Primera detenida en el caso Dafne Zapata Quintos: quién es Danna Yanina “N” y qué papel tenía en la Academia Militarizada Marina Doenitz

La joven de 18 años, que presuntamente está involucrada en el homicidio de Dafne Zapata Quintos, sería exalumna y auxiliar de la Academia Militarizada de Marina Doenitz. (Redes sociales)

La Fiscalía General del Estado de Tamaulipas detuvo la noche de este miércoles a Danna Yanina “N”, quien presuntamente estaría involucrada en el homicidio de Dafne Zapata Quintos, la adolescente de 13 años que murió durante un campamento de verano en la Academia Militarizada de Marina Doenitz, en Ciudad Madero.

De acuerdo con medios locales como Hoy Tamaulipas, la joven de 18 años es una exalumna del plantel que actuaba como auxiliar del área femenil al momento de los hechos.

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Fue a declarar y salió detenida

Danna Yanina “N” acudió este miércoles de manera voluntaria a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razón de Género para rendir su declaración ministerial por el caso.

Qué le pasó a Dafne Zapata Quintos: la adolescente de 13 años murió en la Academia Militarizada Doenitz de Ciudad Madero, Tamaulipas. (Redes sociales)

Una vez dentro, según Milenio, le fue notificada y ejecutada una orden de aprehensión previamente emitida por un juez de control. Posta MX confirmó que la joven fue detenida por agentes de la Policía Investigadora en el municipio de Tampico y trasladada a la sede de la Fiscalía en Ciudad Madero a bordo de un vehículo oficial.

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Un video que se viralizó en redes sociales mostró que llegó con el rostro cubierto, la cabeza agachada y vestía pantalón de entrenamiento azul marino, tenis negros y una blusa azul marino. Una agente femenina la sujetaba del brazo, flanqueada por dos elementos masculinos de la corporación.

Al ingresar al inmueble fue remitida de inmediato al área médica para la certificación de su estado de salud. En el exterior de la Fiscalía permanecieron su padre y su abogado defensor, quien sólo confirmó que la detención estaba ligada a dicho caso.

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Hasta el momento, la Fiscalía de Tamaulipas no ha informado oficialmente los delitos que se le imputan ni ha dado detalles sobre su participación en los hechos.

De manera extraoficial, Milenio señala que Danna Yanina “N” se desempeñaba como auxiliar de Estrella Mora, identificada públicamente como “Estrellita”, la coordinadora del área femenil de la academia que mantuvo comunicación con Alejandra Quintos, madre de Dafne, durante los cuatro días que la menor permaneció en el campamento.

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(Crédito: Facebook | Alejandra Quintozz)

Posta MX agrega que Danna Yanina era exalumna de la propia academia: había cursado ahí la preparatoria y recién había concluido el bachillerato.

Su detención convierte a Danna Yanina en la primera persona imputada formalmente en el caso, que la Fiscalía investiga bajo el protocolo de feminicidio desde el 17 de julio, cuando el cuerpo de Dafne fue entregado a su madre. El certificado de defunción de la adolescente clasifica su muerte como homicidio y establece como causa “asfixia por sumersión”.

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Sheinbaum aclara que academia no depende de la Sedena

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el caso en su mañanera y aclaró que la Academia Militarizada de Marina Doenitz no tiene ningún vínculo con la Secretaría de la Defensa Nacional.

Academia Militarizada Marina Doenitz (X/@PandadelAmorXXI)

“No depende de la Secretaría de la Defensa, es decir, son centros estatales de educación que tienen una formación con base militar, con una estricta disciplina, y es el gobierno del Estado el que debe hacer todas las investigaciones y revisar cómo están operando estos centros”, declaró durante la conferencia del 22 de julio.

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La institución es privada, está vinculada a la Secretaría de Educación de Tamaulipas y opera con registro oficial. Su matrícula es de 14 alumnos en total distribuidos en tres grados de secundaria, de acuerdo con datos del Sistema Integral de Información Educativa.