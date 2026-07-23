Marcelo Ebrard recibe a Jamieson Greer para la tercera ronda de revisión del T-MEC: hoy se reúne con Sheinbaum

El embajador Jamieson Greer, Representante Comercial de Estados Unidos, llegó a México. Se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum y con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. (X/@m_ebrard)

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, llegó este miércoles a la Ciudad de México para encabezar la tercera ronda bilateral de la revisión del T-MEC. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, lo recibió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), y este jueves Greer tiene previsto reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Los equipos técnicos arrancaron el martes

Los equipos técnicos de ambos países abrieron formalmente los trabajos el martes 21 de julio. Greer llegó el miércoles para encabezar las conversaciones junto a Ebrard, quien lo recibió en el aeropuerto y publicó una fotografía del encuentro en su cuenta de X: “Dándole la bienvenida a Jamieson Greer, titular de la USTR, a la ronda de conversaciones para la revisión del TMEC en curso. Welcome to México”, escribió.

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(Captura de pantalla)

La Secretaría de Economía confirmó que las reuniones bilaterales abordan temas sobre acero, aluminio y sus derivados, industria automotriz, seguridad económica, trabajo, agricultura y servicios de pago electrónico.

También está previsto que Greer y Ebrard discutan las barreras comerciales identificadas en el Informe Nacional de Estimación Comercial sobre Barreras al Comercio Exterior de Estados Unidos.

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Es la primera vez que Greer encabeza en persona las conversaciones en territorio mexicano. Las dos rondas anteriores se realizaron en mayo en la Ciudad de México y del 16 al 17 de junio en Washington, D.C., donde ambos países avanzaron en reglas de origen y seguridad económica, y abrieron discusiones sobre agricultura, trabajo y medioambiente.

Greer promete avances antes de fin de año, pero las reglas de origen esperan hasta 2027

Antes de volar a México, Greer prestó testimonio ante el comité de Finanzas del Senado estadounidense. Fue directo sobre las prioridades de Washington en la mesa: “Queremos que las reglas de origen en el T-MEC sean muy sólidas, para incentivar la producción en Norteamérica en lugar de en otras regiones que tienen mucha capacidad excedente o prácticas no basadas en el mercado", declaró.

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Jamieson Greer, representante comercial de EEUU. REUTERS/Annabelle Gordon

El nudo más duro de esa exigencia es concreto: Estados Unidos propone que el 50% del valor de cada vehículo fabricado en la región provenga específicamente de territorio estadounidense, lo que elevaría el umbral de contenido regional hasta 82%. No se espera que ese punto se resuelva en esta ronda.

Greer también advirtió que fortalecer la aplicación de normas laborales y ambientales en relación con México “puede tomar tiempo”. Con eso, las reglas de origen quedan en la práctica postergadas para 2027.

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Pese a ello, el funcionario se mostró optimista sobre el corto plazo: “Confío en que antes de que termine el año podamos tener al menos opciones para que el presidente Trump y los líderes de Canadá y México consideren posibles acuerdos provisionales o medidas que cada país pueda adoptar por separado”, dijo al comité.

México, reacio a las revisiones anuales; Sheinbaum habló del T-MEC con Trump en el Mundial

El presidente Donald Trump, a la izquierda, saluda mientras la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, a la derecha, ríen durante la entrega del trofeo en la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina, el domingo 19 de julio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey, cerca de Nueva York. (Frank Gunn/The Canadian Press vía AP)

El T-MEC entró en vigor en 2020 durante el primer mandato de Trump. Al vencer el 1 de julio el plazo para renovarlo, la administración estadounidense declinó mantenerlo en su forma actual. En el primer semestre de 2026, México y Canadá propusieron extenderlo 16 años más, pero Trump objetó y activó un esquema de revisiones anuales hasta 2036.

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El gobierno mexicano busca que esas revisiones funcionen como una verificación del cumplimiento de compromisos, no como renegociaciones completas. El país también defiende conservar la ventaja arancelaria que permite que cerca del 85% de sus exportaciones entre sin gravámenes al mercado estadounidense.

Un día antes de que arrancaran los trabajos técnicos, Sheinbaum asistió a la final de la Copa Mundial en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, por invitación directa de Donald Trump. Fue el segundo encuentro cara a cara entre ambos mandatarios. La presidenta confirmó que aprovechó el momento para hablar del tema comercial: “Fueron pocos momentos, pero sí tuvimos oportunidad para poder comentar el tema comercial”, declaró.

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Nuevos aranceles a 60 países, telón de fondo de la negociación

EEUU busca aplicar más aranceles (AP Foto/Themba Hadebe, Archivo)

La visita de Greer se da en un contexto de doble presión. Un día antes de su llegada, advirtió que Washington prepara aranceles hacia 60 países por prácticas de trabajo forzoso. Sheinbaum pidió “esperar” y subrayó que esa figura —la sección 301— es distinta a los aranceles ya aplicados a México.

La Secretaría de Economía participó la semana pasada en una audiencia para exponer los argumentos de por qué Estados Unidos no debería imponer nuevos gravámenes a productos mexicanos: “Estamos esperando. Tuvo audiencia la Secretaría de Economía la semana pasada, si mal no recuerdo, para dar todos los argumentos de por qué no debe haber mayores aranceles a México, pero vamos a esperar”, indicó Sheinbaum.

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