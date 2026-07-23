Danna Paola rompe el silencio sobre la supuesta pelea de Belinda con Kenia Os

Danna en 'La Revuelta' (RTVE)

Danna rompió el silencio en sus redes sociales luego de la polémica que se desató en las últimas horas, tras los rumores de una supuesta pelea entre Belinda y Kenia Os, la cual fue negada por la nacida en España en sus redes.

El conflicto estalló después de una entrevista con Vogue, donde la cantante habló de su próxima colaboración con Danna y dijo: “Creo que en México nunca se han juntado dos pop stars para hacer música, a veces los egos están muy por arriba del talento o de los proyectos”. Esa frase desató reclamos de seguidores de Kenia Os, quienes señalaron que Belinda omitió a la cantante pese a que ambas ya lanzaron “Jackpot”, incluido en Indómita de 2025.

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La polémica creció con otro episodio durante un partido de la Selección Mexicana en el Estadio Azteca, en el contexto del Mundial 2026. Belinda y Kenia Os coincidieron en el recinto, pero no aparecieron juntas, y esas imágenes circularon como supuesto indicio de distanciamiento.

(Facebook Belinda / Kenia Os / Danna)

Usuarios en Instagram y X revisaron publicaciones viejas, likes y ausencias para sostener una teoría de enemistad que ninguna de las dos artistas había confirmado. La discusión reactivó una dinámica frecuente alrededor del pop femenino mexicano: rivalidades atribuidas por medios y fandoms a sus figuras más visibles.

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Danna publicó un comunicado sobre la polémica de Belinda y Kenia Os

Ante esta situación, Danna sacó un comunicado en redes sociales pidiendo que sus fans hagan caso omiso a todos los comentarios negativos en torno a ella y sus compañeros, ya que desea que su fandom sólo comparta buenas vibras.

Además, la cantante mexicana aseguró que no existe ningún tipo de competencia entre sus colegas, como muchas veces los fans o los medios desean que exista; ya que considera que existen lugares para todas.

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Comunicado de Danna en redes sociales sobre la polémica de Kenia Os y Belinda (Instagram/@danna)

Belinda dijo que la supuesta enemistad con Danna fue “ficticia”

Ante la presión, Belinda respondió a un comunicador en redes sociales y acotó el sentido de su declaración. “Siempre se ha creado una enemistad ficticia, específicamente entre Danna y yo, y jamás pensé que lograríamos esta colaboración en la cual todo se alineó para que así fuera”, escribió.

La cantante añadió que las colaboraciones entre mujeres son más comunes desde hace poco tiempo. “También recordemos que, hasta hace poco, las colaboraciones entre mujeres empezaron a ser más frecuentes, y eso me da mucha felicidad”.

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Después pidió frenar los rumores y las confrontaciones entre fanáticos. “Pido que dejen de inventar cosas y de tratar de ponernos en contra, tanto a nosotras como a los fandoms. Yo siempre me mantengo al margen de las difamaciones, pero en este caso, al tratarse de mujeres, sentí necesario hacer este comentario”.

Sobre Kenia Os, Belinda fue directa y descartó cualquier ruptura. “A Kenia le tengo muchísimo cariño y un profundo respeto. Tenemos una colaboración juntas que se llama Jackpot y una relación muy bonita”, escribió.

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El video que muestra a Belinda y Kenia Os ignorándose durante un partido de la selección mexicana en el Mundial 2026 detonó una nueva ola de especulaciones sobre un posible distanciamiento entre ambas.

Ese mensaje se sumó a otras interacciones recientes entre ambas. Días antes, Belinda comentó una publicación de Instagram de Kenia Os; después, en un carrusel de fotos con el mensaje “Paz, salud y prosperidad”, le dejó una respuesta sin ambigüedad: “Qué bonita, te quiero”.

El tema de Belinda, Danna y Kenia Os sigue detenido por la disquera

La canción que Belinda, Danna y Kenia Os grabaron entre agosto y septiembre de 2025 no tiene fecha de estreno. El proyecto, al que la prensa llamó “Blackout mexicano” y que fue anunciado en octubre de 2025 en un episodio de Apple Music Radio, quedó detenido por trabas administrativas dentro de las disqueras.

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Fue Kenia Os quien explicó esa pausa en el programa radial Cara C en España. “La canción se paró por problemas administrativos”, dijo, y precisó que la decisión vino de Sony Music, no de un conflicto entre las tres artistas. “No podemos controlarlo, vamos a soltarlo, ya una vez que la disquera lo revise y apruebe, estoy dentro”.

La cantante Kenia Os habló sobre la pausa en la colaboración con Danna y Belinda. (Composición fotográfica-Cuartoscuro)

Danna también atribuyó el freno a “cositas administrativas”, sin dar más detalles. En cambio, la periodista Martha Figueroa sostuvo en su pódcast una versión distinta: según ella, el tema originalmente era de Kenia Os y las diferencias en la forma de trabajar durante el proceso habrían complicado su salida. Ninguna de las cantantes confirmó esa versión.

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Mientras la colaboración entre las tres sigue congelada, Belinda y Danna avanzan en un proyecto aparte. El 5 de julio de 2026 grabaron el videoclip de su dueto, una producción distinta a la canción que permanece detenida.