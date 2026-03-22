México Deportes

Efraín Juárez evita la polémica arbitral tras vencer al América: “Nunca hablo de los árbitros”

El técnico de Pumas dejó clara su postura al no responsabilizar a los árbitros, tras imponerse en el Clásico Capitalino

Guardar
El técnico de Pumas dejó
El técnico de Pumas dejó clara su postura al no responsabilizar a los árbitros, tras imponerse en el Clásico Capitalino. (Foto: Diego Cedrix)

En la jornada 12 del Clausura 2026, Pumas logró imponerse ante América en una nueva edición del Clásico Capitalino, resultado que revitalizó al conjunto universitario y generó una lectura positiva desde el banquillo.

Tras el silbatazo final, el técnico Efraín Juárez destacó el comportamiento de sus jugadores, asegurando que lo mostrado en el terreno de juego reflejó, ahora sí, la idea futbolística que busca consolidar.

(Foto: Diego Cedrix)
(Foto: Diego Cedrix)
“Reconozco que la semana pasada no fueron las formas de lo que yo quería expresar de lo que se vio en la cancha. Hoy ver la manera en la que se comporta el equipo a lo mejor muchas veces sin mala intención uno se expresa y lo saca de adentro del corazón”, señaló Juárez, al referirse al cambio mostrado por su plantel.

Postura firme ante la polémica arbitral

(Foto: Diego Cedrix)
(Foto: Diego Cedrix)

Durante su comparecencia, el estratega dejó clara su postura respecto a las decisiones arbitrales, subrayando que no acostumbra responsabilizar a los silbantes por los resultados, independientemente de si el marcador es favorable o adverso.

“Nunca hablo de los árbitros ni cuando ganó ni cuando pierdo, también tengo la valentía de reconocer cuando el equipo no jugó bien y no echar la culpa a los árbitros”, expresó.

Un planteamiento ofensivo que marcó diferencia

(Foto: Diego Cedrix)
(Foto: Diego Cedrix)

En el análisis futbolístico, Juárez resaltó la propuesta ofensiva que presentó su equipo, destacando el uso de tres atacantes como una apuesta poco común pero efectiva en este compromiso.

“Hoy sí me gustó el equipo, la agresividad de poner tres delanteros que no es fácil porque no hay equipos en el futbol mundial que te jueguen con tres delanteros de inicio pero era el momento de ver de que estamos hechos y hoy somos justos vencedores”, comentó.

El peso de ganar un clásico capitalino

(Foto: Diego Cedrix)
(Foto: Diego Cedrix)

El técnico también enfatizó el significado especial de derrotar al América, rival histórico que añade una carga emocional distinta a este tipo de encuentros. Para Juárez, estos duelos tienen un valor que va más allá de los puntos.

“Tres puntos más contra un rival que sabemos lo que significa para nosotros un clásico. Lo he vivido en las dos instituciones y sé lo que se piensa del otro lado cuando se viene Pumas. Son partidos que no se pueden perder”, apuntó.

Keylor Navas, pieza clave en el proyecto

(Foto: Diego Cedrix)
(Foto: Diego Cedrix)

Finalmente, el entrenador reconoció la importancia de contar con jugadores de experiencia como Keylor Navas, destacando el esfuerzo de la directiva para mantenerlo dentro del plantel y su impacto tanto dentro como fuera del campo.

“La Directiva ha hecho un esfuerzo importante para retenerlo y para nosotros y yo como Técnico tener ese tipo de jugadores de jerarquía que ayude dentro y fuera de la cancha nos hace más fácil el trabajo”, concluyó.

Temas Relacionados

Efraín JuárezPumasClub AméricaClásico UniversitarioClásico Capitalinomexico-deportes

Más Noticias

André Jardine señala al VAR como clave en la caída del América ante Pumas

El técnico azulcrema aseguró que el sistema de videoarbitraje fue determinante en el resultado del Clásico Capitalino

André Jardine señala al VAR

Confirman que el Estadio Cuauhtémoc de Puebla recibirá el España vs Perú en junio

Puebla será testigo de un enfrentamiento internacional de alto nivel, donde España, con figuras en ascenso, afinara su preparación mundialista

Confirman que el Estadio Cuauhtémoc

Con un penal de Robert Morales en el tiempo extra, Pumas se impone 1-0 al América en el Olímpico Universitario

Los universitarios vencieron a las Águilas por la mínima, relegándolas y acercándose peligrosamente a los primeros puestos de la tabla general de la Liga MX

Con un penal de Robert

El mexicano Rowdy Téllez firmó contrato de ligas menores con los Bravos de Atlanta, según reportes

El exjugador de Mariners y Rangers intentaría consolidarse tras una temporada de altibajos en la MLB y un gran Clásico Mundial de Beisbol

El mexicano Rowdy Téllez firmó

Keylor Navas es criticado por Marc Crosas tras su renovación con Pumas

El analista señala el doble discurso de aficionados y medios que celebran la renovación de Keylor Navas en Pumas, mientras critican la convocatoria de Guillermo Ochoa a la selección mexicana

Keylor Navas es criticado por
MÁS NOTICIAS

NARCO

A un mes de la

A un mes de la muerte de El Mencho: entre los datos sobre la “narconómina” y los posibles sucesores en el CJNG

Hernán Bermúdez Requena insiste en buscar amparo contra posible extradición a EEUU

Captura del “Lobo Menor” en CDMX muestra a los criminales que “no tienen dónde esconderse”, asegura embajador de EEUU

FGR devolverá inmuebles incautados a Sandra Ávila Beltrán, la “Reina del Pacífico”, vinculada al Cártel de Sinaloa

Procesan a 9 integrantes del Cártel de los Beltrán Leyva detenidos en Culiacán, Sinaloa, tras enfrentamiento con marinos

ENTRETENIMIENTO

Camila Flamenco lo cuenta todo

Camila Flamenco lo cuenta todo sobre “Tacones Altos”

Flor Vigna destapa supuestas condiciones ocultas de Alana Flores para no bajarse de Supernova Génesis 2026

Juego de Voces 2026: ellos son todos los artistas que forman parte de la temporada “Hermanos y Rivales”

Alejandra Vera habla de “IA: Instrucciones para un ascenso”, la obra de teatro sobre Inteligencia Artificial y el mundo “godín”

Esposo de Ana Bárbara evade a la prensa ante preguntas sobre su supuesta infidelidad con la periodista Adri Toval

DEPORTES

André Jardine señala al VAR

André Jardine señala al VAR como clave en la caída del América ante Pumas

Confirman que el Estadio Cuauhtémoc de Puebla recibirá el España vs Perú en junio

Con un penal de Robert Morales en el tiempo extra, Pumas se impone 1-0 al América en el Olímpico Universitario

El mexicano Rowdy Téllez firmó contrato de ligas menores con los Bravos de Atlanta, según reportes

Keylor Navas es criticado por Marc Crosas tras su renovación con Pumas