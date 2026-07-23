De Laura Bozzo a Fátima Bosch: artistas e influencers piden justicia por Rocky, el perrito que murió tras ser arrastrado en Saltillo

El perrito no sobrevivió a las lesiones cervicales y su muerte generó una ola de exigencias de justicia en redes sociales. (Captura de pantalla Laura Bozzo / Fátima Bosch/ Lupita Jones)

Rocky, perro de la raza Gran Pirineo de 14 años, murió este miércoles 22 de julio a las 9:05 horas en el hospital veterinario Pets Care de Saltillo, Coahuila, cuatro días después de que su dueña, identificada como Liliana “N”, lo arrastrara con una camioneta de lujo por las calles del fraccionamiento Villas de San Miguel. El animal no resistió ya que sufrió un trauma medular agudo con daño neurológico irreversible. Liliana “N” permanece detenida y sujeta a proceso ante un juez de control de la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Su esposo, Jorge “N”, también fue detenido por obstaculizar la investigación.

Veterinaria confirma la muerte de Rocky por trauma medular agudo

El director médico de Pets Care, el médico veterinario Humberto Baca, comunicó el deceso con un mensaje de duelo. “A las 9:05 del día de hoy Rocky dejó de tener signos vitales”, anunció.

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Baca explicó que el diagnóstico presuntivo desde que el perro ingresó al hospital fue un trauma medular agudo, “sin duda causado por las lesiones por arrastre que sufrió principalmente a nivel cervical”. La inestabilidad fisiológica del animal impidió practicarle una tomografía o resonancia magnética. “Perdió la capacidad para concentrar oxígeno, por lo que fue colocada una punta nasal”, detalló. Cerró su comunicado con estas palabras: “La atención médica fue oportuna, fue ética, fue con mucho amor”.

Dos personas fueron detenidas en el caso del perro Rocky en Saltillo: Liliana N. como presunta autora material del maltrato, y Jorge N. por obstaculizar la investigación y amenazar a la autoridad. (Captura de pantalla Facebook Dignidad Animal.Oficial)

El caso Rocky: qué ocurrió el 18 de julio en el fraccionamiento Villas de San Miguel

El sábado 18 de julio, videos difundidos en redes sociales mostraron a Rocky siendo arrastrado por una camioneta en el fraccionamiento Villas de San Miguel, en Saltillo. Las imágenes se viralizaron de inmediato y usuarios de grupos de Facebook identificaron a Liliana “N” como la presunta responsable.

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La asociación civil Dignidad Animal interpuso la denuncia formal que activó la investigación. La Fiscalía General de Coahuila señaló en su comunicado que actuó “derivado de una serie de denuncias ciudadanas y publicaciones en redes sociales en las que se manifiesta un maltrato evidente a un ser sintiente”. La propia Liliana “N” habría difundido mensajes en un grupo vecinal asegurando que no se había percatado de que Rocky no viajaba dentro del vehículo.

Dos detenidos: Liliana “N” como presunta autora y Jorge “N” por obstaculizar la investigación

El perro Gran Pirineo, de 14 años, murió por un trauma medular agudo provocado por el arrastre. Su dueña, Liliana "N", enfrenta cargos ante la Fiscalía de Coahuila. (Captura de pantalla Facebook Pets Care)

La Agencia de Investigación Criminal detuvo primero a Jorge “N”, esposo de Liliana “N”, por obstaculizar las diligencias ministeriales y proferir amenazas contra la autoridad. Horas después cayó la presunta autora material del maltrato. “Será en las siguientes horas cuando se determine la situación procesal legal de los participantes en los hechos referidos”, advirtió la Fiscalía en su tarjeta informativa. Los cargos formales quedan en manos del juez de control.

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Artistas y figuras públicas piden justicia por Rocky en redes sociales

La muerte del perro detonó una ola de pronunciamientos en redes sociales. El youtuber Luisito Comunica fue uno de los primeros en alzar la voz: “¿Ya vieron el caso del perrito Rocky que pasó en Coahuila, en México? Una señora, toda loca, amarró al perro en el coche y luego lo arrastró. Qué p*nch* horrible, o sea, neta, cómo hay gente tan horrible. No, no, es inconcebible, es inconcebible”.

La actriz Paty Maqueo describió la impotencia que le genera el caso: “Liliana N. no solo jaló a Rocky, sino que también decidió hacerlo, después, tres veces. Me da tanta impotencia no poder hacer nada más. Espero que caiga todo el peso de la justicia hacia Liliana N. Con esto solo confirmo que ni todo el dinero del mundo da la educación. Esta persona está enferma y espero que el poder no le gane a la justicia”.

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Un perro de raza grande y pelaje blanco se encuentra sobre un mar de nubes, con alas doradas a sus costados y una aureola sobre su cabeza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fátima Bosch publicó un mensaje en el que llama a la sociedad a reaccionar: “Perdón a todos los animalitos que han conocido el miedo, el dolor y la crueldad por culpa de los seres humanos, sin tener voz para pedir ayuda ni poder defenderse. Estas cosas nos rompen el corazón y nos recuerdan la decadencia de una sociedad que necesita urgentemente recuperar la empatía y el respeto por la vida”.

Lupita Jones convoca a marcha en Saltillo y exige castigo ejemplar para Liliana “N”

La ex Miss Universo Lupita Jones convocó a una concentración en la Plaza de Armas de Saltillo a las 19:00 horas del miércoles 22 de julio. “Me llena de una gran tristeza y dolor ver la ruindad que existe en el ser humano. No solo por él, sino por miles, millones de animalitos que todos los días sufren en este país. A las autoridades de Coahuila, de verdad, un castigo ejemplar. Que no valgan influencias, que no valgan compadrazgos y amiguismos”, exigió.

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Laura Bozzo anuncia que seguirá el caso y califica de “asesina” a la detenida

Laura Bozzo reaccionó a través de su perfil de Instagram con un videoclip: “Me acabo de enterar de la historia de Rocky y estoy en estado de shock. ¿Cómo puede ser que una mujer que se pelea con el marido amarre a Rocky, lo atropelle tres veces hasta dejarlo prácticamente muerto? Rocky murió desgraciadamente, pero su historia no va a quedar así, porque yo, a partir de hoy, estaré apoyando todo este caso con todas mis fuerzas y energías. Porque esto no se va a quedar así. !Asesina, maldita!”.

Tras el fallecimiento del perrito Rocky la veterinaria Pets Care organizó una reunión de despedida el mismo miércoles 22 de julio. Familias, niños y activistas se congregaron para dar el último adiós al perro, que fue despedido con mariachi.

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