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TEPJF confirma que el partido PAZ ofreció despensas a cambio de asistir a asambleas: mantiene multas del INE

Se vulneró el derecho de libre afiliación al ofrecer despensas durante asambleas en Jalisco

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TEPJF confirma multas al partido PAZ por ofrecer despensas por asistir a asambleas (Foto: Facebook)
TEPJF confirma multas al partido PAZ por ofrecer despensas por asistir a asambleas (Foto: Facebook)

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que la organización Construyendo Sociedades de Paz, actualmente registrada como el partido político PAZ, incurrió en prácticas indebidas al ofrecer despensas a cambio de que ciudadanos asistieran a asambleas realizadas durante su proceso para obtener el registro como partido político nacional.

Con esta resolución, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral ratificó parte de las sanciones impuestas previamente por el Instituto Nacional Electoral (INE), al considerar que la entrega o promesa de apoyos alimentarios afectó el derecho de la ciudadanía a ejercer de manera libre su afiliación y participación política.

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TEPJF confirma multas por entrega de despensas

Durante la sesión pública, las magistradas y magistrados de la Sala Superior resolvieron mantener las multas por un monto de 67 mil 884 pesos, al acreditarse que existió el ofrecimiento y la entrega de dádivas en dos asambleas distritales celebradas en Tala y San Pedro Tlaquepaque, en el estado de Jalisco.

El Tribunal concluyó que las pruebas reunidas por el INE fueron suficientes para demostrar que la organización condicionó la participación de algunas personas mediante la promesa de recibir despensas, una práctica que la legislación electoral prohíbe por representar un incentivo indebido para participar en actividades partidistas.

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La resolución subraya que estas conductas vulneran el principio de libertad con el que la ciudadanía debe decidir si participa o no en la creación de un partido político.

Actas, publicaciones y testimonios respaldaron la investigación

TEPJF
El Tribunal Electoral reafirmó la multa de un monto de 67 mil 884 pesos al PAZ (Crédito: X/@TEPJ_informa)

En el caso de la asamblea realizada en Tala, el proyecto presentado por el magistrado Gilberto Bátiz destacó la existencia de un acta elaborada por personal del INE.

En dicho documento quedaron asentadas las manifestaciones de diversas personas que preguntaban dónde podrían recoger la despensa que, presuntamente, les había sido prometida por asistir al evento.

Además, la investigación incluyó una publicación difundida en Facebook donde se ofrecía una despensa gratuita en un sitio cercano al lugar donde se desarrollaba la asamblea partidista.

El INE complementó las indagatorias mediante entrevistas realizadas en diversos domicilios, cuyos testimonios fortalecieron la conclusión de que existió un ofrecimiento de apoyos alimentarios vinculado con la asistencia al acto político.

Videos reforzaron las pruebas en Tlaquepaque

En la asamblea celebrada en San Pedro Tlaquepaque, las autoridades electorales reunieron evidencia adicional consistente en videos que mostraban el presunto ofrecimiento de despensas a los asistentes.

Estas grabaciones fueron consideradas elementos suficientes para acreditar que la organización utilizó incentivos materiales para atraer personas a las asambleas requeridas durante el procedimiento para constituirse como partido político nacional.

El Tribunal coincidió con la valoración realizada por el INE y determinó que las pruebas eran consistentes para confirmar la responsabilidad de la agrupación en estos hechos.

Revocan parte de las sanciones relacionadas con aportaciones

Paz, el partido conservador que es aliado de Morena y mantiene a líderes del extinto PES. (Foto: Facebook)
Paz, el partido conservador que es aliado de Morena y mantiene a líderes del extinto PES. (Foto: Facebook)

En un expediente distinto, la Sala Superior también analizó diversas sanciones impuestas por el INE a la misma organización por irregularidades detectadas durante la fiscalización de sus ingresos y gastos.

De acuerdo con el expediente, el INE había acreditado 25 faltas formales y 17 faltas sustanciales, mientras que la organización impugnó cuatro conclusiones específicas y las sanciones derivadas del resto de las observaciones.

Tras revisar el caso, el Tribunal Electoral revocó tres conclusiones relacionadas con depósitos en efectivo y ordenó al Instituto Nacional Electoral aceptar la documentación presentada por la organización para justificar dichas aportaciones.

Con ello, el INE deberá emitir una nueva determinación respecto a esos movimientos financieros, aunque las sanciones vinculadas con el ofrecimiento de despensas permanecen firmes.

Construyendo Sociedades de Paz es la organización que posteriormente obtuvo su registro como el partido PAZ. Sus impulsores participaron anteriormente en la conformación de los partidos Encuentro Social (PES) y Encuentro Solidario (PES), institutos políticos que en distintos momentos fueron señalados por presuntamente mantener vínculos con grupos ligados a iglesias evangélicas.

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