México

Primera detenida en el caso Dafne Zapata Quintos: quién es Danna Yanina “N” y qué papel tenía en la Academia Militarizada Marina Doenitz

La captura marca el primer avance judicial en la investigación por la muerte de la adolescente de 13 años durante un campamento en Ciudad Madero

Guardar
Google icon
La joven de 18 años, que presuntamente está involucrada en el homicidio de Dafne Zapata Quintos, sería exalumna y auxiliar de la Academia Militarizada de Marina Doenitz. (Redes sociales)
La joven de 18 años, que presuntamente está involucrada en el homicidio de Dafne Zapata Quintos, sería exalumna y auxiliar de la Academia Militarizada de Marina Doenitz. (Redes sociales)

La Fiscalía General del Estado de Tamaulipas detuvo la noche de este miércoles a Danna Yanina “N”, quien presuntamente estaría involucrada en el homicidio de Dafne Zapata Quintos, la adolescente de 13 años que murió durante un campamento de verano en la Academia Militarizada de Marina Doenitz, en Ciudad Madero.

De acuerdo con medios locales como Hoy Tamaulipas, la joven de 18 años es una exalumna del plantel que actuaba como auxiliar del área femenil al momento de los hechos.

PUBLICIDAD

Fue a declarar y salió detenida

Danna Yanina “N” acudió este miércoles de manera voluntaria a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razón de Género para rendir su declaración ministerial por el caso.

Qué le pasó a Dafne Zapata Quintos: la adolescente de 13 años murió en la Academia Militarizada Doenitz de Ciudad Madero, Tamaulipas. (Redes sociales)
Qué le pasó a Dafne Zapata Quintos: la adolescente de 13 años murió en la Academia Militarizada Doenitz de Ciudad Madero, Tamaulipas. (Redes sociales)

Una vez dentro, según Milenio, le fue notificada y ejecutada una orden de aprehensión previamente emitida por un juez de control. Posta MX confirmó que la joven fue detenida por agentes de la Policía Investigadora en el municipio de Tampico y trasladada a la sede de la Fiscalía en Ciudad Madero a bordo de un vehículo oficial.

PUBLICIDAD

Un video que se viralizó en redes sociales mostró que llegó con el rostro cubierto, la cabeza agachada y vestía pantalón de entrenamiento azul marino, tenis negros y una blusa azul marino. Una agente femenina la sujetaba del brazo, flanqueada por dos elementos masculinos de la corporación.

Al ingresar al inmueble fue remitida de inmediato al área médica para la certificación de su estado de salud. En el exterior de la Fiscalía permanecieron su padre y su abogado defensor, quien sólo confirmó que la detención estaba ligada a dicho caso.

Hasta el momento, la Fiscalía de Tamaulipas no ha informado oficialmente los delitos que se le imputan ni ha dado detalles sobre su participación en los hechos.

De manera extraoficial, Milenio señala que Danna Yanina “N” se desempeñaba como auxiliar de Estrella Mora, identificada públicamente como “Estrellita”, la coordinadora del área femenil de la academia que mantuvo comunicación con Alejandra Quintos, madre de Dafne, durante los cuatro días que la menor permaneció en el campamento.

(Crédito: Facebook | Alejandra Quintozz)
(Crédito: Facebook | Alejandra Quintozz)

Posta MX agrega que Danna Yanina era exalumna de la propia academia: había cursado ahí la preparatoria y recién había concluido el bachillerato.

Su detención convierte a Danna Yanina en la primera persona imputada formalmente en el caso, que la Fiscalía investiga bajo el protocolo de feminicidio desde el 17 de julio, cuando el cuerpo de Dafne fue entregado a su madre. El certificado de defunción de la adolescente clasifica su muerte como homicidio y establece como causa “asfixia por sumersión”.

Sheinbaum aclara que academia no depende de la Sedena

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el caso en su mañanera y aclaró que la Academia Militarizada de Marina Doenitz no tiene ningún vínculo con la Secretaría de la Defensa Nacional.

