días del México vs Portugal, el inmueble —antes Estadio Azteca— completó sus pruebas finales de audio y video. (X/@GrupoOllamani)

Las pruebas incluyeron la revisión de la acústica en gradas vacías y la calibración de los sistemas audiovisuales, con el objetivo de asegurar una experiencia óptima tanto para el público como para la organización de los encuentros.

“Nuestro #EstadioBanorte ha superado esta noche las pruebas finales de audio y video en presencia de autoridades del futbol nacionales e internacionales. Nos estamos alistando para recibir a todos los aficionados en una experiencia que será única”, se lee en su post publicado la noche del domingo.

En las imágenes divulgadas se aprecia el nuevo diseño de las butacas, donde el rojo predomina en la zona baja y el gris en la superior, así como la instalación del nombre del estadio en la fachada principal.

Las pruebas técnicas forman parte de un protocolo habitual previo a eventos de gran formato, donde la revisión minuciosa de sonido, iluminación, pantallas y logística busca garantizar la seguridad y el espectáculo para los asistentes.

FOTO DE ARCHIVO: Vista aérea
FOTO DE ARCHIVO: Vista aérea del Estadio Banorte, también conocido como Estadio Azteca, sede del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se convertirá en el primer estadio en albergar tres Copas Mundiales (1970, 1986 y 2026), en la Ciudad de México, México, el 17 de marzo de 2026. REUTERS/Luis Cortes/Foto de archivo

Remodelación y expectativas rumbo al Mundial 2026

El Estadio Banorte, conocido también como el Coloso de Santa Úrsula, permaneció cerrado desde mayo de 2024, tras albergar la final del Clausura entre América y Cruz Azul.

El cierre se extendió por casi dos años, periodo en el que se realizaron trabajos estructurales, renovación de gradas, modernización de accesos, instalación de nuevas pantallas y adecuaciones en el sistema de iluminación, en línea con las exigencias de la FIFA para la próxima Copa del Mundo. El último partido antes del cierre fue el 26 de mayo de 2024, día en el que América obtuvo su segundo título en camino al tricampeonato.

La reinauguración oficial ocurrirá el sábado 28 de marzo con el encuentro amistoso entre la Selección Mexicana y su similar de Portugal, partido que ha generado expectación ante la posibilidad de ver en acción a figuras internacionales en el renovado recinto.

El Estadio Azteca está a
El Estadio Azteca está a días de su reapertura para el México vs Portugal previo al Mundial 2026 (Ilustración Infobae México)

Además, el combinado nacional tiene programado enfrentar a Bélgica el martes 31 de marzo en el Soldier Field de Chicago, dentro de la misma fecha FIFA.

No obstante, la ausencia de Cristiano Ronaldo ha sido tema de conversación entre los aficionados, quienes esperaban la visita del astro portugués. El estadio se prepara, además, para albergar el partido inaugural del Mundial, programado para el 11 de junio de 2026 entre México y Sudáfrica, así como otros cuatro duelos de la fase de grupos, lo que refuerza su papel como uno de los escenarios centrales del certamen que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

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