Presunto ladrón es amarrado y golpeado por comerciantes en el centro del municipio de Nicolás Romero

Asaltante golpeado amarrado Nicolás Romero Eodmex inseguridad (especial)

Un hombre fue retenido, amarrado con cinta adhesiva transparente y golpeado por al menos dos personas en calles de la zona centro del municipio de Nicolás Romero, luego de ser señalado por un presunto robo. La agresión quedó registrada en un video que comenzó a circular ampliamente en redes sociales y ha generado indignación entre usuarios por la forma en que fue sometido.

En las imágenes se observa a la víctima inmovilizada con las muñecas sujetas a un tubo metálico mediante varias vueltas de cinta adhesiva. También tenía los tobillos atados y parte de la cabeza cubierta con el mismo material, lo que limitaba por completo su movilidad.

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Mientras permanecía inmovilizado, dos hombres le propinaron varios golpes con los puños y pies, principalmente en el abdomen y la espalda. El hombre no pudo defenderse debido a que se encontraba completamente atado.

Video de la agresión se viraliza en redes sociales

Comerciantes golpean y patean a presunto asaltante que estaba amarrado con cinta a un tubo, esto en el primer cuadro del palacio municipal de Nicolás Romero, minutos después, el detenido fue entregado a la policía local.

La grabación muestra que varias personas presenciaban la escena mientras el hombre permanecía sometido sin embargo, la difusión del material generó un amplio debate en redes sociales sobre los llamados actos de justicia por propia mano, sobre todo porque portaba una playera con el nombre de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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De acuerdo con versiones preliminares, el hombre habría sido acusado de cometer un robo en la zona comercial del municipio. No obstante, esa versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades, por lo que su presunta participación en algún delito continúa sin acreditarse.

Tras la difusión del video, diversos usuarios cuestionaron el uso de la violencia y recordaron que corresponde únicamente a las autoridades investigar los hechos y determinar la responsabilidad de cualquier persona mediante el debido proceso.

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Habría sido entregado a la Policía Municipal

Después de ser golpeado y humillado, el hombre fue entregado a elementos de la Policía Municipal para que quedara a disposición de las autoridades competentes.

Hasta el momento, el gobierno municipal ni la Fiscalía estatal, han emitido un posicionamiento oficial sobre lo ocurrido, ni han informado si se inició alguna investigación por la agresión cometida contra el hombre o por el presunto robo que motivó su retención.

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Tampoco se ha dado a conocer el estado de salud de la persona agredida ni si recibió atención médica tras la golpiza.

Los hechos ocurrieron cerca del Palacio Municipal

La alcaldesa Yoselin Mendoza, no se ha manifestado por estos hechos de violencia (Gob. Nicolás Romero/FB)

De acuerdo con la información difundida junto con el video, la retención ocurrió en el primer cuadro del municipio, a escasos metros del Palacio Municipal y de la Comisaría de Seguridad Pública local, una zona con constante presencia de ciudadanos y actividad comercial.

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La cercanía con instalaciones gubernamentales ha generado cuestionamientos sobre la respuesta de las autoridades y el tiempo que transcurrió antes de que intervinieran para controlar la situación.

Por ahora, las autoridades deberán esclarecer si el hombre efectivamente estuvo involucrado en algún ilícito y determinar las responsabilidades correspondientes tanto por el presunto robo como por la agresión y retención que quedaron registradas en video.

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La investigación permitirá establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y deslindar responsabilidades conforme a la ley, mientras el caso continúa generando reacciones entre habitantes del municipio y usuarios de redes sociales.