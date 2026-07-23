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EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 23 de julio: monzón provocará lluvias y vientos fuertes

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

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En pocas líneas:

06:20 hsHoy

Clima en México: el pronóstico del tiempo para Ciudad de México este 23 de julio

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

Los pronósticos del tiempo, basados en la observación y modelos matemáticos, ayudan a prevenir el estado de la atmósfera en un momento y ubicación determinados a partir de registros como la temperatura, la humedad, la presión, las precipitaciones o el viento.

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06:17 hsHoy

Intensas lluvias y calor extremo marcarán el clima este 23 de julio en México

Mapa de México hecho con plastilina muestra el norte con sol intenso y el sur con nubes, lluvia, un ciclón tropical, personas con paraguas.
Onda tropical 9 ocasionará lluvias intensas al sur, ola de calor prevalece al norte (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha emitido su pronóstico para el jueves 23 de julio, advirtiendo la presencia de lluvias intensas, fuertes vientos y una marcada ola de calor en diversas regiones del país.

Para la noche del 22 y durante el 23 de julio, el monzón mexicano, canales de baja presión y la onda tropical número 20 provocarán lluvias muy fuertes —de 50 a 75 mm— en regiones de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Chiapas.

También se esperan precipitaciones fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango y Oaxaca, así como chubascos y lluvias aisladas en gran parte del territorio nacional, incluyendo la Ciudad de México y entidades del sureste. Estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, lo que aumenta el riesgo de deslaves, desbordamientos de ríos, encharcamientos e inundaciones.

En paralelo, se pronostican vientos intensos de entre 50 y 70 km/h en Baja California y en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, con riesgo potencial de caída de árboles y anuncios publicitarios.

Para el jueves 23, la influencia de las bandas nubosas del ciclón tropical Bertha —localizado al sureste de Nueva Orleans, E.U.A., y al noreste de la Barra del Mezquital, Tamaulipas— incrementará las lluvias muy fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. El monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica continuarán generando precipitaciones importantes en Oaxaca y Chiapas, además de lluvias localmente fuertes en varios estados del occidente y sur.

Ola de calor y temperaturas extremas

La ola de calor persistirá particularmente en el norte y noroeste del país. Se esperan temperaturas máximas iguales o superiores a 45°C en el noreste de Baja California y el noroeste de Sonora, y de 40 a 45°C en Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Estados como Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y varios más rondarán entre los 35 y los 40°C. En contraste, en zonas altas del centro del país, las temperaturas seguirán siendo más templadas.

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