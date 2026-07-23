Aldo Rendón y Arantza Ruiz protagonizan la primer pelea de La Casa de los Famosos México 2026

Arantza Ruiz y Aldo Rendón protagonizaron el primer conflicto de la temporada (Imagen Ilustrativa Infobae)

A días del estreno de La Casa de los Famosos México 2026, Arantza Ruiz y Aldo Rendón protagonizaron el primer roce público entre habitantes de la casa.

La polémica entre dos de los habitantes confirmados se derivo por la disputa del emoji de diamante durante sus respectivas presentaciones, un distintivo que terminó en manos del stylist.

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Durante la presentación oficial de Arantza como nueva integrante del programa y tras ser cuestionada por el emoji que la representa, la actriz sin dudarlo escogió el emoji de diamante, sin saber que Aldo Rendón ya lo había elegido anteriormente.

Durante la transmisión Wendy Guevara la interrumpió mencionándole que ese emoji ya tenia dueño, Aldo Rendón, señalando que Aldo es bien “inventada”.

“Ya ves que es bien inventada Aldo, ya ves que siempre anda adiamantada y todo”, mencionó la ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México.

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Sin embargo, la actriz y gamer tuvo que cambiar su elección, optando por seleccionar una flor de loto, este momento significo para algunos usuarios como el primer roce de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México.

La joven actriz se une al elenco de La Casa de los Famosos México (Ig: arantzaruiz_)

¿Qué dijo Aldo Rendón sobre la elección?

Tras la presentación de Arantza Ruiz, Aldo Rendón fue cuestionado por la elección de la actriz y con qué emoji quería ser apoyado, a lo que respondió que con cualquiera.

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“¿Con qué emoji? El que quieran, me lo andaba quitando esa inmunda, que no sé ni quién es. ¡Es mío, los diamantes!, Me da igual, con el que quieran, con que me apoyen", comentó el stylist.

Tras esta declaración muchos usuarios en redes sociales criticaron la forma en la que Aldo Rendón se refirió de Arantza Ruiz.

(Instagram)

La respuesta de Aldo Rendón

Tras los comentarios en redes sociales criticando su reacción, Aldo compartió un vídeo en sus redes sociales pidiendo a la gente que no se ataque por su forma de hablar, ya que tiene un vocabulario peculiar.

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“De repente los lleva a unos niveles bien ridículos”, comentó el stylist.

Asegurando que para él la palabra inmunda no es un insulto, ya que suele usarlo para referirse a algo que lo llena de ternura y que ama.

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“Para mi inmundo es como decir mi amor, te amo te adoro”, señaló Aldo.

Aseguró que sus amigos le dieron ese significado y le gustó tanto que no duda en usarlo cada que se le presenta la oportunidad.

“Hay miles de inmundos en mi vida que son parte de mi corazón, no se ataquen por mam*d*as” , concluyó Aldo Rendón.

Tras este video, los usuarios coinciden en que el momento ya es considerado como la primer pelea de esta temporada a pesar de que se llevó con humor. El propio Aldo bromeó con que ahí se había dado el primer enfrentamiento rumbo al reality.

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Aldo Rendón habla sobre el significado que él le da a la palabra "inmunda". Video: Instagram/aldorendon

¿Cuándo inicia la Casa de los Famosos México 2026?

La Casa de los Famosos México iniciará el próximo 26 de julio a las 8:30 de la noche, hora de la Ciudad de México. La transmisión se podrá seguir a través de El Canal de las Estrellas y la plataforma ViX.

Por su parte, el contenido 24/7 únicamente se podrá encontrar en la plataforma de ViX.

Ya se acerca la nueva temporada de La Casa de los Famosos México (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quiénes son los participantes confirmados hasta el momento?

Hasta el momento ya han sido revelados quince participantes para la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México.

Ernesto Laguardia : Actor y conductor con amplia experiencia en televisión.

Karina Torres : Influencer y activista conocida como “La Licenciada”, integrante del colectivo Las Perdidas.

Ximena Herrera : Actriz, modelo y cantante boliviana con trayectoria en telenovelas y series.

Aldo Rendón : Stylist y consultor de moda, referente en el mundo del espectáculo y redes sociales.

Moisés Peñaloza : Actor y modelo, reconocido por su participación en telenovelas y realities.

Cynthia Klitbo : Actriz de teatro, cine y televisión, con décadas de carrera y presencia mediática.

Yahir : Cantante y actor, ex participante de La Academia y figura en musicales y novelas.

Flor Vigna : creadora de contenido argentina, boxeadora amateur, modelo de OnlyFans y cantante

Masad Altamimi : Creador de contenido de origen árabe, conocido en TikTok y por su presencia mediática.

Arantza Ruiz : Actriz, cantante y gamer, con una comunidad digital activa y papeles en telenovelas.

Ese Pérez: creador de contenido, comediante.

Fede Vigevani: creador de contenido para niños, hace retos extremos, historias de terror y bromas de alto riesgo.

Brianda Deyanara : influencer que participó en el colectivo 404 Girls.

Memo Schutz: comentarista y periodista deportivo en TUDN

Yanet García: conocida como ‘La chica del clima’, modelo de OnlyFans y coach fitness

A pesar de que el primer desencuentro de la temporada se dio de forma relajada y cómica se espera polémica dentro de la casa prometiendo una de las mejores temporadas hasta ahora.

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