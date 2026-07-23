Activan sesión permanente de seguridad en Morelos tras asesinato del alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero

La Mesa de Coordinación Estatal de Morelos se declaró en sesión permanente tras el asesinato del alcalde Valentín Lavín Romero, quien ya había sobrevivido a un atentado en enero de 2026. (Mesa de Construcción de Paz y Seguridad)

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Morelos se declaró en sesión permanente este miércoles 23 de julio, luego de que un grupo de hombres armados irrumpió en la presidencia municipal de Temoac y asesinó al alcalde Valentín Lavín Romero a balazos, en lo que representa el segundo atentado en su contra en menos de siete meses.

El secretario de Gobierno de Morelos, Edgar Maldonado, informó desde la 24/a Zona Militar que las instituciones que integran la Mesa desplegaron un operativo de forma inmediata en Temoac y municipios aledaños, con participación coordinada de los tres órdenes de gobierno.

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“Declaramos que nos encontramos en sesión permanente para garantizar la seguridad de la población, la gobernabilidad en el municipio y el seguimiento puntual en las investigaciones”, dijo Maldonado.

El funcionario subrayó que el Gobierno de Morelos refuerza la presencia institucional en la región “para acompañar a la población y fortalecer las condiciones de seguridad en el municipio” y llamó a actuar “con responsabilidad, permitir que las investigaciones avancen en favor de la legalidad, en favor de la justicia y en favor de la paz”.

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¿Cómo fue el asesinato y qué dijo la Fiscalía?

Foto: Facebook / Valentín Lavín Romero

El titular de la Fiscalía General del Estado, Fernando Blumenkron, confirmó la muerte del alcalde y anunció el inicio de las investigaciones. Personal del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Oriente, elementos de la Agencia de Investigación Criminal y peritos de Servicios Periciales acudieron al lugar para realizar las primeras diligencias y el levantamiento del cuerpo, que quedó al interior de las instalaciones de la presidencia municipal.

De acuerdo con los primeros reportes, poco después del mediodía varios hombres armados llegaron en motocicleta a la presidencia municipal, ubicada en el centro de Temoac. Los agresores ingresaron al inmueble, se dirigieron a la oficina del presidente municipal y le dispararon en repetidas ocasiones con armas cortas.

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TEMOAC, MORELOS, 22JULIO2026.- Atacan con arma de fuego a Valentín Lavín Romero, alcalde de este municipio del oriente del estado cuando se encontraba en la Presidencia Municipal, dos hombres se acercaron y le dispararon en repetidas ocasiones. El hecho se registro pasadas las 12:30 horas, al llegar los servicios de emergencia y auxilio el alcalde ya no contaba con signos de vida. Los responsables de este hecho huyeron en una motocicleta rumbo al poblado de Popotlan. Ante estos hechos la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad desplegaron un operativo en la zona sin obtener resultados positivos. El pasado 31 de enero el alcalde había sido atacado a balazos cuando se trasladaba en su camioneta, sobreviviendo en esa fecha. FOTO: ESPECIAL/CUARTOSCURO.COM

Lavín Romero se disponía a abordar su vehículo al salir del Palacio Municipal cuando fue interceptado. Tras la agresión, los responsables huyeron en la misma motocicleta.

Minutos después, elementos de seguridad y servicios de emergencia confirmaron que el alcalde ya no tenía signos vitales.

Blumenkron subrayó que “se agotarán todas las líneas de investigación para que estos hechos no queden impunes” e invitó a la ciudadanía con información sobre el caso a comunicarse de forma anónima al 089.

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México acumula casi un centenar de alcaldes asesinados desde 2006, cuando la violencia ligada al narcotráfico se disparó en el país. El crimen de Lavín Romero ocurre en un estado colindante con Ciudad de México y con Guerrero, uno de los más violentos del territorio nacional, donde distintas bandas del crimen organizado se disputan el control. Un caso reciente que conmocionó al país ocurrió en noviembre pasado, cuando Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, fue asesinado a balazos durante la celebración del Día de Muertos.

Un alcalde con un largo historial de violencia

Foto: Facebook / Valentín Lavín Romero

El asesinato de este miércoles no es el primer episodio violento que rodea a Lavín Romero. El este 31 de enero de 2026, el alcalde viajaba junto con su esposa sobre la carretera México-Oaxaca, a la altura del municipio de Jantetelco, cuando sujetos armados dispararon desde una motocicleta.

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Recibió impactos de bala en diversas partes del cuerpo, fue trasladado a un hospital en Cuautla y permaneció alejado de la alcaldía durante su recuperación. Cuando fue dado de alta, retomó sus funciones.

La violencia en su entorno comenzó incluso antes de que asumiera su primer periodo al frente de Temoac. El este 12 de septiembre de 2018, cuando Lavín Romero ya era alcalde electo, un comando armado irrumpió en su domicilio en el poblado de Huazulco y asesinó a tres familiares de su esposa: Isabel, de 89 años; Eva, de 58, y una menor de 7 años.

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En marzo de 2026, hombres armados atacaron en al menos dos ocasiones negocios que serían propiedad del alcalde, entre ellos una ferretería, con saldo solo de daños materiales.

Lavín Romero era mencionado en las investigaciones del Operativo Enjambre por presuntos actos de extorsión y posibles vínculos con estructuras criminales que operaban en la región oriente de Morelos.

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Samir Flores, Sandra Rosa Camacho, activistas asesinados.

Su nombre también apareció en señalamientos relacionados con el homicidio del activista Samir Flores Soberanes, opositor a la termoeléctrica de Huexca, asesinado el este 20 de febrero de 2019 en Amilcingo. Familiares de la activista comunitaria Sandra Rosa Camacho Flores —asesinada el este 26 de marzo de 2026 en Temoac— presentaron además una denuncia en la que señalaban al alcalde como presunto responsable intelectual del crimen.

En ese contexto, desde finales de 2025 también pesaba sobre su entorno la detención de Andrea Angelina, extesorera del ayuntamiento de Temoac y suegra del alcalde, vinculada a proceso por secuestro exprés agravado y señalada como presunta integrante del grupo delictivo Los Aparicio, que operaba en Temoac, Jantetelco, Jonacatepec y Zacualpan de Amilpas.

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Lavín Romero era originario de Temoac, donde antes de la política se dedicó al transporte público como taxista. Fue postulado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en 2018 y gobernó el municipio entre 2019 y 2021. En 2024 ganó de nuevo la alcaldía y asumió el cargo en diciembre de ese año para el periodo 2025-2027.