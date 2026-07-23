México

Checo Pérez apuesta por una actuación sólida en Hungría antes del parón de verano

El piloto mexicano confía que el nuevo paquete de mejoras van a contribuir en un buen resultado antes de pausar la temporada 2026 de la Fórmula 1

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Checo Pérez desde los pits de Cadillac
Checo Pérez desde los pits de Cadillac (X / Sergio Pérez )

Sergio Pérez Mendoza mantendrá los brazos firmes frente al volante. El corredor mexicano centra la mirada en conquistar su mejor puntaje de la temporada 2026 en el Gran Premio de Hungría, última carrera en el calendario oficial previo al inicio de las vacaciones de la Fórmula Uno.

Checo volverá a Hungaroring después de un infortunio abandono al son de catorce vueltas en el Gran Premio de Bélgica. Este fin de semana su escudería Cadillac confirmó su última caja de mejoras con la esperanza de dar un paso adelante en esta periodización.

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“Las carreras consecutivas representan un verdadero desafío para los equipos, especialmente cuando se trata de circuitos con características tan diferentes. El equipo está muy unido trabajando y esperamos llegar al parón de verano con una buena actuación en Hungría”, así lo desea Pérez Mendoza.

“Es complicado ir de una pista a otra, analizar la carrera anterior, preparar la siguiente, llevar nuevas actualizaciones al auto y, al mismo tiempo, sacar la mejor versión de nosotros mismos cuando la temporada avanza a este ritmo”, agregó el tapatío

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Aunque hay poco tiempo para planificar la siguiente carrera, Checo afirmó que todos están bien preparados para ofrecer una actuación distinta y mejorada en Hungría para irse descansar tranquilamente durante el mes que durará el parón de verano.

Actividad de Checo Pérez en el GP de Hungaroring

El piloto mexicano volverá a Bélgica con la escudería Cadillac
El piloto mexicano volverá a Hungría con la escudería Cadillac (X / Sergio Pérez)

Viernes 24 de julio

  • Práctica 1: 5:30 a.m.
  • Práctica 2: 9:00 a.m.

Sábado 25 de julio

  • Práctica 3: 4:30 a.m.
  • Calificación: 8:00 a.m.

Domingo 26 de julio

  • Gran Premio de Hungría: 7:00 a.m.

Cabe mencionar que todos los horarios para ver a Sergio Pérez en el Gran Premio de Hungría son en el tiempo del centro de la República Mexicana. La transmisión estará a cargo por la señal de Sky Sports, Izzi TV y F1 TV.

Así le ha ido a Checo Pérez en el Gran Premio de Hungría

Sergio Pérez El mexicano Sergio Pérez (Cadillac) arrancará 17 en la Sprint.
El mexicano Sergio Pérez (Cadillac) arrancará fuerte en el Gran Premio de Hungría.( X / Sergio Pérez)
  • 2011Sauber (15º posición)
  • 2012Sauber (14º lugar)
  • 2013McLaren (9º escalón)
  • 2014Force India (Abandonó)
  • 2015Force India (Abandonó)
  • 2016Force India (11º asiento)
  • 2017Force India (8º puesto)
  • 2018Force India (14º nivel)
  • 2019Racing Point (11º ocupación)
  • 2020Racing Point (7º sitio)
  • 2021Red Bull (Abandonó)
  • 2022Red Bull Racing (5º ubicación)
  • 2023Red Bull Racing (3° lugar)
  • 2024Red Bull Racing (7° posición)

Resultados de Checo Pérez en lo que va de la temporada 2026

Pérez Mendoza intentará sumar sus primeros puntos en Bélgica
Pérez Mendoza intentará sumar sus primeros puntos en Hungaroring(X / Sergio Pérez)
  1. Gran Premio de Australia: 16º ocupación.
  2. Gran Premio de China: 15º lugar.
  3. Gran Premio de Japón: 17º nivel.
  4. Gran Premio de Miami: 16º escalón.
  5. Gran Premio de Canadá: Abandonó la competencia.
  6. Gran Premio de Mónaco: 15º posición(por penalización).
  7. Gran Premio de Barcelona: 14º sitio.
  8. Gran Premio de Austria: 21º lugar.
  9. Gran Premio de Gran Bretaña: 14º peldaño.
  10. Gran Premio de Bélgica: Abandonó la carrera.

¿Cuántas carreras se van a celebrar tras el parón veraniego?

Fórmula 1 México
Público mexicano presente en el GP de México. (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

La Fórmula Uno acabará sus actividades el domingo 26 de julio y retomará sus festividades hasta el domingo 23 de agosto. A partir de esa fecha quedarán once competiciones por recorrer, entre ellos el Gran Premio de la Ciudad de México, del 30 de octubre al 1 de noviembre, desde el Autódromo de Hermanos Rodríguez.

  1. Gran Premio de Países Bajos: 23 de agosto del 2026
  2. Gran Premio de Italia: 6 de septiembre del 2026
  3. Gran Premio de España: 13 de septiembre del 2026
  4. Gran Premio de Azerbaiyán: 26 de septiembre del 2026
  5. Gran Premio de Singapur: 11 de octubre del 2026
  6. Gran Premio de los Estados Unidos: 25 de octubre del 2026
  7. Gran Premio de México: 1 de noviembre del 2026
  8. Gran Premio de Brasil: 8 de noviembre del 2026
  9. Gran Premio de Las Vegas: 21 de noviembre del 2026
  10. Gran Premio de Qatar: 29 de noviembre del 2026
  11. Gran Premio de Abu Dabi: 6 de diciembre del 2026

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