Efraín Juárez evita la polémica arbitral tras vencer al América: “Nunca hablo de los árbitros”

El técnico de Pumas dejó clara su postura al no responsabilizar a los árbitros, tras imponerse en el Clásico Capitalino. (Foto: Diego Cedrix)

En la jornada 12 del Clausura 2026, Pumas logró imponerse ante América en una nueva edición del Clásico Capitalino, resultado que revitalizó al conjunto universitario y generó una lectura positiva desde el banquillo.

Tras el silbatazo final, el técnico Efraín Juárez destacó el comportamiento de sus jugadores, asegurando que lo mostrado en el terreno de juego reflejó, ahora sí, la idea futbolística que busca consolidar.

(Foto: Diego Cedrix)

“Reconozco que la semana pasada no fueron las formas de lo que yo quería expresar de lo que se vio en la cancha. Hoy ver la manera en la que se comporta el equipo a lo mejor muchas veces sin mala intención uno se expresa y lo saca de adentro del corazón”, señaló Juárez, al referirse al cambio mostrado por su plantel.

Postura firme ante la polémica arbitral

(Foto: Diego Cedrix)

Durante su comparecencia, el estratega dejó clara su postura respecto a las decisiones arbitrales, subrayando que no acostumbra responsabilizar a los silbantes por los resultados, independientemente de si el marcador es favorable o adverso.

“Nunca hablo de los árbitros ni cuando ganó ni cuando pierdo, también tengo la valentía de reconocer cuando el equipo no jugó bien y no echar la culpa a los árbitros”, expresó.

Un planteamiento ofensivo que marcó diferencia

(Foto: Diego Cedrix)

En el análisis futbolístico, Juárez resaltó la propuesta ofensiva que presentó su equipo, destacando el uso de tres atacantes como una apuesta poco común pero efectiva en este compromiso.

“Hoy sí me gustó el equipo, la agresividad de poner tres delanteros que no es fácil porque no hay equipos en el futbol mundial que te jueguen con tres delanteros de inicio pero era el momento de ver de que estamos hechos y hoy somos justos vencedores”, comentó.

El peso de ganar un clásico capitalino

(Foto: Diego Cedrix)

El técnico también enfatizó el significado especial de derrotar al América, rival histórico que añade una carga emocional distinta a este tipo de encuentros. Para Juárez, estos duelos tienen un valor que va más allá de los puntos.

“Tres puntos más contra un rival que sabemos lo que significa para nosotros un clásico. Lo he vivido en las dos instituciones y sé lo que se piensa del otro lado cuando se viene Pumas. Son partidos que no se pueden perder”, apuntó.

Keylor Navas, pieza clave en el proyecto

(Foto: Diego Cedrix)

Finalmente, el entrenador reconoció la importancia de contar con jugadores de experiencia como Keylor Navas, destacando el esfuerzo de la directiva para mantenerlo dentro del plantel y su impacto tanto dentro como fuera del campo.

“La Directiva ha hecho un esfuerzo importante para retenerlo y para nosotros y yo como Técnico tener ese tipo de jugadores de jerarquía que ayude dentro y fuera de la cancha nos hace más fácil el trabajo”, concluyó.