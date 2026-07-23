Vinculan a proceso a Liliana “N” por caso del perrito Rocky en Saltillo

Liliana "N", la mujer señalada de arrastrar con su camioneta al perro Rocky en el fraccionamiento Villas de San Miguel de Saltillo, fue vinculada a proceso y enviada al centro para mujeres. (Redes Sociales)

Liliana “N” fue vinculada a proceso y bajo prisión preventiva por la muerte del perrito Rocky en Saltillo, Coahuila, confirmó este miércoles 22 de julio la Fiscalía General del Estado (FGE) en conferencia de prensa. El can, de 14 años de edad y raza Gran Pirineo, murió esa misma mañana en el hospital veterinario Pets Care Saltillo a consecuencia del trauma medular agudo que le provocó ser arrastrado con una cadena atada a la camioneta de su dueña el sábado 18 de julio, en el fraccionamiento privado Villas de San Miguel, al norte de la ciudad.

Liliana “N” detenida y enviada al centro para mujeres en Coahuila

La FGE informó que Liliana “N” fue detenida el martes 21 de julio mediante la cumplimentación de una orden de aprehensión. Ese mismo día se celebró la audiencia inicial ante un juez de control, quien la vinculó a proceso y le dictó prisión preventiva justificada.

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“Ella se encuentra el día de hoy ya internada en el centro para mujeres”, confirmó la Fiscalía en su pronunciamiento público del 22 de julio.

Dos personas fueron detenidas en el caso del perro Rocky en Saltillo: Liliana N. como presunta autora material del maltrato, y Jorge N. por obstaculizar la investigación y amenazar a la autoridad. (Captura de pantalla Facebook Dignidad Animal.Oficial)

La dependencia detalló que la investigación arrancó de manera inmediata tras la viralización de los videos captados por vecinos del fraccionamiento. La carpeta se robusteció con pruebas periciales, inspección del domicilio autorizada por un juez de control e información biológica recabada en el lugar de los hechos.

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“Iniciamos la investigación, recabamos todas las pruebas, formalizamos los videos que circularon en redes sociales, acudimos al domicilio a realizar una inspección mediante la autorización, obviamente, de un juez de control, derivado de la delicadeza del tema y cuidando siempre el debido proceso”, señaló la FGE.

Esposo de Liliana “N” detenido por obstruir el cateo

Antes de la aprehensión de Liliana, la noche del lunes 20 de julio fue detenido su esposo, Jorge “N”, por el delito de obstrucción a la justicia. Según la Fiscalía, el hombre obstaculizó el trabajo de elementos de la Agencia de Investigación Criminal durante el cateo al domicilio familiar en Villas de San Miguel.

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En ese operativo, Jorge “N” amenazó a los policías presentes e impidió el avance de las diligencias. Fue arrestado en el lugar.

El sábado 18 de julio: Rocky arrastrado en su propia cochera

Un juez de control de Coahuila dictó prisión preventiva justificada contra Liliana "N" por el caso del perrito Rocky. (Dignidad Animal.Oficial Facebook)

El caso se originó el sábado 18 de julio. Vecinos del fraccionamiento Villas de San Miguel grabaron el momento en que Rocky, un perro de 14 años, era arrastrado con una correa enganchada a la parte trasera de la camioneta de Liliana “N”, quien maniobró el vehículo hacia adelante y hacia atrás en el interior de la cochera mientras el animal quedaba atrapado. Además de conducir varios metros arrastrando al can, mientras los vecinos le gritaban y un perrito chihuahua desesperado, intentaba acercarse a Rocky.

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En redes sociales circuló el testimonio de un vecino que prefirió el anonimato relató que, al confrontarla, Liliana respondió con indiferencia: “¡Ay, no me di cuenta que mis hijos amarraron al perro ahí atrás!”. El vecino que pitó para alertarla fue quien le retiró la cadena a Rocky, que en ese momento sangraba y estaba asfixiado.

Leonel García, vecino del fraccionamiento, cargó al perro en su camioneta y lo trasladó de inmediato al veterinario. Mientras tanto, según los testigos, Liliana “N” salió con agua a limpiar la sangre de la cochera sin atender al animal.

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Rocky murió el 22 de julio en el hospital veterinario Pets Care Saltillo

Rocky permanece hospitalizado con un trauma medular agudo y evolución incierta. (Captura de pantalla Facebook Pets Care Veterinaria)

Rocky ingresó al hospital veterinario Pets Care Saltillo en estado grave. El director del establecimiento, Humberto Baca, diagnosticó un trauma medular agudo y describió su condición como crítica desde el primer momento. “El diagnóstico es reservado; su estado de salud es crítico y se encuentra en terapia intensiva”, declaró.

La mañana del miércoles 22 de julio, el animal no resistió las lesiones y murió.

La indignación en Saltillo creció durante los días que Liliana “N” permaneció prófuga, mientras su esposo Jorge ya estaba detenido. Vecinos y colectivos animalistas cuestionaron públicamente si la pareja tenía protección de funcionarios municipales o estatales.

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La presidencia municipal de Saltillo y el alcalde Javier Díaz González emitieron un comunicado en el que niegan cualquier vínculo con los implicados y rechazan que la corporación policiaca los haya protegido. Señalaron que la presencia de elementos policiales en el cateo obedeció al apoyo operativo solicitado por la Fiscalía.

El PAN también se deslindó públicamente de Jorge “N”, a quien algunos medios vinculaban con aspiraciones políticas dentro del partido.

La FGE descarta interferencias

La Fiscalía General del Estado de Coahuila obtuvo una orden de aprehensión, detuvo a Liliana "N" y logró que un juez de control la vinculara a proceso por maltrato animal. (Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza)

La Fiscalía fue enfática al rechazar cualquier influencia externa en el proceso. En su conferencia del 22 de julio citó directamente la postura del gobernador de Coahuila: “Aquí en Coahuila se aplica todo el peso de la ley sin contemplación alguna y sin que pueda inferir o intervenir alguna situación que pueda llegar a controvertir esta situación”.

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La dependencia subrayó que el resultado fue posible gracias a la coordinación con la Comisaría de Seguridad, la Agencia de Investigación Criminal, el Gobierno Municipal, el Gobierno del Estado y asociaciones animalistas que estuvieron al seguimiento del caso.

“Este trabajo se logra gracias a la coordinación que se tiene con todas las instituciones de gobierno”, concluyó la FGE en su mensaje.