Academia Militarizada Marina Doenitz (X/@PandadelAmorXXI)
Academia Militarizada Marina Doenitz (X/@PandadelAmorXXI)

“No depende de la Secretaría de la Defensa, es decir, son centros estatales de educación que tienen una formación con base militar, con una estricta disciplina, y es el gobierno del Estado el que debe hacer todas las investigaciones y revisar cómo están operando estos centros”, declaró durante la conferencia del 22 de julio.

La institución es privada, está vinculada a la Secretaría de Educación de Tamaulipas y opera con registro oficial. Su matrícula es de 14 alumnos en total distribuidos en tres grados de secundaria, de acuerdo con datos del Sistema Integral de Información Educativa.

Temas Relacionados

Dafne Zapata QuintosAcademia Militarizada Marina DoenitzTamaulipasCiudad MaderoHomicidiomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Melate, Revancha y Revanchita resultados del sorteo de hoy miércoles 22 de julio

El sorteo Melate se lleva a cabo tres veces a la semana, todos los miércoles, viernes y domingo, después de las 21:00 horas. Estos son los ganadores del sorteo 4242 dados a conocer por la Lotería Nacional

Melate, Revancha y Revanchita resultados del sorteo de hoy miércoles 22 de julio

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 23 de julio: monzón provocará lluvias y vientos fuertes

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 23 de julio: monzón provocará lluvias y vientos fuertes

La SIP condena asesinato del periodista Alejandro Leyva Aguilar en México y urge medidas contra la violencia e impunidad

Francisco Alejando Leyva Aguilar denunció amenazas de muerte ante la FGR un año antes de ser asesinado

La SIP condena asesinato del periodista Alejandro Leyva Aguilar en México y urge medidas contra la violencia e impunidad

Caos vial por inundaciones en Indios Verdes: lluvias colapsan Insurgentes Norte y dejan varados a cientos de usuarios

Las intensas lluvias afectaron la circulación vehicular del transporte público de la zona norte y los usuarios debieron caminar sobre las abnegaciones

Caos vial por inundaciones en Indios Verdes: lluvias colapsan Insurgentes Norte y dejan varados a cientos de usuarios

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 23 de julio de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 23 de julio de 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Activan sesión permanente de seguridad en Morelos tras asesinato del alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero

Activan sesión permanente de seguridad en Morelos tras asesinato del alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de julio: asesinan a balazos al periodista Alejandro Leyva en Oaxaca

Riña en penal de Aguaruto deja un interno muerto por arma blanca

Fiscalía CDMX lleva más de 59 mil intervenciones en siete años con las Unidades Criminalísticas de Proximidad

Gritos de auxilio revelan secuestro en Tijuana y dejan siete detenidos, cinco de ellos menores de edad

ENTRETENIMIENTO

De Laura Bozzo a Fátima Bosch: artistas e influencers piden justicia por Rocky, el perrito que murió tras ser arrastrado en Saltillo

De Laura Bozzo a Fátima Bosch: artistas e influencers piden justicia por Rocky, el perrito que murió tras ser arrastrado en Saltillo

Danna Paola rompe el silencio sobre la supuesta pelea de Belinda con Kenia Os

Aldo Rendón y Arantza Ruiz protagonizan la primer pelea de La Casa de los Famosos México 2026

Esta es la única pantalla IMAX en México que proyecta La Odisea de Nolan al 100%

Wendy Guevara asegura que Adrián Marcelo no se le antoja aunque él esté obsesionado con ella

DEPORTES

Checo Pérez apuesta por una actuación sólida en Hungría antes del parón de verano

Checo Pérez apuesta por una actuación sólida en Hungría antes del parón de verano

Canelo Álvarez se excusa por su derrota ante Crawford: “Mi mente no estaba ahí”

América está interesado en David Vázquez, promesa de la MLS

Quién es Antonio Portales, mexicano que disputará la Champions League tras fichar en Europa

La millonaria cifra que recibirá Tigres por Ángel Correa si se cumple el acuerdo con River Plate